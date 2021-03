“No hay un trabajo pleno y de estabilidad como se tenía hasta hace dos años”

Así lo sostuvo el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande ante la inestabilidad laboral que generó la pandemia del COVID 19 y aún hoy en día sigue generando mucha imprevisibilidad en el sector. También expresó que la incertidumbre respecto de la continuidad de la 19640 genera inseguridad en el sector. Por otro lado manifestó que la puesta en marcha del plan PROGRESO fue de gran ayuda para superar la coyuntura, sobre todo en los meses de agosto, y septiembre, donde los comercios estuvieron cerrados. Adelantó que el Ahora 12 finaliza en marzo y va a sufrir cambios, particularmente con las tres primeras cuotas que se daban de gracia para los planes de 12 y 18 cuotas que no estarían más. También anunció que están trabajando junto a CAME para que en caso de que haya una nueva ola de contagios, los ATP se disparen de forma más simple si se entra de vuelta en una zona de fase 1.

Río Grande-. El presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad José Luís Iglesias realizó un análisis de la situación del sector, y una observación de cómo ha sido el comienzo de este año 2021.

Por FM La Isla señaló que “los guarismos que tenemos son de febrero, a nivel nacional estamos bastante bajos con respecto al año pasado, pero durante este mes de marzo lo que notamos es que hay un traslado de precios de la inflación que hace que se restringa la capacidad crediticia del consumidor normal, por ejemplo con los útiles del colegio, el consumidor ya sabe que el cuaderno está bastante más que el año pasado, con lo cual hay un corrimiento general de precios por un lado, y por otro lados las tarjetas en general del público consumidor están endeudadas, lo que hace que les insuma una parte para financiar su déficit mensual, ante el aumento de las naftas, del seguro, de los insumos en general”.

Con respecto a las expectativas del nuevo PROGRESO II anunciado por el gobierno de la provincia, dijo que “está la posibilidad de ponerlo en marcha, tiene mucha singularidad con respecto a la asistencia a empresas que tengan gente como para cubrir la parte salarial, y todos los defectos que pudieran tener en su parte crediticia en cuanto a sus legajos y todas estas situaciones, y también hay otras líneas que son directamente desde el gobierno nacional direccionadas para sostener todo lo que es la hotelería, y toda esa parte que le dan para sostener con un porcentaje la mano de la obra, con un tratamiento de empresa preventiva de crisis, y por otro lado con una morigeración de la parte de los aportes patronales”, explicó.

En este sentido expresó que “en líneas generales en el comercio lo que tenemos hasta el 31 de marzo es la moratoria de la AFIP, el 931 y todo eso, que hay una especie de permisos como para poder pagarlos en cuotas, o instrumentar planes de pagos, vamos a ver el mes que viene que sucede”.

Finaliza en marzo el Ahora 12

El presidente de la Cámara también adelantó que “a fin de mes finaliza el plan Ahora 12, sabemos que va a tener modificaciones, posiblemente las tres primeras cuotas que se daban de gracia para los planes de 12 y 18 cuotas no van a estar más, y vamos a ver si hay alguna adecuación de la tasa que en este momento esta baja, o era conveniente para el consumo, dado que orillaba un costo del 10% para los 12 meses, entonces este tipo de ayuda para la financiación no sabemos si se va a sostener, por lo cual estamos a la expectativa de la respuesta a nivel nacional”, expuso.

También indicó que “la ayuda más simple que era para el comerciante en particular, además del PROGRESO, que creo que fue una herramienta que los ha ayudado mucho, hay que reconocer que de no haber existido, hubiera sido peor, ha ayudado en muchas situaciones con sus subsidios y financiaciones a tasas bajas para poder superar la coyuntura, sobre todo durante los meses de agosto, septiembre, que tuvimos cerrados los comercios, entonces esto ayudó”.

ATP en caso de una nueva ola de contagios

Iglesias también manifestó que “tenemos pedido una gestión que se ha hecho a nivel nacional para ver si podemos tener algunas ideas que se han brindado desde CAME con respecto a que los ATP se disparen de forma más simple si se entra de vuelta en una zona de fase 1, si por alguna circunstancia se restringe la circulación, o el tema comercial, para no tener problemas con el pago de los salarios, se tendrían que pagar los ATP de forma más práctica, y con mayor celeridad, dado que si miramos en otros países, donde se vino una nueva ola de contagios, deberíamos tener un plan de contingencia”.

Por tal motivo sostuvo que “nos hemos reunido con la Cámara de Comercio de Ushuaia para hablar sobre este tema, de manera de poder trabajar de forma mancomunada con el COE, para tener todos los protocolos necesarios, de forma que se adecuen lo más pronto posible, y que no se restringa de forma total, sino como logramos el menor impacto social, y el sostenimiento de los puestos laborales de la forma más práctica, evidentemente con todo lo que aprendimos, nuestra posición en general es que los empleados de comercio que tuvieron COVID-19 claramente fueron a través de una persona cercana, y no desde el lugar de trabajo”.

Puntualizó que “tanto los barbijos, el distanciamiento, el uso de alcohol en gel, dio resultado, por el contrario, hubiéramos tenido otro tipo de situaciones que no tuvimos”.

Por otro lado Iglesias dijo que “también estamos trabajando con el tema de la seguridad, hay muchas situaciones de robo que no queremos en nuestra ciudad, a veces son con ilustres personajes que se repiten en su accionar, y por otro lado también tenemos la preocupación con el tema eléctrico, ante la salida de la turbina, y toda esta circunstancia, que nos insume una nueva preocupación, con lo cual hay algunas cosas que se van normalizando, y en otras en la que debemos trabajar mucho, dado que recién estamos desregularizando los vuelos, ya tenemos situaciones nuevas en problemáticas que hacen a la circunstancia de seguridad, y sobre todo a la movilidad”.

Puestos de trabajo

En relación a los puestos de trabajo que el sector del comercio tiene en la actualidad, el presidente de la Cámara de Comercio indicó que “en este último tiempo hubo muchas adecuaciones en cuanto al cambio de horarios del personal, no hay un trabajo pleno y de estabilidad como se tenía hasta hace dos años, se fue perdiendo durante el 2019 una parte, y hay muchas cosas en las que tenemos un freno de mano ante la lógica de la imprevisibilidad que nos da este COVID-19, que nos no hace ver un horizonte claro y cierto, y el otro tema que tiene que ver con la vigencia de la ley 19640, que es otro tema que hace que todos estén mirando, además de estar atado a las contingencias del país, la renegociación con el FMI, la caída de los bonos, las tasas que están altas para determinados tipos de acciones, entonces está todo un poco restringido, pero si estamos mucho mejor que durante el mes de septiembre pasado”.

Apoyo del Estado

Por ultimo Iglesias hizo hincapié sobre el apoyo que le han dado al sector los distintos Estado, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, para lo cual mantuvo que “hay una predisposición natural de abrir las puertas, y abrir los oídos ante los problemas del sector, lo que posiblemente es que tenemos más problemas que respuestas y soluciones, cualquier contingencia nos preocupa, teniendo en cuenta que todavía no sabemos cuándo vamos a tener la vacuna, cuando van a llegar a nuestros empleados, entonces también nuestro personal es un factor de riesgo a considerar, evidentemente todos tenemos nuestros miedos y restricciones a todo esto, no solamente los que nos guardamos o estamos escondidos todo el tiempo para que este bichito no nos agarre, si bien para nosotros es un alivio saber que todos nuestros policías, personal de salud, todos aquellos trabajadores que estén en una parte esencial estén a resguardo del COVID-19 y no contagien, sino los problemas se multiplican, y después de ahí nuestro objetivo es que el personal que esté en los negocios estuviera vacunados, es un objetivo que uno demanda tener una respuesta práctica, dado que la salud es lo principal, y este es un tema que salen en estas reuniones”, concluyó Iglesias.