Nogar se reunió con Gastón Díaz por la transición municipal

El Presidente del Concejo Deliberante Alejandro Nogar mantuvo un enceuntro con Gastón Díaz, designado por el intendente electo Martín Pérez para el proceso de transición municipal, donde dialogaron respecto del ingreso del proyecto de presupuesto 2020, su análisis, como así también respecto de la deuda que la provincia mantiene con el Municipio. Al respecto Nogar manifestó que “el Municipio nos debe seis millones de pesos”. Por su parte Díaz marcó que “de no haber información financiera, no participaremos de la discusión del Presupuesto 2020”.

Río Grande.- Este miércoles por la tarde en el despacho de la Presidencia, el Presidente de la institución, concejal Alejandro Nogar, se reunió con Gastón Díaz, designado por el intendente electo Martín Pérez para el proceso de transición municipal, donde analizaron entre otro temas el ingreso del presupuesto el próximo 30 de septiembre, la cuestión financiera municipal, la deuda que mantiene la provincia con el Municipio, y este con el Municipio, como así también respecto de la cuestión edilicia del actual Concejo Deliberante, y la futura invitación a los concejales electos, al intendente electo, y su equipo de trabajo a participar del debate del próximo proyecto de presupuesto.

Del encuentro también participó el secretario Administrativo de la institución, Fernando Andrade, y Horacio Rizzo.

Tras la reunión, el Presidente de la institución señaló que “estuvimos hablando en cuanto a la posibilidad de tener alguna ayuda del Municipio para poder ampliar la actual estructura edilicia del Concejo, teniendo en cuenta que serán nueve los concejales, a diferencia de los siete actuales”.

En este sentido puntualizó que “los nueve concejales que asuman a partir del mes de diciembre deben contar con las comodidades suficientes para poder trabajar como corresponde”.

Por otro lado Nogar también indicó que “durante la reunión estuvimos hablando en función de generar una reunión entre los concejales salientes, como así también con los electos”, dijo, al tiempo que agregó que “otro de los temas que se trataron fue el ingreso del presupuesto, que tal cual lo indica la Carta Orgánica, debe ingresar el próximo 30 de septiembre, por lo cual como sucede en cada finalización de mandato, invitaremos a los electos a participar de la presentación de parte del secretario de Finanzas del proyecto de Presupuesto 2020, como así también al intendente electo, y su equipo de trabajo”.

Al ser consultado por la situación de déficit en el municipio y la deuda provincial, sostuvo que “esto es un efecto cascada con la deuda provincial, que se replica en un efecto cascada en el municipio con sus proveedores, y al Concejo le está debiendo seis millones de pesos, con lo cual también tenemos deuda con nuestros proveedores, siendo que la idea sería poder entregar un Concejo con las cuentas bien”.

Asimismo el edil refirió que “puede existir una deuda provincial, pero el municipio también tiene un presupuesto con recaudación desde otros lugares, por lo cual creemos que con su recaudación propia también puede ir girándonos fondos para poder ponerse al día con nosotros”, replicó Nogar.

Razón por la cual sostuvo que “si el Gobierno le debe 300 millones de pesos al Municipio, hablamos de un presupuesto de más de 4 mil millones de pesos, entonces algo deberían girar, pero el cierre de coparticipación hacia el Concejo es total, pasan de cinco a seis semanas que no nos envían fondos”.

“De no haber información financiera, no participaremos de la discusión del Presupuesto 2020”

Por su parte, Gastón Díaz señaló que “de no haber información financiera, no participaremos de la discusión del Presupuesto 2020”, dijo, al tiempo que agregó que “no tenemos información precisa de como va a ser el cierre presupuestario del 2019”.

Asimismo sostuvo que “la información requerida fue la que tiene que ver con el recursos humanos, infraestructura y la cuestión financiera, sobre esta última no ha cambiado el escenario desde que planteamos que necesitamos esa información, siendo que el tiempo es apremiante para poder abocarnos al tratamiento del presupuesto el 30 de septiembre”, dijo Díaz.

En ese sentido, señaló que “entendíamos que recibiríamos información detallada y precisa, si eso no se da, no nos permite participar en el tratamiento del presupuesto de manera asertiva, y no vamos a participar en su discusión”.

Puntualizó que “hay información que no nos están entregando, información que es importante, no es una transición traumática, pero hubiésemos querido otro contexto para llegar al 30 de septiembre cuando se presente el presupuesto para poder discutirlo, teniendo en cuenta que es a partir de la elaboración de ese presupuesto que podremos ver que fondos tenemos para poder plasmar nuestro proyecto de gobierno”, sentenció Díaz.

Finalmente consultado sobre la planta de personal, Díaz dijo que “a nosotros el listado nos vino sin discriminar a que organismo pertenecen los cerca de 1730 empleados, por eso pedimos un desagregado de quienes son planta permanente y quienes se encuentran contrato”.