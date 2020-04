“No podemos estar sin funcionar por el capricho de una sola persona”

El senador nacional Pablo Blanco responsabilizó a Cristina Fernández de Kirchner de la paralización del Senado, luego de conocerse el rechazo del procurador Eduardo Casal. Consideró que la decisión de sesionar en forma virtual es injerencia de la Cámara Alta, que dicta su propio reglamento y lo puede modificar. Además opinó sobre la coparticipación de los ATN a los municipios, a cuenta del pago de deuda; y dio a conocer las gestiones para lograr una compensación para la provincia, ante el alto costo del gas de generación.

Río Grande.- El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre la paralización del Senado, situación que no se modificaría en el corto plazo tras conocerse que el procurador Eduardo Casal, fiscal ante la Corte Suprema, dictaminó que no puede aceptarse el “planteo abstracto” elevado por la presidente del Senado. Si bien su opinión no es vinculante para la Corte, se espera que siga la misma línea y, por ahora, no habría aval jurídico para una sesión.

Blanco informó que se ha solicitado “una convocatoria a reunión de la comisión de Labor Parlamentaria para tratar todos los proyectos que se han ido presentando en este tiempo, porque necesitamos llevar adelante nuestra actividad como corresponde. Si no hay una decisión de la Presidencia de la Cámara no podemos sesionar. Es más, estamos insistiendo para poder terminar de constituir las comisiones. La semana pasada, después de mucho insistir, se logró conformar la comisión de salud. Ayer después de reiterados pedidos se conformó la comisión de educación, y cada conformación de una comisión es una pelea permanente con las autoridades de la Cámara, porque la decisión de ellos es que la Cámara esté cerrada y no sesione ni trabaje”, afirmó.

“Hay informes que se dan en las comisiones virtuales pero no pasan más allá del informe de un ministro. No están funcionando las comisiones que permiten escuchar la opinión de todo el mundo. A mi criterio la presidente del Senado decidió cerrarlo y no nos permite funcionar. No tenemos la posibilidad de funcionar y es una decisión pura y exclusivamente de la presidente”, remarcó.

Recordó que “cuando se firmó el DNU de la cuarentena, nosotros quedamos exceptuados porque habla de las autoridades superiores, y no estamos abarcados por la prohibición de transitar. Tenemos gente trabajando en salud, atendiendo supermercados, recogiendo la basura, y no entiendo por qué nosotros no podemos ejercer nuestras funciones. Es importante el funcionamiento del Congreso y un país no funciona con un solo poder. La justicia está semi paralizada y el Congreso paralizado por la voluntad de una sola persona, que es la presidente de la Cámara”, acusó.

“Por supuesto que se puede hacer una sesión y solamente hay que hacer una modificación del reglamento para hacer sesiones no presenciales. Esta es una decisión que tiene que tomar el Senado y no hace falta la opinión de ningún juez”, subrayó, considerando que “esto de ir a consultar a la Corte es una medida dilatoria para que siga la parálisis en el Congreso. El reglamento de la Cámara lo hacen los senadores y esta es una decisión de la presidente de que el Senado esté cerrado, no emita opinión y haga lo que ella quiere. No podemos estar sin funcionar por el capricho de una sola persona”, disparó.

Producción petrolera

Por otra parte, yendo a la realidad de la provincia y la compleja situación por la baja de regalías, agravada por la imposibilidad de Roch e YPF de sacar el crudo por la monoboya de San Sebastián, Blanco dio a conocer que mantuvo “conversaciones con el gerente regional de la zona sur de YPF y de acuerdo a lo que me informó en los próximos días estarán llegando los repuestos necesarios para normalizar el funcionamiento de la boya. Son repuestos que venían de China y en principio se retrasó el envío por el año nuevo chino, después por el coronavirus, pero por lo que dijo ya están llegando a Buenos Aires y a fin de mes estarán en Tierra del Fuego”, anunció.

“Luego la reparación va a depender de las cuestiones climáticas, pero lo importante es que ya están arribando los repuestos para solucionar este problema”, sostuvo.

Coparticipación de ATN

También se le preguntó sobre la coparticipación a los municipios de las ayudas del tesoro nacional que se están enviando a las provincias, y cuestionó la modalidad que definió el gobierno fueguino. “Estas ayudas del tesoro nacional que se dan a las provincias no siempre se coparticipan, pero ante esta situación del coronavirus, alrededor de 15 senadores de Juntos por el Cambio presentamos un proyecto de comunicación del Ejecutivo nacional solicitando que a la remisión de los ATN le indique que en el caso de coronavirus deben ser coparticipados con los municipios”, dijo.

“Los funcionarios provinciales han dicho que un porcentaje de los ATN van a ser coparticipados a los municipios, pero también leí que los iban a transferir a cuenta de deudas y a mi criterio esto no debería ser así. Es una discusión que deben llevar adelante los municipios con la provincia, pero estos ATN son fondos destinados al combate del coronavirus y no deberían transferirse a cuenta del pago de deudas. Es mi opinión”, manifestó.

Tasa cero posible

Por otra parte, dado que el banco de La Pampa ya estableció créditos a tasa cero para las pymes, el senador consideró que el BTF está en condiciones de hacerlo. “Creo que tranquilamente esto se podría llevar a cabo en la provincia de Tierra del Fuego. El ministro de Producción Matías Kulfas anunció una línea de créditos para microempresas y monotributistas a una tasa cero. Si bien los bancos cobran una tasa al beneficiario, esa tasa va a ser soportada por el gobierno nacional. Tranquilamente en Tierra del Fuego se podría hacer una operatoria similar a través del BTF, que tuvo bastantes utilidades en los últimos años. En lugar de hacer distribución de utilidades, podrían servir para bonificar tasas y posibilitarle a pequeños comerciantes, monotributistas y autónomos una ayuda a tasa cero. Para ese subsidio de tasa se pueden aplicar las mismas utilidades del banco y entiendo que para esto no necesitan autorización del Banco Central”, expresó.

Teniendo en cuenta los proyectos ingresados en la Legislatura, apuntó que “parte de las utilidades del BTF se podrían destinar al FOGADEF para créditos no bancarios y parte a la bonificación de tasas”.

Consultado sobre el remanente de la colocación de bonos y cuánto sería el monto en la cuenta, indicó que “la última información que tenía es que había depositados alrededor de 140 millones en el BTF que no fueron utilizados de los 200 millones de dólares originales. No sé cuánto habrá ahora, pero esta era la suma a fines de noviembre pasado”, cuando todavía era legislador provincial.

En cuanto a la relación con el gobierno de la provincia, dijo que habla “seguido con el intendente Martín Pérez y a veces cruzo algún mensaje con el gobernador, pero con quien mantengo diálogo más seguido es con el jefe de gabinete, Agustín Tita. Hablamos sobre cómo va evolucionando el tema del coronavirus, y tanto los intendentes como el gobernador y sus funcionarios saben que estoy a disposición para lo que necesiten”, garantizó.

El costo del gas de generación

Finalmente se le consultó sobre una salida para la provincia ante una deuda de casi 2.500 millones con CAMMESA y una brecha que crece entre la recaudación y el costo de generación de energía eléctrica. “Yo estoy trabajando en un proyecto para tratar de que Tierra del Fuego tenga las mismas condiciones que en el interconectado nacional, con un interconectado virtual. Con esta pandemia quedó a mitad de camino la tarea que veníamos realizando. Hace unos diez días presenté en el Senado una minuta de comunicación solicitando al Ejecutivo nacional un tratamiento diferencial para Tierra del Fuego. Con la medida que se tomó de no cortar servicios por falta de pago durante 180 días, y al no estar en el interconectado, esto ha acarreado consecuencias tanto a la Cooperativa Eléctrica como a la DPE. Hay una merma muy considerable en la recaudación mensual y esto dificulta el funcionamiento. En el caso de la DPE está el presupuesto provincial que la respalda, pero no es el caso de la Cooperativa de Río Grande. Por eso solicité en la minuta de comunicación el envío de fondos a la provincia destinados a la generación de energía eléctrica. A su vez estamos trabajando con mis colaboradores para que Tierra del Fuego tenga un beneficio como si estuviera en el interconectado nacional”, informó.

“En el resto de las provincias hay un subsidio del gobierno nacional y no pagan todo lo que cobra CAMMESA a las distribuidoras, pero Tierra del Fuego ese beneficio no lo tiene porque no está dentro del interconectado y tiene un gasto de generación muy importante, porque no solamente genera, sino que transporta y distribuye. Las provincias que están en el interconectado tienen el transporte y distribución en algunos casos, y en otro únicamente la distribución, a una tarifa mucho más baja del costo de generación que tiene la DPE o la Cooperativa”, concluyó.