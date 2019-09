“No hay que generar un perjuicio nuevo a la provincia con juicios que después pagamos todos”

El Coordinador de Gabinete y Control de Gestión del Municipio de Río Grande, Agustín Tita, expuso la intención del gobierno entrante de continuar con la obra del corredor costero Canal Beagle. Advirtió que hay “derechos adquiridos” y paralizar la obra derivaría en juicios que después tendrá que pagar la provincia. El proyecto “se va a revisar” pero la obra “es importante para el desarrollo”, dijo.

Río Grande.- El Coordinador de Gabinete y Control de Gestión de la Municipalidad de Río Grande, licenciado Agustín Tita, confirmó por FM del Pueblo que la obra del corredor costero Canal Beagle va a continuar porque “es importante para el desarrollo”, si bien se prevé realizar una revisión.

El presidente de la fundación Ushuaia XXI, Julio Lovece, había hecho públicas conversaciones con el gobierno electo sobre este tema, en las que habría expresado la intención continuar con la obra “por lo menos hasta Möat”, es decir, la ruta correspondiente al tramo 1 y 2.

“Estuvimos conversando con ambientalistas y este tipo de obras no se puede decir que no tienen que ver con el desarrollo turístico, que es muy importante para la provincia. En esta obra en particular hay algunas situaciones que son irregulares, por eso la Legislatura ha pedido informes. Hay una cuestión ambiental importante, pero no hay que ponerse ni en un extremo ni en el otro”, planteó.

“Hay que pensar en el desarrollo y ver de qué manera impacta lo menos posible en el ambiente, por la importancia que tiene nuestra isla y el equilibrio que tenemos que conservar. Muchas de estas obras son necesarias y tienen que ver con el desarrollo. Uno puede discutir prioridades y si esa obra era importante ahora o no, pero viene a generar valor agregado a la cuestión turística en Ushuaia y en toda la isla”, defendió el funcionario.

Resta definir “discusiones sobre las tierras privadas por donde pasa la traza y no se ha hecho la expropiación correspondiente”, y la decisión tiene relación por sobre todo con que “hay compromisos contraídos por la provincia que generan derechos y uno tiene que respetarlos para no generar un perjuicio nuevo a la provincia con juicios que después pagamos todos”.

“Uno no se puede aventurar a hacer cualquier cosa. El proyecto se va a revisar y es la manera en que las cosas se pueden resolver. Las obras que son necesarias para el desarrollo seguirán avanzando y las que no, veremos cómo se pueden resolver. Esta es una obra muy grande y lleva muchos recursos del empréstito que tomó la provincia. Nosotros hemos hablado con la Cámara de Turismo de Ushuaia y muchos no están de acuerdo con toda la traza de la ruta, ni con el ancho que tiene, porque se había planteado como una ruta escénica y se está haciendo otra cosa”, sostuvo.

Al margen de algunas modificaciones que se puedan analizar, reiteró que “esta obra va a generar beneficios a algunos sectores”, al tiempo que lamentó que en su momento “no fueron escuchados muchos ambientalistas y especialistas que hablaron sobre los recursos arqueológicos. Hoy se termina en esta situación y hay una controversia entre si hay que parar la obra o no. Nosotros tenemos una experiencia cercana en la ciudad y un litigio puede llevar años. Tampoco queremos que se genere esa situación”, expresó, tras la experiencia con la paralización de la obra del puerto de Río Grande.

“Obviamente va a haber que replantear algunas cosas, pero queremos una obra que beneficie a todos, con los costos adecuados y generando el menor impacto posible. Esta es una ruta turística y el sector que la va a usar tendría que haber opinado. Si esto hubiera ocurrido, no se hubiera generado esta controversia, pero no ocurrió”, lamentó.

Respecto de las declaraciones del ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, que negó el congelamiento de salarios de los trabajadores estatales, como había expuesto el gobernador electo Gustavo Melella a un medio nacional, señaló que “los empleados provinciales en los últimos tres años no tuvieron ningún incremento y esto es una realidad. Por ahí algunos escalafones en algunas áreas recibieron algún tipo de incremento, pero la gran mayoría de los empleados tienen congelado su sueldo. Se podrá hacer un estudio de si se pagaron algunos escalafones o algunas categorías, pero con la inflación que hubo, los empleados no tuvieron incremento. Le puede molestar a algunos, pero es la realidad, y a esto hizo referencia Gustavo Melella en la nota con Roberto Navarro”, dijo.

“Esto lo sabe la gente, podrán decir otra cosa en los medios, pero la realidad contrasta cualquier tipo de relato que se haga. Yo entiendo las explicaciones que da el ministro Gorbacz, pero lo que ha pasado en este tiempo es otra cosa, y la realidad es una sola”, concluyó.