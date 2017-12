Silvia Vidal, secretaria Adjunta del SOIVA, Silvia Vidal, se refirió a la situación planteada en la empresa Armavir, donde 20 trabajadores fueron desvinculados. Advirtió que la patronal les adelantó la intención de continuar con los retiros acordados el año próximo. Desde el gremio reclaman la intervención del Ministerio de Trabajo y denuncias “despidos encubiertos”.

“La verdad es que venimos del cierre de Yamana y ahora Armavir con estos despidos encubiertos, en principio el arreglo con 16 personas y ahora en el mes de noviembre despidió a cuatro personas”, señaló la secretaria Adjunta del SOIVA, Silvia Vidal.

Dijo que el argumento de la patronal es que “tienen que achicar personal porque no hay ventas, por el tema de la competitividad, porque entran muchos productos importados y no pueden competir, que necesitan reducir personal y producir menos para mantener una dotación. Lo que dicen todos los empresarios”, remarcó Vidal.

Además confirmó que desde la empresa le adelantaron al personal que “entre febrero y marzo tienen que despedir”, en el marco de “una con los compañeros” que convocó la propia firma. Según la dirigente del SOIVA les adelantaron que se perderían “entre cuatro o cinco” nuevos puestos de trabajo, aunque este número podría variar; advirtieron desde el gremio.

La firma Armavir llegó a tener 120 trabajadores “hoy quedan unos 80”, estimo Silvia Vidal. Indicando a su vez que en las otras empresas les dijeron que no se prevén situaciones similares, aunque la secretaria Adjunta alertó que “a veces en vacaciones nos dan las sorpresas, porque cuando la gente no está acá es cuando pasan las cosas”.

“Dentro de todo están trabajando bien, aunque Armavir también por eso no entendemos cuál es la situación porque todas están en las mismas condiciones. Es cierto el tema de las ventas, pero no entendemos cuál es la situación porque a todas las afectan, entonces no comprendemos lo de Armavir”, insistió.

Incluso señaló que “Sueño Fueguino está produciendo más, está tomando gente contratada, ha dejado gente efectiva; entonces es todo muy contradictorio”, remarcó.

Para concluir, al realizar un balance del año que concluye, dijo que “ha sido un poco negativo, porque hemos perdido muchos compañeros, lamentablemente. Cada vez estamos quedando menos y no sabemos cómo pelearla, porque se achica el sector. Aunque las empresas siguen trabajando, siguen produciendo, siguen ganando; porque si no, no estarían acá”, señaló, asegurando que 2017 “para nosotros no ha sido bueno, pero para las empresas sí”.

Por último confirmó que por Armavir hicieron “una presentación en el Ministerio de Trabajo, aunque probablemente a esta altura no va a salir nada porque ya se están yendo de vacaciones. Pero apenas volvamos seguimos con las charlas para ver si podemos revertir esa situación”, concluyó.