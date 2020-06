El contador Ramón Gallardo adelantó un nuevo proyecto para elevar al Gobierno nacional, a fin de buscar herramientas que permitan reactivar la economía, con una reducción de la carga impositiva y en especial para la exportación. Cuestionó que si bien hay tres temas que de agenda que son importantes como la pandemia, la renegociación de la deuda externa y Vicentín, no hay plan económico, y observó que ningún país castiga a quien exporta, como ocurre en la Argentina. Respecto del proyecto para agregar valor a los recursos naturales, destacó la acogida que tuvo en el senador Pablo Blanco, el legislador Federico Sciurano y algunos diputados y senadores que prevén tomar iniciativas que se canalizaron a través de la Unión Industrial Argentina.

Río Grande.- El contador Ramón Gallardo, presidente de la Cámara Fueguina de la Madera, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre un nuevo borrador en el que están trabajando para buscar una salida a la reactivación que necesita el país, y pasa fundamentalmente por alentar la exportación.

“Como Federación recibimos muchas quejas y hay gran preocupación. La discusión nacional está concentrada en la cuarentena, el arreglo de la deuda externa y Vicentín, pero no hay un plan económico para salir de esta pandemia. La ayuda de los ATP no alcanza, tampoco los créditos porque el empresario quiere poder vender y vivir de su trabajo. La mayoría de las empresas tienen oficinas en Buenos Aires y, por la situación que atraviesa el AMBA, se ven afectadas”, dijo.

“Nosotros queremos llevar una propuesta al gobierno para salir de estos tres temas y empezar a reactivar. Hoy existe una gran carga impositiva y laboral en la estructura de costos, además de los costos logísticos y de financiamiento. Queremos un plan económico que nos permita sacar la cabeza afuera. El gobierno anterior firmó el pacto fiscal, sabiendo lo que implican los impuestos para las pymes, pero en este gobierno se suspendió y le dieron rienda suelta a las provincias para buscar recursos como sea para recaudar, como los ingresos brutos que quieren ponerle a los bancos, que terminan pagando los contribuyentes”, planteó y recordó que “la Municipalidad de Río Gallegos pretendió imponer un canon al transporte de cargas, todos quieren imponer su criterio cuando hay una constitución”.

“Estamos elaborando un borrador para llevar propuestas para que la economía se ponga en marcha no en base a subsidios. Hoy no hay ingresos y está prohibido despedir, esto implica un cierre porque las PyMEs no pueden aguantar. Hay una gran cantidad de empresas que buscan renegociar sus deudas para poder salir y están emitiendo obligaciones negociables para reestructurar su deuda. Hay decisiones que nos asustan, como la eliminación del pacto fiscal, porque la carga impositiva es un elemento importante en los costos. Ojalá se vuelva a hacer un pacto con las provincias para disminuir la carga y que podamos ser competitivos”, manifestó.

“Hay que permitir que las PyMEs exporten más, porque vendemos barato y compramos caro, del punto de vista del valor agregado. Para exportar más tenemos que ser competitivos y para eso, además de la inversión, necesitamos que nos saquen el pie de encima con la parte fiscal. Son muy pocos los países que castigan al que exporta y le cobran un impuesto. La importación está totalmente restringida”, afirmó.

“Tenemos muchas quejas de PyMEs que han comprado repuestos para máquinas, que son importados, y el Banco Central no les ha permitido la compra de dólares para esos pagos”.

“Este es un problema estructural desde hace años, y estamos vendiendo barato los insumos, mientras compramos caro el producto final con valor agregado. Tenemos que agregar valor a nivel nacional”, remarcó.

Respecto del proyecto anterior, basado en la resolución que otorga los mismos beneficios del subrégimen industrial a los productos elaborados en base a recursos naturales, destacó que “se contactaron conmigo para pedirme este borrador, que ya fue elevado al gobernador Melella, y el senador Pablo Blanco también me solicitó ese proyecto, lo mismo el legislador Federico Sciurano. Tuve charlas muy interesantes con ellos y algunos proyectos que había elevado la Federación a través de la Unión Industrial Argentina, me han dicho senadores y diputados que los van a canalizar a través del Congreso. Son puntos que complementan la reactivación de la empresa, y hablamos de una ampliación del mercado de capitales, que se concentra en cuatro calles de Capital Federal y un par de provincias. Debería existir también mercados de capital en las provincias, capacitar a la gente, y que no sea un privilegio para pocos conseguir plata en el mercado de capitales”, dijo.

“En la videoconferencia que tuvimos en la Federación con el Secretario de Industria y Comercio Exterior de Nación, le pregunté sobre el subrégimen industrial. Su respuesta fue contundente y dijo que ni loco piensan en una prórroga de 50 años, y que tenemos que pensar en el desarrollo de nuestros recursos naturales. Inclusive me comentó que habían contratado a un alto profesional economista, que es Jorge Katz, que está trabajando desde antes de la pandemia con el gobierno de la provincia sobre el proyecto futuro, que va a ser la explotación de los recursos naturales”, aseguró.

Recordó que “la resolución que permite incorporar hasta un 50% de elementos extra zona a los productos locales, salió en mayo de 2018, tardaron dos años de sacarla y pasaron dos años más. Hay cuatro o cinco proyectos que se radicaron en la provincia bajo estos beneficios, Aguas del Fagnano; la turba, porque hicieron mantas de turba para tapar los pozos de petróleo, las puertas de Topic que salieron con herrajes, y uno más. Creo que no se promocionó lo suficiente. Yo expuse sobre los beneficios de todo esto, porque las empresas que se radiquen acá no pagan impuestos nacionales, y además tienen beneficios en la provincia con tasa cero de ingresos brutos para las nuevas inversiones”.

También tuvo en cuenta la necesidad de seguridad jurídica y que esa resolución tenga fuerza de ley. “El subrégimen industrial tiene vencimiento el 31 de diciembre de 2023 y, si no lo prorrogan el tiempo suficiente, es difícil que las empresas continúen con sus inversiones. La resolución 47, que permite este agregado de valor, no tiene fecha de vencimiento, pero no deja de ser una resolución y tendría que ser una ley, para dar seguridad jurídica. Esto es competencia nacional. Ese es el temor que pueden tener muchos inversores, porque cambian las reglas de juego cada dos minutos. Sería muy bueno que aprovechemos este impasse para pedirle al Estado nacional que nos brinde todos los elementos que se necesitan para infraestructura, ya que quiere la ampliación de la matriz productiva de Tierra del Fuego en base a los recursos naturales”.

Finalmente recordó que “en 1980, bajo el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos, se produjo una Estaflación -inflación más recesión- lo mismo que la Argentina hoy; y lo que hicieron los estadounidenses fue disminuir la percepción de impuestos lo que trajo aparejado el aumento del déficit fiscal pero no porque haya aumentado el gasto del Estado, sino porque se ha favorecido al sector industrial y de la economía y eso permitió que las empresas fueran competitivas lo que hizo que puedan exportar y colocar más productos norteamericanos en el mundo. La diferencia es que la baja impositiva fue para favorecer a los sectores productivos, en cambio nuestro país tiene un déficit pero debido a la cantidad de subsidios que no hacen a la producción”.