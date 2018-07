El Legislador del Movimiento Popular Fueguino fue crítico de la actual discusión que se está dando en el ámbito de la Legislatura con respecto a la reforma electoral al considerar que no es un “tema que este dentro de la agenda de la gente, por el contrario están pidiendo como recuperar el trabajo y el poder adquisitivo”. Propuso discutirlo para el “2023 si realmente hay vocación de discutir este tema y ver de qué manera podemos simplificar el proceso electoral para la gente, y no para los políticos”. Además precisó que “hay varios estudios del CONICET que no recomiendan la incorporación de tecnología, o ir al proceso del voto electrónico en el corto y en el mediano plazo”.

Río Grande.- El legislador del MPF Damián ‘Loly’ Löffler se mostró distanciado del debate que se lleva adelante por este tema en el ámbito legislativo dado que “no es un tema que está en la agenda de la gente, está en la agenda de la política”, puntualizó.

Entendió que hoy los “problemas de los ciudadanos no pasan por discutir la ley electoral, sino por como recuperar la fuente de trabajo, y el poder adquisitivo”.

En cuanto a los aspectos del voto electrónico con respaldo en papel, el parlamentario mopofista recordó que “hay varios antecedentes, incluso un estudio del CONICET que le encargó el propio Gobierno nacional que es contundente respecto a las conclusiones finales donde señala que no recomienda la incorporación de tecnología, o ir al proceso del voto electrónico en el corto y en el mediano plazo”.

Asimismo consideró que se trata de “un proyecto que se está discutiendo para la coyuntura electoral del año que viene, lo cual nos parece apurado”, precisó.

Por tal motivo propuso que “si realmente hay vocación de discutir este tema y ver de qué manera podemos simplificar el proceso electoral para la gente, y no para los políticos, tendríamos que discutirlo para el 2023”, reprochó el Legislador al oficialismo. Además “si no hay un interés particular en ver de qué manera puede mejorar el gobierno provincial su performance electoral para el proceso electivo del año que viene sería sano que se ponga en discusión este paquete normativo para el 2023”.

Löffler señaló que “la Justicia electoral ha sido clara cuando participó de la reunión de Comisión y han dicho que necesitan hacer una reestructuración importante, y de hecho todos los partidos políticos tendríamos que incorporar gente en condiciones de supervisar los procesos electorales que sean ingenieros informáticos o que tengan conocimiento específico sobre la materia y lo mismo le ocurre al Juzgado electoral”, sentenció.

Finalmente indicó que de llevarse adelante este sistema deberíamos “reestructurar el juzgado para este proceso electoral, lo cual sería de un trabajo y un costo importante y además aún nadie nos ha dicho cuanto va a costar esto para la provincia”.