“No es tiempo de elecciones y es lo mismo que critico de Juntos por el Cambio”

Río Grande.- La diputada nacional de FORJA, Mabel Caparrós dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la conflictiva sesión de este martes en la Cámara baja, con seis horas de debate destinadas a la prórroga por 30 días de la modalidad mixta para sesionar, y manifestaciones fuera del recinto de simpatizantes de la oposición.

“Si uno cierra los ojos en este momento que estamos viviendo y viendo la coyuntura económica y sanitaria que tiene la Argentina, la verdad genera una angustia tremenda. Fue una sesión de lo más bizarra, estuvimos desde el mediodía dando vueltas y terminamos arrancando a las 6 de la tarde. Era la una de la mañana y Juntos por el Cambio planteaba que no les permitíamos el debate. La verdad fue muy bizarro ver a cien personas amontonadas en el recinto, sin barbijo, o con el barbijo debajo de la pera, de corbata, y en el medio los terapistas pidiendo que la gente se cuide para evitar contagiarse”, expresó.

“Para mí fue una sesión horrible, Juntos por el Cambio quería sesionar de manera presencial y que fuéramos todos los diputados al recinto. Es más, Ritondo, que sabe cuál es nuestra situación acá, porque lo hemos hablado con él y con Sergio Massa, planteó que sus diputados habían viajado en auto y se habían ido para allá, en referencia a ‘Tito’ Stefani y Frigerio. Esto lo dijo en un canal nacional y, lejos de ser un acto que pueda enorgullecernos, es una irresponsabilidad absoluta, porque están saliendo de una ciudad que tiene un alto nivel de contagiosidad, y justamente lo que están pidiendo los terapistas es que no nos estemos juntando entre nosotros para evitar los contagios. Aparentemente ellos viajaron los 3 mil kilómetros por lo que dijo. Yo sé que nosotros tenemos la posibilidad de viajar, pero me parece irresponsable y no es lo que tenemos que hacer”, subrayó.

Apuntó que en la sesión “en medio de todo esto hablaban de gobiernos de científicos, de dictaduras, de que no se puede correr con el miedo a la gente, y hoy vemos que Patricia Bullrich dio positivo”, planteó como ironía.

Consultada acerca de si se va a judicializar esta sesión, indicó que “Juntos por el Cambio se retiró del recinto con el mensaje de no volver a sesionar hasta el año que viene. Estuvieron cuestionando que no podían debatir y no es cierto. Hemos sacado una gran cantidad de leyes y presentado varios proyectos de ley, o de resolución y declaración. Se han llevado adelante una gran cantidad de reuniones de comisión con la visita de funcionarios nacionales. Este sistema telemático ayuda a programar reuniones el mismo día con distintos funcionarios, lo que es muy difícil con presencia física. De esta manera podemos acceder rápidamente a las reuniones”, destacó.

“De hecho tuvimos una reunión hace un par de días que no estaba en los planes, pero teníamos algunas preguntaa sobre la pesca ilegal, y apareció Daniel Filmus con el subsecretario de Pesca Carlos Liberman, pudimos preguntar, y ellos respondieron sobre lo que se va a hacer a futuro”, dijo.

Recordó que “las multas eran irrisorias y es un tema que costó mucho, e inclusive acordamos en esa reunión con Filmus y Liberman cómo valorar la unidad, y se buscó un precio que garantice que, a medida que aumente el gasoil grado 2 se van a ir incrementando las multas. Hoy debe estar en 60 pesos y se subieron bastante las multas, que tienen que ser buenas pero no pueden ser excesivas, porque no las pagan, queda el barco tirado y después tiene que hacerse cargo el Estado. Ahora habrá que ver cómo funcionan”.

“Lo demás está acotado a las normativas vigentes y no hubo modificación. Lo único que se hizo fue ajustar las multas y quién se hacía cargo. Cada provincia decide dónde van los fondos, de lo que les corresponde, y el resto va para investigación, y está todo pautado. La votación fue por unanimidad, tanto en este caso como en el proyecto de turismo, que fue muy importante también, porque sacamos la ley de sostenimiento”, informó.

“La industria del turismo es una de las más golpeadas, con un tránsito incierto al futuro porque todo depende de cómo evolucione la pandemia. En esta ley se toma una serie de medidas de índole económica, productiva, fiscal, impositiva, que le va a permitir al sector estar un poco más protegidos y sobrevivir a esto, hasta que pase. Es una ley amplia, hay asistencia económica a los titulares de las micro y pequeñas empresas, se prorrogan 180 días los vencimientos de impuestos existentes o a crearse, se suspenden las medidas cautelares a requerimiento de AFIP o ANSES, se reduce la alícuota del impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta bancarias. Hay medidas de acceso al crédito a través del Banco Nación y también va a haber créditos para municipios y comunas a través del Banco Central para ayudar a este sector. Hay aporte a las familias cuyos ingresos mensuales no superen la mínima mediante el otorgamiento de un bono fiscal, hay incentivos a la pre-venta, programas de turismo para adultos mayores, programas de financiamiento de paquetes turísticos, de viajes de turismo estudiantil”, detalló.

En cuanto al financiamiento de esta ley, prevé que “se va a financiar con emisión hasta que se logre estabilizar la situación. Nadie quiere la emisión pero no hay magia, no hay recaudación y tiene que haber un Estado presente. En la medida en que se reactive la producción y el consumo, el gobierno nacional ya va a poder tomar otras decisiones para ir equilibrando un poco el gasto. La reactivación de la obra pública va a ser fundamental para la economía del país y vamos a ver qué nos toca para la provincia. Tenemos que discutir en el presupuesto que se contemple el Fideicomiso Austral con fondos reales, porque hasta ahora no apareció un peso. La idea es que nos pongan algo de recursos porque la producción off shore es hasta una responsabilidad social empresarial, por el uso de toda nuestra infraestructura de servicios. Nosotros necesitamos esos fondos para terminar obras”, remarcó.

Prórroga del subrégimen

También hizo referencia a la necesidad de la prórroga del subrégimen industrial. “Es otro tema sobre el que voy a conversar con el gobernador para ver cómo viene la prórroga del subrégimen de promoción industrial, porque esto contempla recursos dentro del presupuesto nacional. Quiero tener la información de lo que se viene y creo que hay posibilidad de lograrlo. Esto debería salir naturalmente pero hay que hablarlo, porque también tiene que ver con las políticas de desarrollo que se plantea Alberto y la mirada que van a tener Kulfas y el Ministro de Economía. Entre todos tenemos que conversar, y lo que quiero hablar con el gobernador es cómo lo está encarando y hasta dónde está avanzando él”, dijo.

“Sé que el gobierno provincial está trabajando arduamente y la idea es sumarme a esa tarea y en la medida de lo posible sumar a los otros diputados. Seguramente los senadores van a acompañar y no tengo dudas de que ninguno, sea de Juntos por el Cambio o del Frente de Todos, va a ir en contra de esto, que es parte de nuestro desarrollo económico”, confió.

“Es probable que se planteen otras reglas de juego, algún cambio en la producción sobre lo que quiera avanzar el gobierno nacional, pero nosotros tenemos que acompañar ese pedido a nación”, sentenció.

Interna del PJ

Por otra parte, como afiliada al justicialismo, se la consultó sobre el apuro de Juan Carlos Arcando para llevar adelante las elecciones internas, con el nombre del futuro presidente ya definido por varios referentes de Ushuaia, que respaldan al intendente Walter Vuoto. “En todo este panorama de declaraciones, estoy mucho más cerca de lo que planteó Martín Pérez. Hoy, con la gravedad de lo que nos está pasando en Río Grande, la cantidad de gente fallecida que hemos tenido, me parece irrespetuoso hablar de una interna partidaria. Probablemente lo deberíamos hacer callados la boca, juntarnos, hacer reuniones partidarias por Zoom, y podrían ser generosos, convocarnos a todos a opinar, a escuchar. Sería un buen comienzo y no por los medios”, dijo.

“Es lo mismo que critico de Juntos por el Cambio –comparó-. No es tiempo de elecciones, es un momento para pensar cómo resolvemos lo que está pasando, que es tan grave”, priorizó la diputada.

Respecto de por qué cree que surge con tanta fuerza este interés en la interna del PJ, “realmente no lo sé –respondió-. Sé que se vencen los mandatos y que a nivel nacional han hablado de elecciones del partido, pero me parece que habrá que pedir las prórrogas necesarias a la justicia electoral”.

Barajó que es posible que detrás haya un interés en el 2023 e incluso “que se esté hablando del 2021 también, porque no hay que olvidar que hay elecciones de medio tiempo. Por eso creo que lo de Juntos por el Cambio y estas actitudes que buscan la confrontación permanente tienen su trasfondo electoral, en un tiempo inadecuado. Nadie eligió que nos pasara esto”.

Fibra óptica

Finalmente se le preguntó sobre la necesidad de conectividad de la provincia y la obra del tendido de fibra óptica. “Yo he hecho planteos a nivel nacional por el reclamo de TV Fuego a Telefónica, que no estaría entregando la cantidad de megas que se necesitan para funcionar. Estoy haciendo las averiguaciones a nivel nacional, algunos organismos me han contestado, y además falta continuar con la obra del tendido provincial. Sé que el gobierno provincial está interesado pero falta tiempo para las obras, no es para ya. La idea es continuar esta obra y tenerlo resuelto en el futuro, pero no va a haber una solución inmediata. Sé que el gobierno está gestionando y nosotros estamos acompañando a la provincia en todo lo que le podamos dar una mano”, concluyó.