“No estamos en contra del endeudamiento, sino que queremos debate e información”

El concejal de FORJA Javier Calisaya explicó los motivos por los cuales decidieron no acompañar el pedido de endeudamiento de 450 millones para obra pública, solicitado por el Ejecutivo municipal. Aseguró que “no están en contra” y no descartó analizarlo en el futuro, pero puso como condición el debate previo, conocer el destino de los fondos y también la ejecución del presupuesto en curso, con el movimiento de partidas correspondiente. Consideró fundamental para la etapa que viene la reactivación de la obra pública, como generadora de mano de obra y de movimiento económico.

Río Grande.- El concejal de FORJA Javier Calisaya dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la extensa sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Río Grande desarrollada ayer, en la que se aprobó la emergencia para la obra pública, sin el endeudamiento de 450 millones solicitado por el Ejecutivo municipal.

“El texto que consensuamos con la totalidad de los concejales no incluye el endeudamiento de 450 millones. Lo que hace es prorrogar las emergencias que ya dictamos en marzo, que son la emergencia económica, administrativa, sanitaria, edilicia y de infraestructura, y agregamos la emergencia vial, hídrica y de equipamiento urbano. Había acuerdo para avanzar en el tratamiento del destino que se le iba a dar al endeudamiento, pero desde nuestro bloque necesitábamos un debate más profundo, recibir a los funcionarios del gabinete para tener toda la información sobre la mesa y decidir responsablemente si acompañábamos la toma de deuda”, explicó.

“Más allá de conocer la situación de la ciudad, y coincidiendo con la necesidad de algunas obras en particular, creíamos que se debía dar más debate a la toma de deuda”, dijo, recordando que para aprobar la toma de un empréstito “la carta orgánica establece una mayoría agravada para este caso, de dos tercios de los miembros del Concejo”.

El presupuesto para este año tenía previstos más de 400 millones para obra pública, que presuntamente se destinaron a la pandemia, pero esperan conocer el detalle. “Justamente en el proyecto que aprobamos incluimos un plazo hasta el 15 de octubre, para que nos remitan la información sobre la readecuación de partidas y la ejecución presupuestaria hasta el momento, incluyendo el tema de las emergencias en la época de pandemia. Era uno de los requerimientos que pedíamos para acompañar o no el nuevo endeudamiento”, sostuvo.

“Antes del 15 de octubre el Ejecutivo tiene que presentar un informe final sobre la ejecución de los fondos utilizados en el marco de las emergencias que votamos en marzo. Particularmente nos interesa conocer la información sobre la readecuación de partidas y es una información que tiene que estar detallada, concisa, entendiendo que las áreas que mayor demanda tuvieron son las de Asuntos Sociales y Salud”, planteó.

Además aseguró que hasta el momento solamente tienen la información de los boletines oficiales, que se publican con retraso. “Ahora se está realizando de manera más regular. Entendemos la situación de los empleados y que la administración pública se ve complicada por la falta de asistencia a los puestos de trabajo, pero ha sido pedido por el bloque desde hace bastante tiempo y se está regularizando de a poco. El boletín oficial ha sido la única herramienta por la que hemos podido acceder a información sobre la ejecución presupuestaria”, expresó.

“También estamos solicitando el cumplimiento del informe trimestral que tiene que hacer el Ejecutivo al Concejo Deliberante sobre la ejecución del presupuesto. Esto lo pudimos charlar en la jornada de ayer, de la que participó el Secretario de Finanzas, el Secretario de Gobierno y la Secretaria de Obras Públicas del Municipio. Pudimos solicitar esta información e incluirla como modificación en la ordenanza”, destacó.

“Más allá de que descartamos el artículo correspondiente al endeudamiento de 450 millones, acordamos que a futuro podemos evaluar darle un tratamiento más profundo para aprobar un posible endeudamiento, en función de la necesidad de obras para la ciudad”, aseguró.

Según Von der Thusen el gobierno debe 400 millones de coparticipación e impuestos municipales, una cifra casi equivalente al endeudamiento que pedía el Ejecutivo municipal. “Hay una comunicación que ha mejorado entre el intendente y el gobernador, hay acuerdos de fechas y tiempos pactados para la transferencia de recursos. Esto lo hablamos en la comisión interna. Nadie desconoce la situación económica que está padeciendo tanto el sector privado como el público, y en el corto o mediano plazo esto se tiene que ir regularizando”, confió.

“Lo cierto es que van a faltar recursos, porque la nación recauda menos, la provincia y el municipio también, y por ende no es descabellado pensar en el endeudamiento, pero nosotros queremos participar en el debate sobre el destino que se le va a dar a esos fondos, porque son recursos de la ciudad y nosotros somos un órgano de control. No debiera enojar a nadie ni mucho menos el hecho de que pidamos información y queramos profundizar el debate”, consideró.

El concejal Von der Thusen aseguró que hubo tiempo de debate y que en la gestión anterior los proyectos se aprobaban aunque ingresaran una hora antes: “Nosotros tenemos una responsabilidad como concejales y no podemos ampararnos en que antes se hacía de tal o cual manera. Hay una responsabilidad en el cumplimiento de la carta orgánica. Yo no voy a votar nada a libro cerrado, menos un endeudamiento de 450 millones, y lo que estoy pidiendo no tiene nada de descabellado. Por eso pedimos un debate más profundo, un análisis de a información sobre la ejecución presupuestaria, del destino de los fondos, de cómo impacta el endeudamiento en los próximos tres ejercicios financieros. Es la responsabilidad que tenemos como representantes públicos”, manifestó.

Alcances de la nueva emergencia

Respecto de los alcances de la ordenanza aprobada, dijo que “por la nueva emergencia se pueden realizar acuerdos con las empresas constructoras. El plan de obras va a ser analizado por una comisión mixta, y se creó el fondo de emergencia vial e hídrica, que se puede financiar con recursos nacionales, provinciales, con readecuación de partidas y también por acuerdos con las empresas constructoras”.

“Lo importante es que pudimos conformar una comisión especial, que va a estar integrada por concejales y van a llevar adelante el análisis de la carpetas, las propuestas y las obras a llevarse adelante”, indicó, reiterando que “nosotros no estamos en contra del endeudamiento, sino que queremos debate e información”.

Obra pública fundamental

Calisaya resaltó la importancia de la obra pública como reactivadora de la economía y generadora de mano de obra: “Vivimos en un escenario excepcional del que habrá que ver cómo se sale, y la inversión en obra pública va a ser fundamental. El tema de la industria, la producción, la motorización de la economía, van a ser fundamentales. Tenemos que aportar a lo que va a realizar Alberto Fernández a nivel nacional, porque vienen programas de construcción de viviendas, de producción de electrónicos en nuestro polo industrial, y no puede haber divisiones por la pertenencia partidaria. Eso hay que valorar de esta sesión, que más allá de las diferencias y el debate que tuvimos en toda la jornada, hemos podido consensuar un texto todos los integrantes del cuerpo”.

Presupuesto 2021

Con respecto al presupuesto 2021, dijo que ayer los funcionarios del gabinete “nos estuvieron adelantando un listado de obras, que no es el definitivo, pero se está trabajando para presentar el proyecto de presupuesto antes de fin de mes, como lo establece la carta orgánica”.