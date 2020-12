La Ministra de Gobierno Adriana Chapperón advirtió sobre las dificultades para los fueguinos que quieran salir de la isla, dado que Chile no modificó el horario de los pasos fronterizos y se suman problemas para la atención médica tanto en el país vecino como en Santa Cruz. “Ni Chile ni Santa Cruz se harán cargo de ninguna situación sanitaria que pueda surgir en la ruta”, señaló la funcionaria, salvo los casos de emergencia. No hay lugar para atender pacientes con COVID o patologías menores porque en ambos casos está colapsado el sistema sanitario, no hay espacio de internación ni recurso humano. Reconoció que a esta altura ya no se podrá modificar este panorama, que también tiene sus aristas en los traslados aéreos: hubo venta de pasajes en función de una expectativa que no se cumplió y Aerolíneas Argentinas argumenta que no tiene aviones disponibles para reforzar frecuencias.

Río Grande.- La ministra de Gobierno Adriana Chapperón planteó una situación compleja para los fueguinos que quieran trasladarse por tierra para visitar a sus familiares o gozar de sus vacaciones, por las limitaciones en los pasos fronterizos, las dificultades en las provincias patagónicas y también la falta de frecuencias aéreas que permitan otra vía de salida.

Por FM Aire Libre, se sinceró al señalar que “no hemos tenido ninguna novedad positiva para la provincia respecto de Chile, que sigue con sus medidas y su toque de queda, que abarca desde las 20 horas a las 6 de la mañana. Las fronteras van a abrir a las 8 de la mañana y el paso va a ser hasta las 20 horas, pero a las 15 horas pasa el último vehículo, para poder llegar a la próxima frontera argentina”.

“En el resto de las provincias la situación está complicada. En Santa Cruz y Chubut está muy complicado, si bien Santa Cruz ha puesto a disposición el listado de los alojamientos disponibles, que para nosotros es muy importante. No hemos podido encontrar ninguna posibilidad de que Chile o Santa Cruz se hagan cargo de cualquier situación sanitaria que ocurra en la ruta. Ellos están muy complicados y, salvo que tenga que ver con un riesgo de vida, donde están obligados a actuar, el resto de las cuestiones menores no van a poder ser atendidas ni en Chile ni en Río Gallegos”, alertó.

“Estamos preparando nuestro personal de Defensa Civil y hemos hablado con Chile sobre la posibilidad de contar con aviones sanitarios de ellos o nuestros para atender cualquier situación. Estamos viendo con nuestros equipos de Defensa Civil la posibilidad de acuerdos con otras provincias, por si llega a ocurrir alguna situación, para poder trasladarlos a Tierra del Fuego”, informó la funcionaria.

Lo cierto es que, durante la estadía en Santa Cruz, de tener síntomas de COVID-19 alguno de los viajeros fueguinos, “no va a contar con ninguna asistencia. Esto es muy preocupante y ellos aducen que no tienen más capacidad de internación ni de recurso humano. Tienen los centros colmados y están derivando permanentemente. Por eso la provincia está haciendo todo lo posible para llegar a otra jurisdicción y ver cómo actuar en ese caso. Es una situación difícil y todo esto tiene que estar en conocimiento de la comunidad de Tierra del Fuego cuando decida salir”, subrayó.

Además, la espera

La ministra también avizoró “esperas importantes en la frontera”, dado que se permite el ingreso de cinco personas solamente a las dependencias chilenas y el resto tendrá que esperar afuera, con las condiciones climáticas por todos conocidas. “Se van a plantear situaciones complejas y ya la espera es complicada, todos estamos teniendo poca tolerancia por las situaciones que hemos vivido. La comunidad está agotada y uno ve esto permanentemente con las situaciones de discusiones”, planteó.

“Las familias que viajen van a poder trasladar alimentos cocidos, también agua, que en otro momento se sacaba en la frontera. Los que decidan salir, tienen que estar preparados, tener mucha paciencia y conocer la situación sanitaria que se vive en otras provincias. Hay que tratar de llegar sanos, y seguiremos trabajando hasta el último día con esto”, se comprometió.

“Ya queda poco, porque en unos días comienza a salir personal de la justicia, de las fábricas, los docentes terminan su ciclo lectivo. Vamos a estar muy atentos pero no creo que en este momento podamos avanzar mucho más. Chile ha tomado su decisión y las provincias cercanas no van a resolver en diez días su situación, porque los casos de COVID son complejos, necesitan internaciones prolongadas, así que no va a haber cambios de acá a 15 días, cuando se está planteando la mayor cantidad de salida de personas de la provincia”, sentenció.

Sin más aviones

Por vía aérea tampoco habrá más opciones de salida. “Los vuelos también están complicados, y la comunidad está reaccionando ante esto. Todos estamos muy cansados, agotados, con necesidad de ver a nuestras familias, y seguramente estos problemas se van a plantear”, anticipó.

“Con los vuelos no hay novedades, para algunos días conseguimos dos vuelos a Ushuaia, pero no son todos y queda una sola frecuencia. En Río Grande teníamos planteados dos vuelos semanales, después pasaron a un vuelo diario pero por ahora Aerolíneas no tiene aviones para responder. Se han vendido pasajes no sólo desde Aerolíneas sino desde agencias que venden pasajes de Aerolíneas, y la gente se está desesperando por la posibilidad de salir. Seguimos insistiendo en la posibilidad de mayor llegada de aviones para que pueda salir la gente que ha comprado su pasaje, pero la situación está complicada. Ellos aducen que no tienen más aviones de los que están poniendo y hoy están volando en todo el país”, dijo, en función de lo cual es posible que, aun con pasaje en mano, muchos no puedan viajar.

La Dra. Chaperón fue clara al remarcar que no se esperan más vuelos ni medidas de excepción de acá a fin de año, al tiempo que se prepara para el rebrote posterior a las vacaciones. “La pandemia sigue y tenemos que cuidarnos. Uno ve a veces que se relajan las medidas y esto nos preocupa, porque la pandemia no pasó. Uno está viendo lo que ocurre en los países que pasaron su verano y se espera el rebrote para cuando termine nuestro verano. Para esto tenemos que estar preparados, porque tampoco sabemos exactamente en qué momento llega la vacuna”, dijo.

“Las medidas siguen, el tapabocas lo tenemos que usar, si vamos a salir tenemos que ir preparados para todo esto y cuidarnos hasta el momento en que llegue la vacuna”, recomendó.

Los requisitos

Respecto de los pasos que tienen que seguir quienes quieran trasladarse fuera de la provincia, deberán completar el Permiso de Circulación Nacional, que se tramita online en la página www.argentina.gob.ar/verano. También se puede descargar la aplicación “Cuidar” y la Declaración Jurada de egreso e ingreso de Migraciones, obligatorias para los fueguinos. También se puede tramitar vía web, ingresando a www.argentina.gob.ar/interior/migraciones

Por parte de Chile se suman otras exigencias: se tendrá que completar una declaración jurada hasta 48 horas antes de comenzar el viaje, y en este caso se puede acceder al formulario online en www.c19.cl/es.html. Esta declaración jurada tiene una vigencia de dos días, por lo tanto al regreso se debe volver a completar.

Hoteles disponibles

Finalmente la ministra informó sobre los lugares de alojamiento que estarán disponibles en Santa Cruz para los fueguinos en tránsito. En San Julián: Hospedaje Del Mar, Complejo Turístico Patagonia, Cabañas Floridablanca; en Caleta Olivia, Hotel Rodas, Hotel El Faro, Hotel Granada; en Piedrabuena, Hotel Río Santa Cruz, Hotel El Álamo II; en Río Gallegos, Hotel Laguna Azul, Hotel Croacia, Hotel Viejo Miramar, Hotel Patagonia, Hotel Aire de Patagonia, Hotel Santa Cruz, Hotel Oviedo, Hotel Punta Arenas, Hotel La Posada, Hotel Sehuen, Hotel Colonial, Hotel Liporaci, Hotel Retamar, Apart Retamar, Apart Hotel Austral, Hotel C.I.R.S.E, Hotel Alonso, y Hotel Los Latinos.