“No es un capricho, genera mayor oxigenación y mayor calidad de debate”

Así lo sostuvo el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el Doctor Carlos Gonzalo Sagastume, quien ratificó la necesidad de la ampliación de 3 a 5 integrantes en el Superior Tribunal de Justicia; el crecimiento demográfico, las demandas informáticas y la necesidad de mayor cantidad de magistrados capacitados a la hora de resolver diferentes cuestiones, debido a las anteriores modificaciones del Código Procesal y del Código Civil y Comercial. “Es un espaldarazo, poder ampliar el Superior Tribunal y así lograr un mejor servicio de justicia que es eso lo que uno anhela”.

Ushuaia.- “Es satisfactorio que la propuesta tenga respaldo, cuasi por unanimidad, porque fueron 14 votos. Es un espaldarazo, poder ampliar el Superior Tribunal y así lograr un mejor servicio de justicia que es eso lo que uno anhela”, confió el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Gonzalo Sagastume, en declaraciones al programa “Antes que sea Tarde”.

Consultado acerca de los motivos para realizar esta modificación en medio de la pandemia y con un debate que desde el sector aseguran se dió y fueron cerca de 120 días para el tratamiento, Sagastume indicó: “En realidad, pienso en cuál es la propuesta, las motivaciones y está muy claro cuál fue el objetivo de la acordada del Superior Tribunal remitido a la Legislatura” y agregó, “Las motivaciones están claras, el objetivo de la acordada remitida oportunamente a la Legislatura fueron: El crecimiento demográfico; las reformas de los Códigos Procesal, Civil y Comercial; los avances informáticos que ha masificado mucho los procesos. Tenemos una gran cantidad de demandas informáticas y ese fue otro de los argumentos trascendentes, es de considerar, como dijo el Legislador Pablo Villegas, la Ley 110 tuvo una ampliación en 7 oportunidades. Mediación, el Área de Atención Temprana, el Plan Estratégico, son áreas que en la actualidad merecen una división de tareas y especialidad de los jueces del Superior Tribunal”, argumenta el magistrado.

“La ampliación no es un capricho, genera mayor oxigenación, mayor calidad de debate es para mejorar la respuesta a la sociedad”, aclara Sagastume.

En otro orden de cosas, Sagastume fue preguntado sobre la extensos plazos procesales y algunas causas, como por ejemplo de abusos sexuales, en los que se ha tardado hasta 5 años en resolver los mismos, a lo que respondió: “Los procesos judiciales que duran 5 años en casos de abuso, más teniendo en cuenta que esos casos llevan prisión preventiva, de un año y a dos años, teniendo cumplidas todas las etapas procesales, los casos que escapan a esta realidad, de acuerdo a los expedientes que llegan a mis manos, no es el común”, dijo el juez, sin mayor explicación.

Paridad de Género en el Poder Judicial Fueguino

En otro párrafo, Sagastume fue preguntado acerca del escrito presentado por el Movimiento de Mujeres de la ciudad de Ushuaia, donde se exige Paridad y Perspectiva de Género en el Poder Judicial y que no tuvo respuesta, aunque sí, entre las mujeres de Tierra del Fuego, existió un amplio debate en lo que fue el IV Encuentro Provincial de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, donde se instó al Poder Judicial Fueguino a la aplicación real de la perspectiva de Género y que la Paridad sea tenida en cuenta, a la hora de incorporar estos dos nuevos miembros.

“En mi opinión particular, la cuestión de la paridad, viene en función de un reclamo concreto que se haga y el Superior Tribunal termina resolviendo en función del reclamo concreto, como pasó con el Concejo Deliberante de Ushuaia y una eventual opinión implica que luego deba excusarme”.

Sagastume en este punto, no dudó y cargo la responsabilidad en la Legislatura Provincial. “La presentación de esta discusión debe darse en la Legislatura, en cuanto a una cuestión de cupo, no está previsto en la Constitución, y lo que el Superior Tribunal hace, tiene una agenda de género, y vamos rotando, tanto la Presidencia, como la Presidencia del Consejo de la Magistratura”, ejemplificó, pero no ahondó en mayores detalles.

“Que no haya agenda de género no es así, eso debe ser contemplado en el ámbito de la Legislatura” y agregó, “Uno no es ajeno a la realidad social, y los distintos planteos de género, y debe ser contemplada la realidad social”.

Aquí se debe recordar que “Cupo”, es un monto mínimo, mientras que “Paridad” es 50 y 50, lo que “es una cuestión muy importante a considerar”.

Pandemia y Poder Judicial

En otro orden de cosas, el Presidente del Superior Tribunal fue preguntado acerca de cuál ha sido el desenvolvimiento de la estructura judicial en el marco de la Pandemia reinante.

“Ahora estamos divididos, generó caos desde el punto de vista de la incertidumbre y la falta de certeza. En la ciudad de Río Grande,se está trabajando en un 50 por ciento y en Ushuaia estamos en feria extraordinaria, pero con la solicitud al Comité de Emergencia de efectuar las labores con un 50 por ciento también, a través del Cuerpo Médico Forense. Es una realidad dinámica, estamos día a día tomando decisiones”.

“Tenemos casos positivos tanto en Ushuaia como en Río Grande. Sabíamos que iba a haber contagios, pero lo primordial aquí es concebir que estamos ante un hecho que requiere una protección personal y que es fundamental, porque sino, no creo que puedan funcionar las instituciones”, expresó.

Sistema Kayen

Cuando comenzó la pandemia, rápidamente, se debió reforzar el Sistema Kayen, que es el sistema informático utilizado dentro del Poder Judicial, como así también, letradas y letrados de la matrícula de Ushuaia y Río Grande.

Por su parte, Sagastume indicó: “La única ventaja que yo le encuentro a esta desgracia social que nos toca transitar, es que aceleró los procesos de digitalización e informatización. Hay casos donde funcionó, mediante prueba y error y la mayoría de los usuarios del sistema están conformes”, dijo para concluir.