“No hay interés ni de Gustavo Melella ni del equipo económico en privatizar el Banco”

El referente de FORJA en Ushuaia Gustavo Ventura negó la veracidad de la información publicada ayer por el diario digital La Política Online, en la que se afirma no solamente que el gobernador electo quiere privatizar el Banco Tierra del Fuego, sino que lo haría con dos empresas que “le financiaron la campaña”. Desde FORJA lamentaron la falsedad de esta noticia y apuntaron contra un nuevo operativo del gobierno.

Río Grande.- En su edición de ayer, el diario digital La Política Online publicó una nota en la que se afirma que el gobernador electo Gustavo Melella “asumió compromisos” con el Banco del Sol y Sancor Seguros, dos empresas que “le financiaron la campaña”, para integrar la sociedad anónima del BTF, avanzando en su privatización.

Por Radio Provincia, el referente de FORJA en la capital fueguina, Gustavo Ventura, consideró “sorprendente que en este momento surjan estas noticias que no le hacen bien a nadie, porque no hay interés de parte de Gustavo Melella ni del equipo económico del gobierno entrante de privatizar el Banco Tierra del Fuego, sino todo lo contrario. La propuesta es que el banco por primera vez esté de cara a la reactivación económica. Nos sorprende mucho esto y queremos dar por tierra con esta información que surgió”, sostuvo en nombre de la fuerza política.

Lo vinculó con un nuevo operativo mediático del gobierno saliente, que hace pocos días anunció el envío de un proyecto para modificar la ley 478, que había habilitado a la conformación de una sociedad anónima. “Entiendo que la campaña provincial dejó heridas abiertas y me parece que tiene que ver con eso. Estamos en un momento en que tenemos que trabajar todos juntos y estas cuestiones no ayudan en nada. Mentir tan descaradamente y hacer de la mentira una acción política, no tiene sentido”, dijo.

Barajó que “hay funcionarios que están muy enojados”, como para llevar adelante un operativo mediático de este tipo, y remarcó que “o es momento de esto. La elección provincial ya pasó y hay que ser serios. La gente está pidiendo una clase política madura, que no tome el estado como algo propio. A veces le toca gobernar a unos y a veces a otros. Me parece que hay funcionarios que está aferrados y sentados sobre algunas secretarías, pero ya pasó la discusión electoral”, expresó.

Lamentó que se esté entrando “en una campaña muy sucia”, y reiteró que “lo que tiene previsto hacer Gustavo nada tiene que ver con la privatización de la banca pública. Queremos dejar tranquila a la sociedad y vamos a hacer todo lo posible para cumplir con lo que se prometió. El BTF se va a mantener dentro del ámbito estatal y, si quieren hacer campaña, que muestren ideas y lo que se necesita para sacar adelante la provincia. Es importante aclarar algunas cuestiones que la sociedad tiene que estar tranquila de que no van a pasar. El proyecto político va por otro lado y no es privatizar ni el BTF ni ninguna otra área del gobierno”, concluyó.