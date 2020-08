El Subsecretario de Comercio Zona Norte y Centro, Jaime Alderete destacó que “no hubo inconvenientes con los permisos de circulación” de los empleados de los comercios con actividades exceptuadas. “Se aplicó un sistema muy eficiente con un código QR y ya son más de 2.500 los certificados emitidos lo que permitió que estos trabajadores pudieran llegar al trabajo sin ningún tipo de inconvenientes y no se generó caos en la vía pública”, resaltó el funcionario provincial, quien brindó un detalle de las actividades permitidas y los horarios de atención en esta cuarentena.

Río Grande.- El Subsecretario de Comercio Zona Norte y Centro de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Jaime Alderete habló sobre las nuevas medidas que se tomaron desde el área en el marco de la cuarentena para la ciudad de Río Grande. Alderete tiene ingerencia tanto en Río Grande como en Tolhuin y tiene bajo su responsabilidad el control sobre diversos aspectos sobre el comercio en general.

“Desde la Subsecretaría de Comercio Zona Norte con la situación que tenemos de rebrote del COVID-19, se ha dispuesto a través de la comunicación del Gobernador de la Provincia del día domingo pasado a la noche y con la emisión del Decreto 1023/20 donde se disponen las actividades autorizadas en Río Grande, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, con los protocolos vigentes”, introdujo el funcionario provincial.

Agregó que “dentro de estas actividades tenemos al rubro de ventas de productos alimenticios, de comidas elaboradas, de artículos de higiene y seguridad, de índole hospitalaria, ortopedia, las ópticas y otros, farmacias, veterinarias, lavanderías y ferreterías”.

En ese sentido, el Secretario de Comercio Zona Norte y Centro detalló que “dentro de estas actividades que están exceptuadas para trabajar dentro de este decreto 1023 el horario general de atención es de 10 de la mañana a 18 horas; para los supermercados comienza una hora antes, a partir de las 9 y en esa hora previa es para personas en situación de riesgo y para adultos mayores”.

Para el caso de las panaderías, “pueden trabajar de lunes a domingo de 8 de la mañana a 18 horas”, precisó Alderete y “en el caso de los que expenden comidas elaboradas, entre las 18 horas y las 23, solo pueden expender en modo ‘delivery’, es decir, con entrega a domicilio”.

“En el caso de las ferreterías es dable destacar que solo pueden expender en modo delivery”, dijo y agregó sobre este último rubro que “los corralones como les decimos los vecinos, no pueden expender la masividad de sus artículos, sino solamente los productos de ferretería, en función de las urgencias que se presenten en sus domicilios”.

Jaime Alderete recordó que “a partir de este marco normativo, comenzamos desde el lunes pasado muy temprano por la mañana con los controles durante el día para verificar que no haya actividades comerciales que no estén previstas abrir dentro de este marco normativo y cuando detectamos que no ha sido así, han pasado los inspectores a cerrar los comercios, hablando con los comerciantes para no llegar a la clausura. La intención no es clausurar, sino que ellos entiendan que hay actividades que no se pueden desarrollar y de buenas maneras se les ha explicado la situación. Apelamos a que todos los comerciantes entiendan esto”.

En este punto el funcionario provincial celebró que “lo importante es que los comerciantes se avinieron a acatar estas disposiciones que les detallan los inspectores y por suerte no hemos tenido que pasar a instancias mayores”.

Sin embargo, Alderete admitió que “lo que más nos ha costado es que se cumpla el horario de cierre de las 18 horas. En general hay muchos negocios, sobre todo los multirrubros y los pequeños negocios como los almacenes y despensas de distintos barrios son los más reticentes a cumplir esta disposición de horario de cierre y hay que estar encima continuamente y nos lleva bastante tiempo”, lamentó.

“Los controles van a seguir”

Jaime Alderete aseguró que la modalidad de control “va a seguir mientras sigan las disposiciones de este decreto 1023 con la verificación de los cierres de los negocios después de la hora 18 y controlando las actividades que tienen que estar desarrollándose en el marco de esta cuarentena o abriendo al público en función de que no se lo permite esta normativa gubernamental”.

Para cualquier reclamo, queja o denuncia, Alderete comentó: “Tenemos tres emails para que puedan comunicarse, comercioprorgtdf@gmail.com que es de la Subsecretaría de Comercio y los dos restantes de Defensa del Consumidor y son consumointeligente2011@gmail.com y defconsumidorrgd@tierradelfuego.gov.ar También tenemos un contacto de Whatsapp (+549) 2964 558360, donde pueden comunicarse”, finalizó el Subsecretario.