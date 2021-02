“Necesitamos una respuesta inmediata y positiva sobre la continuidad del régimen”, dijo Daniele

El jefe de gabinete planteó que la provincia está “en tiempo de descuento” y reconoció que el sector empresario necesita de previsibilidad para poder invertir, si bien espera que en la prórroga se contemple un mayor compromiso social. No hubo anuncios del ministro Matías Kulfas en su paso por Tierra del Fuego, como tampoco ocurrió con la visita del presidente Alberto Fernández y crece la incertidumbre. Daniele afirmó que, de no haber prórroga, “sería un suicidio colectivo”. Respecto de la esperada reactivación del país, consideró que va a ser más lenta de lo previsto y, “para quedar empatados, debería crecer al menos un 12% el PBI”, lo que resulta imposible. Sobre la deuda de coparticipación, indicó que “el desfasaje no supera los 30 días pero no debería existir, porque la coparticipación nacional llega a diario”. Además opinó sobre las críticas al funcionario municipal Alejandro Ledesma por haber recibido la vacuna del COVID y sostuvo que “cayó en una trampa, porque fue convocado oficialmente por el Ministerio de Salud a vacunarse y, cuando llegó, estaba lleno de cámaras fotográficas”.

Río Grande.- El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Mario Daniele, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre otro anuncio que no fue, respecto de la prórroga del subrégimen industrial tras el paso del ministro de Producción Matías Kulfas por la provincia. Se le preguntó si conoce el borrador sobre la extensión del subrégimen en el que estaría trabajando el gobierno, o si habló del tema con el gobernador y dijo que “yo no he hablado y tampoco el intendente. Yo tengo una postura histórica y clara y estamos en tiempo de descuento hacia el vencimiento. Necesitamos una respuesta inmediata y positiva sobre la continuidad del régimen. Por eso Tierra del Fuego es lo que es”, sostuvo.

“Podemos tener algún punto de vista distinto, podremos incorporar algunas actividades relacionadas con la producción, con el agregado de valor, también un compromiso mayor del sector de la industria que a veces no lo tiene, pero eso es harina de otro costal. El tema más importante es la continuidad del régimen”, subrayó.

Observó que “el intendente de Ushuaia hizo una obra tremenda en el parque industrial, un pavimento con boulevard iluminado, con dos manos, y los demás ni siquiera hicieron la vereda. Hay que ver cuánta plata ganaron en Tierra del Fuego y que no son capaces de parquizar y mejorar el parque industrial de Ushuaia, que es un lugar que les ha dado ganancias millonarias”, criticó.

“Yo conozco mucho la historia de la industria. Cuando los industriales tienen problemas van a golpear la puerta de los sindicalistas y de los políticos para resolverlos. A mí me interesa un empresario comprometido. Quiero empresarios que ganen plata pero que también ganen plata los trabajadores y estén comprometidos con la provincia. Cada vez que tienen algún problema a nivel nacional, ponderan a los políticos y sindicalistas, y cuando se resuelve el problema se olvidan. A la vista están los hechos. Cuando circulo por el parque industrial me da una pena tremenda que no tengan siquiera un gesto de compromiso con la ciudad”, fustigó.

Pese a la ausencia de anuncios, dijo estar convencido de que “va a haber novedades de la prórroga, porque de lo contrario sería un suicidio colectivo”.

“Evidentemente las autoridades provinciales no tienen jurisdicción sobre el régimen aduanero especial, porque es un régimen nacional, pero sí la tienen en las cuestiones que tienen que ver con la provincia y deben lograr un acuerdo. Se nos reclama un acuerdo a los políticos y está bien, pero el sector empresario no está ausente de eso”, expresó.

Recordó que antes había hasta guarderías para el personal “y todo se ha ido relajando. Debe haber un control constante y sostenido de las inversiones que hacen las empresas, de los compromisos que asumen en momentos como este. Ellos están pidiendo la continuidad del régimen porque evidentemente ganan mucho dinero, y me parece bárbaro, porque quiero que a todos los empresarios le vaya bien; pero también tiene que haber una responsabilidad del sector empresarial”, insistió.

“Con tantos años de experiencia que hemos tenido en Tierra del Fuego con el tema industrial, tenemos la oportunidad de ajustar algunas cosas si hay posibilidad de continuidad del régimen, para no volver a cometer los errores del pasado. Seguimos trabajando en pedir la extensión del régimen pero el tiempo pasa rápido y debemos tener un horizonte más largo. Si el acuerdo del Mercosur con Brasil es hasta el 2050 tenemos que apuntar al 2050. Un empresario necesita tener previsibilidad y, si invierte, es porque el régimen va a durar determinado tiempo; pero también hay que ajustar algunas cosas”, dijo.

En la visita del presidente Alberto Fernández había expectativas del anuncio de la prórroga, que no se cumplieron. Ahora con la llegada de Kulfas ocurrió lo mismo y no hay perspectivas de ningún anuncio cercano. “El tiempo apremia pero también confío en que se va a dar. Hemos pasado un año muy complejo en la Argentina. Yo no creo que esto tenga que ver con anuncios electorales, porque Tierra del Fuego equivale a un barrio de Buenos Aires. No pasa por la cuestión electoral porque los habitantes de la provincia son muy pocos”, manifestó, ante la posibilidad de que el anuncio se reserve para la campaña.

“El gran error de la reforma del ’94 fue haber eliminado el colegio electoral, porque ojalá tuviéramos el régimen anterior en la Constitución, cuando se elegía al presidente en forma indirecta, como lo hace Estados Unidos. De esa manera los electores de Tierra del Fuego tendrían un peso mucho más importante del que hoy tienen”, reflexionó.

Obra pública municipal

Con 1.800 millones en obra pública de presupuesto propio más financiamiento nacional, Daniele destacó el ambicioso plan de obra pública puesto en marcha. “En una época complicada como esta, tener en ejecución plena cerca de mil millones de pesos en obras es un hecho significativo. Eso responde a un intendente inquieto, que permanentemente está gestionando dinero por fuera de la coparticipación para poder llevar adelante un plan de obra pública ambicioso. No solamente contempla la pavimentación, sino nuevas urbanizaciones, soluciones habitacionales. No le ha esquivado el bulto al tema de la pandemia y ha estado colaborando activamente en todo sentido. Nosotros tenemos una responsabilidad con educación, tenemos escuelas municipales y vamos a empezar las clases”, afirmó.

“Hay una gestión que está presente y activa en la calle. Obviamente no podemos hacer futurología de cómo va a ser la situación nacional este año. Yo tenía expectativas de que fuera mucho mejor. Quizás toda esta demora que surgió con la vacuna en todo el mundo no va a permitir el crecimiento que yo esperaba y va a ser un poco menor. Para empatar deberíamos crecer un 12 ó 13%, y eso no se va a dar. Esto va a hacer que tengamos menos recursos en la provincia y en los municipios”, advirtió.

“Vamos viendo día a día cómo se va moviendo la reactivación nacional, el precio de los commodities. Hay una serie de variantes y los números son muy ajustados como para poder hacer una previsión a largo plazo. Creo que Argentina tocó el fondo de la pileta y va a empezar un ascenso, pero no puedo saber si ese crecimiento va a ser del 5, del 7 o del 4%. Hoy no me animo a arriesgar ningún número porque sería irresponsable. Ojalá nos vaya mejor de lo que yo pienso”, deseó.

Relación con el Concejo Deliberante

Respecto de la relación con el Concejo Deliberante, dado que no hubo acuerdo para la aprobación del presupuesto el año pasado, aseguró que es muy buena. “La situación está bien, no hay ningún problema serio con el Concejo Deliberante. Cuando me tocó exponer sobre el presupuesto encontré mucho respeto, muy buen trato, preguntas adecuadas que estaban a la altura de las circunstancias. La relación es de primera con todos los concejales”, dijo.

Deuda de coparticipación

También se le preguntó sobre la deuda de coparticipación y señaló que “sigue habiendo un desfasaje que no supera los 30 días pero no debería haber ningún tipo de desfasaje, porque la provincia recibe el goteo diario y automático. Los gobernadores no tienen que ir a ponerse de rodillas para que les manden la plata de la coparticipación, porque llega de manera automática, pero eso no se da con los municipios”.

“Nosotros no tenemos por qué estar supeditados al buen humor del Ministro de Economía de la provincia y deberíamos recibir la coparticipación de la misma manera que se recibe del gobierno nacional. Los fondos se van enviando día a día a la provincia y podemos tener el mismo sistema en la provincia, porque somos tres municipios, no ochenta”, remarcó.

Vacunatorios VIP

Finalmente, dado que ayer el legislador del MPF Pablo Villegas cuestionó la vacunación del funcionario municipal Alejandro Ledesma, porque hace años no está ejerciendo como trabajador de la salud, expuso que fue ingenuo y cayó en una trampa. “Yo pregunto quién es el responsable, si el vacunado o el que vacuna. Ledesma recibió un mail donde le dijeron que pasara a vacunarse por una oficina del Ministerio de Salud de la provincia, donde está el vacunatorio. Él fue, quizás ingenuamente, y cuando llegó había un montón de cámaras fotográficas preparadas. Le sacaron la foto y cayó en una trampa. No es que entró por izquierda porque lo llevó un enfermero amigo, y no fue ninguna avivada. El mail salió del Ministerio de Salud de la provincia, y Ledesma fue convocado a vacunarse. Eso debe quedar claro porque además hay pruebas de que es así”, dijo.

“Yo lo hablé con él y quizás tendría que haber consultado, pero acá no hubo un tipo que se quiso hacer el piola y por izquierda se fue a vacunar. Le llegó la convocatoria oficialmente al mail. Si esto llega al mail de cualquiera, el ciudadano va. Quizás siendo funcionario no debió caer en esa ingenuidad y tendría que haber preguntado”, concluyó.