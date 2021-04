No estaría tan difícil el acceso alternativo a la Margen Sur

El dirigente barrial Sergio Fresia dio detalles de la reunión mantenida este lunes con el presidente de Vialidad Provincial, Edardo Sandri, quien les comunicó sobre los avances de las gestiones para la reapertura del acceso alternativo. “No estaría tan difícil, según nos dijo”, señaló, y destacó el acompañamiento de los camioneros, que se ven afectados en el transporte de producción y alimentos, dado que por el puente pasa tanto ganado en pie como faenado, además de la mercadería que consumen los 40 mil habitantes del sector. Lograron recolectar unas dos mil firmas y también hubo reacción desde el Concejo Deliberante de Río Grande. “Es importante que haya tomado conocimiento el Concejo y que se den cuenta de que de este lado también vive gente y tiene muchas necesidades”, manifestó. Además expuso un problema serio con los perros sueltos, por “desidia de los vecinos” pero también “por falta de controles del municipio”, dado que hace tiempo no hay campañas de chipeo ni de castración.

Río Grande.- El dirigente barrial Sergio Fresia informó por Radio Universidad 93.5 sobre el encuentro mantenido este lunes con el presidente de Vialidad Provincial, Edardo “Quique” Sandri, quien los convocó luego del reclamo público que realizó por este medio sobre la reapertura del acceso alternativo a Margen Sur.

“Creo que gracias a esta nota, que fue un disparador, nos escucharon y el lunes el presidente de Vialidad Provincial nos recibió. Fuimos a las instalaciones de YPF varios integrantes de la asociación civil, el secretario, el tesorero, y personas que firmaron la nota junto con nosotros y necesitan mucho la apertura de esa ruta, que son los camioneros. Es la gente que transporta toda la producción y que ingresa lo que necesitamos como comestibles. Son camioneros que viven en la zona y necesitan que la ruta se abra cuanto antes”, sostuvo.

“El único funcionario presente fue Edardo Sandri, quien nos llamó para acordar la reunión por la tarde. Lo que más saco en concreto es que no está difícil poder reabrir la ruta, según lo que nos dijo. Más allá de que hay juicios de por medio, estas cosas no influirían en la reapertura. Nos dijo que ya tenía una conversación previa con Martín Paz, el dueño de la estancia Cabo Peña, y espera ponerse de acuerdo para hacer nuevamente todo el alambrado”, dijo.

“Lo importante es que hagan lo que se debe hacer y que la tranquera desaparezca de ahí, para que pueda usarla la gente que va a Tolhuin o Ushuaia, y los camioneros que ingresan la mercadería, porque esto no va a entorpecer tanto el tránsito por el puente General Mosconi. Nosotros circulamos a diario desde y hacia la margen sur, y vemos los camiones cargados con animales que van a faenar. Tienen que ir muy despacio y nosotros no podemos pasarlos. Luego los vuelven a llevar faenados, y la mayoría de esos camiones vienen del sur, de la misma estancia Cabo Peña incluso, y podrían ingresar tranquilamente por la ruta”, expresó.

Promesa incumplida

También recordó el compromiso incumplido en el gobierno de Bertone: “Cuando cerraron la tranquera me llamó el Ministro de Gobierno de la gestión anterior ese mismo día y me dijo que fue porque no se terminó con el alambrado. El compromiso era terminar el alambrado en unos días y volver a abrir, pero no se abrió nunca más”, lamentó.

No quiso opinar sobre la calidad del alambrado que habría sido el motivo del cierre: “Yo pasaba siempre por la ruta, porque la uso bastante, aunque no tengo camión, vi que había un alambrado pero no me fijé si era bueno o malo. De alambrados no sé mucho, lo importante es que pueda frenar el paso de los animales para que podamos pasar. Lo que sí sabemos es de la necesidad de abrirlo cuanto antes”, remarcó, teniendo en cuenta que viven en el sector alrededor de 40 mil personas.

Repercusión en el Concejo

Con respecto a las declaraciones del presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, Raúl Von der Thusen, quien también se pronunció sobre este tema y habló de la necesidad de plantearle al gobierno que agilice la reapertura, dijo que leyó “algunas notas que le hicieron y bienvenida sea toda la gestión que pueda hacer para que se abra la ruta. No es la ruta de Sergio Fresia, sino que es un beneficio para todos. Lo que queremos es que hablen en serio, que nos apoyen en serio, y no que quede en palabras. No queremos trabajar solos, por eso buscamos a los camioneros y juntamos más de dos mil firmas para que abran la ruta. Es importante que haya tomado conocimiento el Concejo Deliberante y que se den cuenta de que de este lado también vive gente y tiene muchas necesidades. Hay cosas que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, y nos van a llevar al progreso de la margen sur”, sostuvo.

Volvió a agradecer la entrevista de este medio “porque fue un disparador que por lo menos hizo que se sentaran a hablar con nosotros. También le agradecemos a los camioneros que estuvieron con nosotros, porque entre todos podemos hacer que esa ruta se abra nuevamente”, confió.

Servicios y perros sueltos

Por otra parte, planteó algunos inconvenientes que requieren de respuesta, como la recolección de residuos y el control de perros sueltos. “El servicio de colectivos funciona bastante bien y no hay muchas quejas. Con la basura hay sectores que andan bien otros que no, porque no pasa el camión recolector, como ocurre con el barrio La Ribera. Los vecinos pagaron la red de gas pero no hay recolección domiciliaria”, manifestó.

“El tema de la basura es algo que venimos reclamando hace muchos años y esperamos que se solucione. Normalmente va un muchacho adelante del camión, junta todas las bolsas y las deja en una esquina, pero en esos cinco minutos que demoran los perros hacen estragos. La cantidad de perros sueltos en la margen sur es un problema y no sé para qué tienen tantos perros algunos vecinos. Yo no le echo la culpa a los trabajadores, pero hay un problema con la forma de recolección. Últimamente, no sé si es por la pandemia, no he visto a nadie del municipio que ande recolectando perritos o haciendo multas a los que los tienen sueltos. La gran mayoría de los perros no están chipeados. No ha habido campañas de castración tampoco, pero también hay que reconocer que no hay conciencia del vecino”, observó.

“Si uno habla con ellos, no quieren chipear a los perros porque saben que después tienen responsabilidades. Igualmente debería haber una sanción del municipio al vecino que tienen los perros en la calle. Hay que hacer una campaña de castración masiva y obligatoria. Si encuentran a un perro en la vía pública, deberían llevarlo, chipearlo, castrarlo y después devolverlo al dueño. Hay desidia del vecino y también falta control del municipio. La desidia la vemos a diario en muchas cosas. En la margen sur los residuos voluminosos se sacan los viernes a la mañana, y seguramente este viernes va a haber una cantidad de residuos voluminosos aunque no pase el camión por el feriado. Eso es falta de conciencia del vecino”, sentenció.

Nueva estación de servicio

Fresia además expresó la satisfacción de poder contar con dos estaciones de servicio en el corto plazo, y ahora espera la apertura de la sucursal de alguno de los supermercados más importantes de la ciudad. “Gracias a dios vamos a tener dos estaciones de servicio –una de YPF y otra de Esso-, porque más o menos esperan inaugurar la de YPF para octubre. Nos queda ahora empezar a luchar nuevamente para ver si podemos tener otro supermercado, y que se terminen las escuelas. Sería una gran comodidad para los vecinos tener un supermercado de este lado, y a su vez tanto el supermercado como las nuevas estaciones de servicio van a ir tomando gente. Esto quiere decir que vamos a tener menos gente desocupada en estos momentos tan difíciles donde hay muchos sin trabajo. Además va a descongestionar el tránsito, porque si podemos cargar combustible en la zona sur no tenemos que pasar por el centro, lo mismo con las compras del supermercado”, concluyó.