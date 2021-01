“No puedo explicar con palabras este dolor”, dijo Emilio Sáez

“Todavía no entro en la realidad, veo las imágenes y creo que este incendio nunca pasó”, fueron las primeras palabras de Emilio Sáez, propietario de la panadería La Unión de Tolhuin, que se incendió este sábado por la madrugada. Ante la consulta de Aire Libre FM agregó que “me imagino que lo vamos a reconstruir, pero no se puede explicar con palabras, porque para mí la panadería era como un hijo”.

Tolhuin.- Emilio Sáez manifestó que “mas allá del dinero está el amor que uno le puso a todo esto. No quedó nada, me imagino que lo vamos a reconstruir. Hay que tirar todo… veo las imágenes de Favaloro, del ARA San Juan, un dolor inmenso. Pero es lo que me tocó”.

Recordó que comenzó el trabajo en 1985, “en una casita, y ahí arrancamos”. Es la primera vez que ocurre un incendio en este negocio: “Siempre tuve un sereno y por esta pandemia decidimos reducir los costos y sacamos ese cargo”, añadiendo que “yo vivo atrás y cuando me avisaron ví el fuego en la parte de arriba. No puedo creer la cantidad de máquinas que había, que las hemos comprado para mejorar la tecnología y el trabajo. Todo perdido”, se lamentó.

“No se puede explicar con palabras”, graficó con la voz quebrada.

“Cada personaje que pasó por la panadería tenía su foto, hay tanta historia y recuerdos. Mas allá del negocio había un valor agregado en todo esto”, expresó Emilio en la entrevista telefónica. Y respecto al futuro, dijo que “tenemos mas de veinte familias y vamos a ver cómo nos vamos a reconstruir. Parece que estoy viviendo un sueño, una pesadilla. Parece que es un sueño y me quiero despertar”.

Insistió en este punto: “Vamos a ver como podemos levantarnos, es muy difícil pero no tenemos muchas opciones porque hay gente que depende de uno. Es el final de una etapa, de mas de 35 años de trabajo”.

Por último, agradeció “a todas las personas que me llamaron y me dieron su palabra de apoyo. Para mi la panadería es como un hijo, pero todo en la vida tiene un ciclo, pero no quisiera terminar esta etapa con todo quemado”, concluyó emocionado.

“La panadería, un ícono de encuentro y momentos compartidos”

Desde el Municipio de Tolhuin expresaron su “acompañamiento en este difícil momento a toda la familia trabajadora de la panadería “La Unión”. Agregando que “lamentamos muchísimo el incendio ocurrido, porque es un ícono que forma parte de la historia de la ciudad, punto de encuentro, de anécdotas y momentos compartidos con los vecinos y vecinas, y los turistas que nos visitan”.

Agrega este comunicado comunal que “desde que nos enteramos de lo sucedido, pusimos a disposición todas las áreas de seguridad Municipales.

Trabajó en el lugar Defensa Civil, Tránsito y Seguridad Vial, y Obras y Servicios Públicos.

Manifestamos nuestro apoyo y acompañamiento hacia Emilio, y toda la familia trabajadora de La Unión.

Lo sucedido no deja de ser una desgracia, pero con el trabajo, la fuerza y el compromiso de todos y todas vamos a ayudar a la reconstrucción de este mítico lugar”.

La Municipalidad de Ushuaia se puso a disposición de la ciudad de Tolhuin

Ante el incendio que sufrió la Panadería La Unión de Tolhuin, un lugar emblemático de esa ciudad, pero además logrado con muchos años de esfuerzo de la familia de Emilio Sáez y fuente de trabajo para muchas personas en la localidad, el intendente Walter Vuoto dispuso en forma inmediata que todas las áreas del Municipio extiendan la colaboración para superar, en forma rápida, las actuales circunstancias.

A primera hora, la Municipalidad de Ushuaia tomó contacto con autoridades de Tolhuin y se pusieron a disposición para acompañar las acciones que puedan brindar apoyo y ayuda a esa comunidad y expresaron la solidaridad ante el lamentable hecho.

Las pericias confirman que hubo un cortocircuito

La jornada del sábado comenzó en la madrugada con el arrasador incendio en la panadería “La Unión” de Tolhuin; y el día culminó con los resultados de las pericias que hizo el personal de Bomberos de la Policía. A través de averiguaciones realizadas por Aire Libre FM, se pudo saber que el siniestro se inició por un desperfecto eléctrico en una heladera ubicada frente al mostrador.

En ese sector del salón de ventas de la panadería había tres heladeras verticales, con bebidas exhibidas. Una de esas heladeras tuvo un desperfecto técnico que derivó en un cortocircuito que a su vez generó el incendio. Allí comenzó el fuego que arrasó con todo lo que tenía en su camino, produciendo daños totales en todo el negocio.

Por otra parte, se informó que el lunes llegará a Tolhuin el perito de la compañía de seguros “Martínez Sosa”, con el fin de evaluar la situación y los daños ocasionados.