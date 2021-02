“Ningún municipal debe tener un piso menor a los 50 mil pesos”

El Secretario General de ASOEM, Gustavo Morales, mantuvo una reunión con integrantes del Gabinete municipal para avanzar en un incremento salarial que se dará en tres tramos, en los meses de febrero, junio y completándolo en septiembre u octubre, ya que el segundo tramo coincidirá con el aguinaldo. “La idea es que ningún empleado municipal tenga un piso menor a los 50 mil pesos”, expuso el dirigente gremial. Además estimó que para el 20 de febrero ya habría una definición “para ya cobrar con el aumento en marzo”.

El Secretario General de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales -ASOEM-, Gustavo Morales, se refirió a la reunión mantenida este viernes por la mañana con autoridades del Ejecutivo municipal de Río Grande en el marco del tratamiento salarial.

“En horas de la mañana de este viernes 5 de febrero estuvimos reunidos con Diego López, Secretario de Finanzas y con Gastón Díaz, Secretario de Gobierno, para empezar a ver y tener un pantallazo de cómo van a ser los incrementos salariales para el año 2021”, introdujo Morales.

Agregó que “estamos viendo el modo de fraccionar, de los porcentajes, montos fijos con alguna cláusula de revisión; lo estamos evaluando y de concretarse sería con el mes de febrero el primer aumento, luego en junio y después en octubre habría otro porcentaje más que es el que tendría que revisar para ver cómo llegamos a octubre de este año y ahí ajustar un poquito, porque seguramente tendremos que ajustar un poquito, pero la idea es que ningún empleado municipal tenga un piso menor a los 50 mil pesos”.

Detalló que “hoy, un recién ingresante, con presentismo, anda en rondando en casi los 42 mil pesos y la intención sería, con algunos ítems que sean no remunerativos y ver otras cosas que estamos analizando y viendo, llevarlo a 50 mil pesos como piso y ahí vendrán algunos adicionales en algunos casos, en otros no, pero estamos evaluando y viendo cómo podemos dar esta pauta salarial; nosotros, desde el sindicato de ASOEM queremos que sea lo más favorable a los empleados municipales”, aseguró Gustavo Morales.

Comentó que “hay algunos montos dando vueltas, pero nada concreto, por eso no voy a decir en cuánto sería el incremento. Somos pensantes al momento de llegar y pedir, porque tampoco podemos salir a hacer demagogia pidiendo algo que sabemos que no puede cumplir el municipio ni tampoco ahogar al municipio solicitando algo que no nos van a dar, creando falsas expectativas que no favorecen ni al empleado, ni al municipio ni al propio sindicato municipal, haciendo demagogia solicitando un aumento desmesurado”.

Resumió que este incremento salarial se dará en tres tramos, “lo que sí es bueno que el segundo aumento entra adentro del aguinaldo –la primera cuota del SAC-, lo que es una forma de ganar unos puntos más en lo que es el poder adquisitivo”.

Haciendo frente a la inflación

Consultado sobre el impacto de la inflación en los sueldos municipales, Gustavo Morales recordó que “el año pasado nosotros tuvimos un aumento que osciló entre el 28 al 32 por ciento de aumento -en algunos casos un poquito más hasta el 34 de acuerdo a las categorías- y la inflación fue del 36 por ciento, por lo que tan alejados no estuvimos, más allá de que siempre vamos detrás de la canasta familiar porque no depende tanto de la política económica que implementa el Gobierno nacional, sino lo que implementa cada comerciante, que es un tema en el cual no nos debemos meter porque es una cuestión de cada negocio; la gente irá a comprar donde le conviene más, nosotros tenemos la inflación que es la única herramienta que tenemos para acordar los sueldos. Esperemos que este año suceda lo mismo, que no sea tanta la inflación, que no supere la del año pasado y que nosotros estemos ahí equitativamente con los sueldos”.

Observó que el gremio de La Bancaria “han arreglado por un 29 por ciento para el año con una revisión en diciembre, que siempre fueron ellos los que marcaron un poco más que todos, siempre los aumentos y la verdad es que a los bancos el año pasado no les fue mal tampoco, así que estimamos que nosotros vamos a arreglar algo parecido a lo que fueron los bancarios”.

En ese sentido recordó que “poniendo la cláusula de revisión al básico –en su momento se llamó cláusula gatillo pero no se disparó como se tenía que disparar-, vamos a llegar al mes de septiembre u octubre y vamos a ver cómo podemos ajustar para llegar a incrementar un poco más los sueldos de los municipales. Estamos trabajando con eso”.

Permanente acompañamiento a los afiliados de ASOEM

El titular del Sindicato Municipal destacó también el permanente acompañamiento de ASOEM a todos los afiliados. “Logramos adherir más comercios, ampliamos los rubros; en principio estábamos más enfocados a productos alimenticios pero hoy tenemos desde regalaría hasta tiendas de ropa, farmacias y después con lo que son carnicerías, mercados, kioscos y otros comercios. Tenemos 20 comercios adheridos, con lo cual hemos triplicado la cantidad de comercios desde que he asumido la gestión como Secretario General”.

Agregó que “en materia social hemos asistido y seguimos asistiendo a los afiliados y asimismo estamos brindando módulos alimenticios para aquellos afiliados que más necesitan y que están en nuestro padrón social, llevándoles inclusive el módulo a la casa porque sabemos que se les complica y se les hace insostenible la situación por la que atraviesan y en el caso de ser familia numerosa, les entregamos dos módulos”.

Finalmente mantuvo que “hemos estado a la altura de las circunstancias como lo estuvieron ellos y por eso es una forma de agradecer al empleado municipal que ha soportado la pandemia. Nuestro gremio a estado junto a ellos visitando sus domicilios e incluso tuvimos que habilitar compras vía telefónica cambiando de modalidad, cuando ahora tienen que venir al sindicato a autorizar”.