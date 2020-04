“No vamos a permitir actitudes abusivas de Camuzzi en medio de la cuarentena”

El Secretario de Energía aseguró que la empresa ha retirado medidores “de edificios completos” en medio de la cuarentena, pese a la prohibición de corte a nivel nacional. Dijo que Camuzzi aduce justificativos cuanto menos sospechosos, basados en “denuncias anónimas” de pérdidas de gas, y sentenció que no se permitirá este tipo de abusos. Además, informó que hay un refuerzo en la distribución de gas envasado ante el aumento del consumo, por estar las familias en sus hogares, y se está gestionando con la empresa Total que reciba la producción de Roch e YPF, dado que ya no pueden salir los camiones por Chile. De lo contrario, tendrán que paralizar la producción en los pozos. Advirtió sobre el desafío una vez que pase la cuarentena para volver a poner en marcha la economía y la producción, cuando ya se registra una merma importante de regalías.

Río Grande.- El secretario de Energía Moisés Solorza dio a conocer por Radio Universidad 93.5 la queja formal que remitió al interventor del ENARGAS ante la inacción de la delegación local frente al retiro de medidores por parte de Camuzzi, en plena cuarentena.

“Yo envié una carta de protesta de ENARGAS porque en plena vigencia del decreto de no corte de los servicios, Camuzzi ha sacado medidores aduciendo problemas de seguridad, en una situación bastante ambigua a mi criterio”, dijo.

“Obviamente uno no va a poner en riesgo a los vecinos si hay una pérdida, pero uno ve la pasividad del ENARGAS local, la displicencia y cómo se relativizan los reclamos y se justifican las acciones de Camuzzi, cuando debería defender los intereses de los vecinos. Por eso elevé una protesta enérgica al interventor de ENARGAS a nivel nacional, porque es inadmisible que, con argumentos muy poco claros, como son denuncias anónimas, hayan retirado medidores completos de edificios de la provincia en plena cuarentena. Vamos a elevar las quejas necesarias a los entes de control y nuestra responsabilidad es terminar con estas cuestiones abusivas de Camuzzi Gas del Sur, que tiene antecedentes de sobra”, manifestó.

Por otra parte, aseguró que “la energía eléctrica por suerte está resuelta, previo a la declaración de cuarentena obligatoria por decreto del gobierno nacional. La provincia avanzó antes del decreto y, previendo que iba a haber una cuarentena obligatoria, lo primero que hicimos fue buscar herramientas para contener a los vecinos dentro de sus casas. La herramienta que generamos es la moratoria energética en la provincia, y tiene que ver con la restitución de la energía a todas las familias que estaban con períodos de corte en toda la provincia por falta de pago y retiro de medidores, la colocación de los medidores, la restauración del servicio y un plan de moratoria. Se va a prorratear la deuda por el servicio, sin los intereses ni la mora. Hicimos un plan para que los vecinos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin cuenten con el servicio y una moratoria para que no se endeuden las familias y se desendeuden los que tenían el retiro de medidores durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero”, informó.

“Esto tuvo mucho éxito y en definitiva tenemos que colaborar con todos los vecinos para garantizar el servicio eléctrico y que se queden en casa”, remarcó el funcionario.

Estimó que en Ushuaia “hay 28.229 medidores, porque todavía no está el último censo de los vecinos que han estado regularizando y de las nuevas instalaciones que han pedido factibilidad. Tolhuin ha tenido un incremento exponencial, tiene 2.545 medidores, y se suman todos los que estaban con cortes, mientras que en Río Grande hay unos 38 mil medidores y en San Sebastián 30 y en Almanza 32. Con los vecinos a quienes se les había retirado el medidor y los que estaban corriendo contrarreloj con los trámites administrativos, tanto en Cooperativa Eléctrica como en la DPE, lo que hicimos fue habilitar medios de agilización de esos trámites para conectar la energía eléctrica y puedan cumplir con la cuarentena”.

“Obviamente se siguen dando flexibilidades en función de los electricistas matriculados que habilitan las instalaciones eléctricas, para no correr riesgos y que tengan la casa segura. Nosotros agilizamos todos los medios posibles con las cuadrillas, con el personal, que estuvo a la altura de las circunstancias para conectar a todos los vecinos en la medida de la posible y con la rapidez que le dimos a este trámite”, apuntó.

Gas de generación

Con respecto al gas de generación, dijo que se han dividido tareas entre la ciudad de Ushuaia y Río Grande con Alejandro Aguirre “para darnos una mano y llevar adelante un trabajo transversal en el sector energético en general, porque nosotros necesitamos el gas para generación eléctrica, y esto viene de la zona norte de la provincia. Estamos en una pandemia y los trabajadores del sector merecen una atención particular, que nosotros conocemos, y se deben cumplir todos los requerimientos del Ministerio de Salud”.

“Para nosotros sigue siendo un escollo importante en el que estamos trabajando. Al suspenderse los vuelos hemos tenido que hacer un recambio de la dotación de personal, por ejemplo en las instalaciones de Total, donde la logística se nos complicó enormemente, la llegada de insumos, de repuestos. Al no contar con un vuelo logístico con la provincia tenemos todo el circuito cortado y esperamos no tener que recurrir a un vuelo sanitario. Para nosotros atender esto es clave, y por esto tuve reuniones con el personal en el campo”, señaló.

Recordó que “las tres operadoras, Roch, YPF y Total, aportan en su medida al abastecimiento de la provincia. YPF con su planta de San Sebastián tiene la responsabilidad de abastecer el gasoducto fueguino de la provincia, pero también aportan las empresas Roch el GLP y todos tienen su aporte, con el personal abocado a garantizar el suministro de gas, tanto para generación como el gas domiciliario para cumplir esta cuarentena. Para nosotros es sumamente prioritario sostener esto desde todo punto de vista, por eso hicimos visitas para garantizar el abastecimiento y la contención de todos los trabajadores de la zona norte de la isla, que tienen la responsabilidad de estar suministrando el servicio a los vecinos. Ellos merecen el tratamiento que corresponde, porque en el caso de Total están sobrecargados de días, por el problema de recambio de dotaciones de personal”, planteó.

“Estamos haciendo un trabajo mancomunado con el Sindicato de Petroleros Privados y agradezco la predisposición de Luis Sosa, de René Vergara, porque nos justamos todos los que tenemos responsabilidades para sostener este suministro, para trabajar en un plan de abordaje de las necesidades propias del sector, para hacer cumplir los protocolos de transporte de gas envasado y que llegue a las familias de todas la provincia; como también el gas de uso residencial”, dijo.

Hoy son “8.420 las familias las que reciben el gas envasado y estamos asistiendo desde el Estado a los vecinos, para que puedan cumplir con su cuarentena y puedan adecuar sus instalaciones en la medida de lo posible. Primero tenemos que garantizar que las plantas sigan funcionando, que el transporte funcione correctamente, lo mismo la logística para transportar a Río Grande el gas, y estamos haciendo un trabajo con Gas Austral, con Sartini Gas y las empresas relacionadas con la distribución para agilizar estos circuitos. Hay un refuerzo en el abastecimiento a algunos barrios de la provincia, como la margen sur, los barrios de Ushuaia. Estamos facilitando los permisos necesarios para el transporte a fin de tener una mayor agilidad en los retenes que se han generado en la provincia. Con el equipo de Salud fuimos a capacitar a nuestro personal a las empresas petroleras en la zona norte de la provincia, para saber qué hacer y cómo se llevan adelante los protocolos. Con los epidemiólogos fuimos a capacitar a los responsables de salud de las empresas de zona norte, para unificar los protocolos y generar un sistema de comunicación directa con el Ministerio de Salud, y saber qué hacer ante un caso sospechoso que pueda presentarse”, detalló.

“La provincia se está haciendo cargo de la garrafa social y con el presupuesto reconducido hasta el año pasado eran 1.240 millones de pesos, por GLP y pago a las empresas. Obviamente ese presupuesto se va a incrementar porque se han sumado más familias y las redes de gas no están tiradas para sumar usuarios a la red de gas natural. Todo eso está parado”, advirtió.

Lo atribuyó a que “hubo muchos años de desidia y de abandono, y no podemos permitir que esto siga sucediendo en una provincia productora de gas. Lo venimos trabajando desde que asumimos para poder resolver estas cuestiones. Por ejemplo, hubo una obra tan prometida por el gobierno anterior que es la conexión del gasoducto San Martín con la planta San Sebastián para generar mayor cantidad de GLP y abaratar los costos, y la interconexión del gasoducto San Martín con el Fueguino para sumar usuarios a las redes de gas natural, pero nada se hizo y hoy estamos sufriendo las consecuencias ante esta pandemia, que no solamente refleja las debilidades de la destrucción que se ha hecho del sistema de salud, sino también la debilidad que tenemos en el sistema eléctrico, con parques en absoluto abandono y redes de gas inexistentes. Hoy el Estado tiene que sacar dinero de donde no tiene para poder asistirlos”, manifestó.

Mayor demanda

También dio cuenta del aumento de la demanda de garrafas, por lo cual “adelantamos lo que se llama el período de invierno, porque se ha elevado exponencialmente el consumo de GLP, al estar en casa las familias y tener que mantener la calefacción en forma permanente. Por eso tuvimos que tomar medidas de refuerzo del circuito de abastecimiento, refuerzo del transporte y del personal para poder abastecer a toda la provincia de una manera eficaz y segura”.

Se le preguntó sobre la deuda con Sartini Gas de la gestión anterior y señaló que “cuando asumimos el Ministerio de Economía hizo un esfuerzo enorme para recolectar información con la que no contábamos, porque hubo muy poca en la transición. Esto fue necesario para saber la situación de muchas empresas y las deudas que había con cada una de ellas. En medio de este proceso teníamos un panorama, pero la situación cambió por completo luego del aislamiento, y cambiaron por completo las prioridades. Hoy la situación de salud está por encima de lo económico y todos los recursos están destinados a sostener el abastecimiento de energía, que es el área que me corresponde, y en cuidar a nuestros vecinos”, priorizó.

“Luego de que pase esta situación tendremos que ver cómo vamos a asumir estos costos, pero hoy la cuestión económica pasa a un segundo plano. Seguramente después de la pandemia la situación va a estar complicada, para la provincia, el país y el mundo, porque estamos en un contexto de parálisis mundial de la economía, y esto va a tener coletazos en el sector energético. El consumo de combustible ha caído el 98% y el precio internacional del petróleo está por debajo de los 22 dólares. A eso hay que sumarle la parálisis de los sectores económicos argentinos. Estamos trabajando en una estrategia para ver si se vuelve al barril criollo, a un precio sostén, qué valor va a ser conveniente para que las provincias productoras no sigan perdiendo regalías, y cómo vamos a movilizar la economía de manera paulatina después de esta cuarentena. Eso lo está mirando el mundo. El presidente Alberto Fernández planteó una parálisis del país sin importar los costos, priorizando la salud, y sin dudas vamos a armar mesas de trabajo a nivel nacional para ver cómo salimos de esta coyuntura desde el punto de vista energético en el país. Ya estamos teniendo problemas de almacenamiento de petróleo crudo, por el parate de las refinerías al no haber consumo de combustible. Es una situación delicada”, alertó.

Hidrocarburos estancados

También hizo referencia a la dificultad para sacar la producción por el cierre de la frontera chilena. “Es urgente el monitoreo permanente en la zonas productivas de petróleo y gas, porque más allá del abastecimiento de los vecinos, que es prioritario, tenemos que ver cómo sacar los hidrocarburos de la provincia para que no sigamos perdiendo regalías. YPF y Roch estaban sacando sus producciones en camiones por Chile, y ahora que Chile detectó casos de coronavirus positivos en sus plantas, se cortó el tránsito de camiones y no podemos sacar nuestro petróleo, ante la rotura de la monoboya de YPF –para hacer la carga por barco-. Tenemos varios problemas a resolver y estamos pidiendo colaboración a Total, para que reciba toda la producción de la provincia. A eso está abocado el compañero Aguirre de la Secretaría de Hidrocarburos, y es necesario para no tener que parar los pozos de Roch e YPF si no se pueden desalojar los hidrocarburos”, concluyó.