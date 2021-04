“No tengo custodia, no tuve ni voy a tener”, aseveró el juez

El lunes por la tarde, en la bicisenda frente al barrio Policial el juez Daniel Cesari Hernández fue agredido por dos personas, a las que el magistrado intentó llamarles la atención, respecto de una mala maniobra vial que los ahora involucrados habrían realizado sobre la ruta N° 3. “No tengo custodia, no tuve ni voy a tener”, aseguró el magistrado en declaraciones radiales.

Río Grande.- “Tengo 54 años, no importa que yo sea juez. Pero me atacaron dos personas 20 años más jóvenes que yo en una actitud muy cobarde, porque estaba en el piso y ellos me pateaban en la cabeza. Estoy bien, tengo un poco dolorida la cabeza porque recibí patadas”, dijo en declaraciones a FM Del Pueblo.

“¿Por qué se generó esto?”, se preguntó al aire, “Porque soy una persona que no miró para el costado. Yo soy juez las 24 horas del día. Voy circulando por esa ruta todos los días, que se acaba de señalizar recientemente, porque murió un motociclista por una maniobra similar a esta”, continuó.

“No tengo custodia, no tuve ni voy a tener, porque la policía está para cuidar a la gente”, advirtió.

Respecto del episodio concreto, Cesari Hernández dijo: “voy por ahí y veo a un señor que empieza a circular en contramano por la vía que viene del Cristo para el norte, se mete en la banquina del mar y de contramano encima. Había mucha gente corriendo por ahí, una de esas personas era mi esposa. Y este auto se mete en la ciclovía”.

“Ahí, como juez tomo la decisión, ¿que hago?, sigo corriendo y me voy a mi casa y si se mata alguno me avisaran y tomaré intervención o hago lo que debo hacer?, entonces bajé y le saco una foto al auto. Le digo que soy el juez de turno y que voy a poner en conocimiento de esto a tránsito. Ahí es donde me atacan, me roban, termino cayendo en el piso y los muchachos me empiezan a patear los dos juntos”.

Mientras este hecho es investigado, no han parado de surgir versiones contrapuestas e incluso trascendió que Cesari Hernández se había tirado al piso a propósito, pero el juez lo desmintió: “Me duele que pueda haber tanta maldad en la gente, de mentir tan descaradamente. Ahí están las lesiones constatadas en el hospital”, que según el parte médico, son 10 lesiones, ninguna de gravedad.

“Todo esto terminó cuando unas personas se acercan a mí, me trasladó la ambulancia para control, y llegué con una presión de más de 16.10 al hospital. Los médicos constataron más de 10 lesiones. Esto empezó a las 6 de la tarde y terminó a las 2 de la madrugada, porque después tuve que ir a declarar a la comisaría como cualquier ciudadano, es lo que tengo que hacer”, relato.

“Tengo que colaborar con la investigación para que siga adelante, para que otro fiscal diga cuál es la suerte de estas personas. Yo ejerceré mis derechos como cualquier ciudadano, por no mirar para otro lado y comprometerse”, aseguró.

En cuanto a la cantidad de policía que se convocó en el lugar, Hernández señaló que “eso lo determina la misma policía, yo no pedí que manden tantos patrulleros. No soy yo quien tenga que hacer una multa, eso le corresponde a tránsito. Y robarle el teléfono a una persona por su condición de juez, he intentar molerlo a patadas”.

“Ya quedó hecha la denuncia, y ahora interviene el fiscal de turno”, en este caso el fiscal Jorge López Oribe.

Se pospuso la declaración de los imputados

Por el hecho que involucra al juez Daniel Cesari Hernández, están detenidos Marcos y Walter Damián Jiménez, quienes ayer tenían prevista la indagatoria, aunque la misma, se pospuso ya que el fiscal a cargo, el Doctor Jorge López Oribe, tomó conocimiento de una versión que comenzó a viralizarse desde redes sociales respecto de lo sucedido, la cual dista mucho de la versión del magistrado, y citaron a testimonial al responsable de la publicación a fin de que declare eso en los tribunales.

Asimismo se convocó también al arquitecto responsable de la obra, quien presenció ayer el incidente e increíblemente su relato no fue relevado por el personal policial interviniente desde la comisaría Tercera.

Otro elemento a tener en cuenta es que, no hubo comunicado alguno oficial, acerca de lo sucedido al magistrado, y fuentes confiables indicaron “no está previsto que se emita información”.

Por último, ayer se conoció que representarán a los detenidos, Giménez, los Dres. Sebastián Marchisio y Francisco Giménez.

Confuso episodio

El hecho se registró en la tarde del lunes, sobre la bicisenda ubicada frente al barrio Policial. Por ese sector se encontraba caminando el juez de Instrucción Daniel Cesari Hernández junto a su esposa, cuando observó un automóvil realizando una mala maniobra vial. Los ocupantes de la unidad detuvieron su marcha e increparon al magistrado, para luego atacarlo a golpes. Estiman que los dos sujetos, ahora detenidos, desconocían que se trataba de un juez.

Momentos después, Cesari observó una mala maniobra vial que efectuaba el conductor de un Chevrolet Agile de color gris. Ante la situación, el magistrado se presentó y llamó la atención de estas personas, que, lejos de mostrar arrepentimiento o pedir disculpas, bajaron del rodado, increparon al juez, para luego comenzar a golpearlo, incluso con patadas.

Fue la esposa de Cesari Hernández quien solicitó presencia policial, que actuó rápidamente y detuvo a estas dos personas que, al cierre de esta edición, aún no habían trascendido los datos filiatorios.