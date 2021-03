No hay demostración científica de que nuevas cepas tengan mayor mortalidad

El titular de la Clínica San Jorge aseguró que desde hace veinte días están en contacto permanente con las autoridades de salud y el municipio de Ushuaia para ver cómo se afronta la segunda ola de COVID-19. Habló de errores que no pueden volver a cometerse, como el mensaje de quedarse en casa para pacientes oncológicos o con patologías complejas, que deben concurrir a los centros de salud para evitar complicaciones. También consideró que las escuelas no deben cerrar y dijo que no se ha registrado un aumento de contagios por las clases presenciales. La opción es reforzar el cumplimiento de protocolos, evitar las reuniones sociales, particularmente en bares y gimnasios sin la ventilación adecuada o excedidos en su capacidad. Respecto de las cepas brasilera, británica y africana, afirmó que no hay demostración científica de que tengan mayor mortalidad. Instó a la convocatoria a una mesa para debatir el financiamiento del sistema de salud, que hoy depende únicamente del salario de los trabajadores, y a una revisión de protocolos médicos, dado que se piden estudios innecesarios que se llevan recursos que luego no están disponibles para quienes realmente los necesitan.

Río Grande.- El Dr. Carlos Sánchez Posleman, titular de la Clínica San Jorge, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la segunda ola de COVID y cómo se preparan desde el sistema de salud, tanto público como privado, para afrontarla. “Estamos trabajando con el municipio y el gobierno para ver cómo afrontamos entre todos esta nueva ola que se viene en poco tiempo. Una de las premisas en la que todos quedamos de acuerdo es en mandar un mensaje a la población de que todavía no está resuelto el COVID. Creemos que la población en general está muy relajada y muy tranquila, prácticamente volviendo a una vida normal, sin cumplir las premisas necesarias para evitar los contagios, como el uso obligatorio de barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos”, señaló.

Afirmó que “casi el 100% del personal de salud está vacunado. El que no se vacunó todavía fue porque no estuvo en los momentos en que nos tocó la vacuna, porque estaba aislado, o es algún caso aislado que rechazó la vacuna. Fundamentalmente hay que seguir cumpliendo con el uso del barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social, no realizar reuniones sociales en ambientes cerrados y no transgredir las normas que impone el COE con respecto a los bares, cervecerías y gimnasios, porque normalmente son lugares chicos donde hay más gente de lo permitido y no están bien aireados. Hay que incentivar la actividad al aire libre, porque está demostrado que no genera contagios. Hemos visto que inclusive en marchas y protestas no hubo un pico de contagios como consecuencia. Evidentemente hay que fomentar las actividades al aire libre para que la gente pueda sociabilizarse, que es lo que necesita, y pueda distraerse sin contagiarse, siempre manteniendo el distanciamiento social y el uso de barbijo en lo posible”, remarcó.

No repetir errores

En materia de prevención, apuntó a un cambio en el mensaje que se le da a la población: “Creo que la prevención no tiene que ser la misma, porque hemos cometido algunos errores que no tenemos que volver a repetir. Por ejemplo, el mensaje de quedarse en casa genera temor en pacientes oncológicos, con problemas vasculares o con sintomatología. Al decirles que se queden en casa, después observamos un aumento de la morbilidad y de la mortalidad por este tipo de patologías. El mensaje de quedarse en casa y no ir a un centro de salud no hay que volver a repetirlo”, sentenció.

“Otra cosa que no tenemos que hacer es cerrar las escuelas. Las escuelas tienen que ser lo último que se cierre y lo primero que se abra, porque tampoco se ha visto en Europa que las clases presenciales hayan aumentado el nivel de contagio, y se han generado problemas en los chicos por un año sin clases y sin sociabilizarse. Son problemas muy complejos, inclusive más serios de lo que podría producirles el COVID”, advirtió.

“Fundamentalmente tenemos que tener en cuenta la premisa de tener los ambientes aireados, porque uno se contagia por las gotitas de flush y, en la medida que haya ventilación, se disminuye considerablemente ese riesgo. Reitero que es fundamental evitar las reuniones en los bares y en los gimnasios que no estén en las condiciones que corresponde”, subrayó.

Nuevas cepas

Consultado sobre el riesgo de las nuevas cepas que ya tienen circulación comunitaria en el país, aclaró que “se sabe que son más contagiosas pero no hay estudios científicos ciertos de que la cepa de Manaos, la de Inglaterra o la de África tengan mayor mortalidad que la original. Van mutando pero no hay ningún trabajo científico que demuestre una mortalidad excesiva con respecto a la cepa anterior. A veces recibimos informaciones de medios no científicos que transmiten opiniones parciales de algunos médicos o algunas instituciones, sin los trabajos científicos adecuados. Creo que no debe cundir el pánico y pensar que esto va a ser peor que lo anterior. Creo que va a ser igual y tenemos que trabajar mejor, para poder andar bien”.

Deudas con las clínicas

Por otra parte, se refirió a la situación del sistema sanitario y planteó que “a nivel nacional está totalmente desfinanciado, tanto las obras sociales provinciales, como las sindicales, el PAMI y las prepagas. No tuvieron la recaudación suficiente como para poder absorber el aumento de los costos que generó el COVID. Realmente hoy todas las clínicas estamos en una situación delicada, algunas más que otras. En Tierra del Fuego hay un atraso en los pagos de la obra social de la provincia, que por momentos trata de ponerse al día, pero en la medida en que no generemos un cambio en el mecanismo de financiación, que solamente depende del sueldo del trabajador y no de otras medidas que habría que modificar, va a ser muy difícil sostenerlo”, dijo.

“Los sueldos no van aparejados con la inflación ni con el aumento de los medicamentos, del material descartable y la tecnología médica. Es hora de que los distintos sectores, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y todos los integrantes del sistema de salud, incluido el privado, nos sentemos en una mesa para ver cómo podemos diagramar un nuevo sistema de salud que sea solidario y abarcativo, para que todo el mundo pueda tener acceso a la salud, sin restricciones”, propició.

Protocolos médicos

Una medida que implica una revisión interna de los protocolos médicos podría colaborar a la sustentabilidad del sistema. “Primero hay que ser más estrictos en la gestión y en el uso racional de los recursos. Hay que trabajar mucho con los médicos, que son los generadores del gasto médico, para evitar tratamientos y derivaciones innecesarias, y usar los recursos para los pacientes que efectivamente los necesitan”, expresó.

Afirmó que “la mayoría de los recursos no se van en tratamientos invasivos, como puede ser una cirugía cardíaca, un estudio hemodinámico, un trasplante o cualquier tipo de cirugía, porque la gente no se opera por operarse y cuando tiene este tipo de tratamientos hace una consulta y busca una segunda opinión. Generalmente los recursos se van en las cuestiones corrientes de todos los días, en estudios innecesarios, en chequeos que no son acordes a la edad del paciente, al sexo, a sus antecedentes. A veces los médicos pedimos cosas que son innecesarias y estamos gastando recursos que luego no tenemos cuando los necesitamos para otro paciente”, señaló con autocrítica.

“La mejor forma es que empecemos a protocolizar y saber qué es un chequeo médico, qué tenemos que pedir de acuerdo a la edad del paciente, al sexo y sus antecedentes familiares. Esto es lo fundamental. En la medida que los médicos prestadores y el Estado trabajemos en conjunto en estos protocolos y en otra forma de financiamiento, podremos tener un mejor resultado y un sistema de salud más sólido”, sostuvo.

Reuniones permanentes

El profesional destacó que “ya desde hace 15 ó 20 días estamos trabajando en este tema con las autoridades. Yo he tenido reuniones con los funcionarios del Ministerio de Salud y con el Municipio de Ushuaia. Nos hemos reunido los tres, municipio, gobierno y sector privado de la salud en Ushuaia, para tener el mismo discurso y la misma opinión de cómo afrontar esto. Por supuesto nos encolumnamos detrás de la Ministra de Salud, que es la que lleva adelante todo este proceso”, concluyó.