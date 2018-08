“No nos van a hacer parte del ajuste de Macri”

La legisladora del FPV planteó en adelante una relación “institucional” con el gobierno central pero sentó postura en nombre de la provincia contra el ajuste que se pretende plasmar en el presupuesto nacional y será “terrible”, anunció. La Legislatura esperará al tratamiento del proyecto en el Congreso, que puede ser aprobado o terminar con un reconducido, para definir el presupuesto provincial. Destacó la aprobación del nuevo menú de obras, como reaseguro para las que están en marcha y las futuras, con fondos propios porque no prevén remesas de nación. Dio por hecho la quita del fondo sojero, y advirtió que tanto la provincia como los municipios tendrán que readecuar sus números.

Río Grande.- La legisladora Myriam Martínez cerró toda posibilidad de acordar con el gobierno nacional el presupuesto que pretende, con un “ajuste terrible” dijo, en base a la información que le han transmitido.

Por FM La Isla se refirió en principio a la reforma política, que podría quedar en el olvido si no hay acuerdo en las primeras semanas de septiembre. Por un lado dijo que “se analiza aplicar una prueba piloto. Cada espacio está evaluando las alternativas y no escapa del análisis los costos que llevaría ponerlo en práctica. Entendemos que el costo va a ser mayor que el sistema convencional. Entiendo que desde el juzgado deben elaborar alternativas para que el sistema sea más rápido y podamos visualizar a los candidatos, no mediante la caja que se caía por el peso de la cantidad de boletas”, expresó.

“No la hemos descartado, pero el consenso es fundamental para una reforma política, que no la lleva adelante solamente el oficialismo. Seguramente en septiembre vamos a volver a reunirnos y, si no están los consensos, seguiremos con el sistema electoral convencional y citaremos nuevamente al juez para que nos cuente en qué está trabajando, porque nos dijo que iba a trabajar en una propuesta”, señaló.

Nuevo menú de obras

Con respecto al nuevo menú de obra pública aprobado en la sesión del pasado jueves, donde también se autoriza el movimiento de partidas para obras ya aprobadas y en proceso de ejecución o licitación, indicó que en la reunión de comisión previa a la sesión “se habló obra por obra sobre el plazo de cada una de ellas y cuál va a ser el fin de las obras nuevas, que van a deportes, salud, a muchas asociaciones intermedias. Ahora, de un día para otro no vamos a tener todas las obras”, advirtió en un mensaje al bloque de Cambiemos, que cuestionó la demora.

“Hoy no llega la plata de obras de nación y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Hay dificultades con algunas y el ministro explicó en qué situación está cada proyecto. Nosotros desde la Legislatura nos quedamos con la tranquilidad de que le estamos dando al gobierno las herramientas que necesita”, subrayó.

Ya adelantó que no esperan fondos nacionales para obras: “Cada vez el ajuste va a ser peor y hay que ver las áreas que se están tocando, la zona de las asignaciones familiares, la zona de los jubilados, las pensiones no contributivas, las pensiones por discapacidad, el salario de los trabajadores, los subsidios al transporte, el gas, los servicios. El recorte que viene es cada vez más fuerte. Reunieron a los ministros de economía para decirles que va a venir un recorte más importante, terminaron diciendo que los ministros habían aceptado el recorte y después tuvieron que salir a desmentirlo, porque no fue así”, aseveró.

“La crisis nos afecta a todos porque es producto de una política económica y la decisión de quitar las retenciones, los subsidios al gas, al transporte, a todo, es de este gobierno de Mauricio Macri. Entran productos importados más baratos que los argentinos y eso trae desocupación”, cuestionó de la sucesión de medidas que llevaron la crisis actual, y la van a profundizar.

Relación con gobierno

Así las cosas, la relación con el gobierno central ha dado un giro: “Nosotros siempre hemos mantenido una relación institucional con el gobierno nacional, entendiendo que la prioridad es el bienestar de todos los fueguinos. Hay algunos irresponsables que dicen que acompañamos la política nacional pero no es así. Nunca las acompañamos ni las avalamos, pero necesitábamos tener diálogo porque la provincia estaba fundida y sin ningún horizonte”, recordó.

“En esta circunstancia que nos encontramos, el Ministro de Economía estuvo en las reuniones, no avaló el ajuste y no vamos a ser parte del ajuste de Macri, tampoco nos van a hacer parte del ajuste de Macri. La obra pública en la provincia se va a hacer con el préstamo que se obtuvo con la colocación de bonos y con la diferencia de cambio, previendo que el dinero del gobierno nacional no va a llegar”, se resignó.

“Este año vamos a superar el 40% de inflación y no hemos podido dar aumento porque no sabemos de dónde vamos a sacar la plata, porque en nación tampoco nos dan adelantos financieros para pagar salarios y tenemos que administrar con lo que tenemos”, dijo, adelantando serias dificultades para la recomposición salarial que piden los estatales.

“Por eso aprobamos este plan de obras, porque de otra manera no íbamos a poder hacer nunca nada. La relación con la nación va a seguir siendo la misma, una relación institucional y responsable, y cuando el gobierno tenga que decir que no, va a decir que no, porque a nosotros no nos van a hacer cargo del ajuste que le quieren poner a la gente”, enfatizó.

“Nosotros podemos acompañarlos hasta un determinado lugar, pero no nos van a hacer parte a nosotros del caos económico y social de la Argentina. Nosotros queremos que Macri termine su mandato y queremos que el próximo presidente sea de nuestro espacio político. No queremos generar ningún tipo de golpe institucional pero no vamos a ser parte de las decisiones que se tomen”, reiteró.

Presupuesto 2019

En este contexto, el análisis del presupuesto provincial entrará en un paréntesis hasta que se defina el nacional. “Acá se presenta el presupuesto antes que el de la Nación y nosotros vamos a esperar al tratamiento del presupuesto nacional, y ver si logran los consensos para aprobarlo o van a trabajar sobre un reconducido, que es otra alternativa. No puedo decir cuáles vana ser las decisiones que vamos a tomar acá. Lo que puedo decir es lo que me van informando de acuerdo al presupuesto que va a presentar el gobierno nacional y los ajustes son terribles -afirmó-. Cuando llegue el momento se evaluará el presupuesto nacional y ahí vamos a poder hablar con números”.

“Desde hace rato sabemos que nos tenemos que manejar con lo que tenemos, administrar nuestras cuentas y planificar a futuro con lo que recibe la provincia, por eso es vital este plan de obra pública y abrimos el paraguas previendo todas estas situaciones. Sabemos que el fondo de la soja no va a llegar, ni lo que quedaba para este año ni lo del año que viene, las municipalidades van a tener un impacto importante porque todo ese dinero lo tenían destinado a obra pública y vana tener que rearmar su presupuesto. Uno ve un futuro muy incierto y muy preocupante. Hay decisiones que pueden tomar desde nación para no generar una grieta tan profunda y no lo quieren hacer, porque ellos quieren que esos cuatro o cinco millones de argentinos que viven bien, tengan cada vez más plata y gobiernan para esa gente. Si no es endeudando al país o ajustando a los trabajadores, no ven otra forma de sacar plata. Invierten en las tasas y no en el trabajo, y ese es el país que están construyendo”, concluyó.