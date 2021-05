“Necesitamos saber qué va a pasar y con mucha anticipación”

El presidente de la Cámara de Turismo, Ángel Brisighelli, compartió la necesidad planteada por el gobernador de contar con un protocolo aprobado para poder reactivar el turismo marítimo, tanto antártico como de cruceros. Consideró que va a ser más sencilla la reactivación de cruceros antárticos, porque se trata de un movimiento de cabotaje, donde los pasajeros embarcan en Ushuaia y no tienen contacto con otros países, a diferencia de los cruceros que hacen distintas escalas. Estimó que la definición debería estar para el 30 de junio en este caso, porque ya en julio las empresas exigen el pago del viaje que se va a realizar en octubre, en general con tres o cuatro meses de anticipación. Advirtió que en materia de turismo internacional es imposible trabajar sin previsibilidad y todavía el gobierno nacional no ha dado señales de apertura de fronteras. Respecto de la temporada de invierno, dan por hecho que se va a continuar trabajando con el turismo nacional, pero además se está gestionando la autorización para el ingreso bajo la modalidad de burbuja de los equipos que vienen a hacer entrenamiento olímpico en el Cerro Castor.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Turismo, Ángel Brisighelli, fue consultado por Radio Nacional Ushuaia sobre el pedido del gobernador Gustavo Melella al gobierno nacional para que apruebe el protocolo presentado a fin de poder recuperar la temporada de cruceros. “Hay que pensar que el turismo tiene una característica general, que es la alta previsibilidad. Necesitamos saber qué cosas van a pasar y con mucho tiempo de anticipación, lo que es muy difícil en esta circunstancia de pandemia. De cualquier manera hay que dar algún tipo de certeza y una hoja de ruta de cuáles son las intenciones, aunque la realidad después las pueda tumbar. Esto se puede ir actualizando mes por mes, en función de diferentes circunstancias, pero es importante contar con una información oficial sobre la intención del país para hacer algún tipo de planificación”, expresó.

“Hoy no hay ninguna previsión de parte del Estado nacional sobre reactivación de vuelos o reapertura de fronteras y ese es uno de los problemas más graves para hacer cualquier tipo de planificación turística. En esto está incluido el tema de los cruceros, porque hay muchos jugadores en el medio de la organización. El puerto es uno de ellos, y necesita tener un protocolo para que los barcos sepan cuál va a ser el procedimiento, qué va a pasar cuando ingrese un grupo, qué se le va a pedir, qué va a pasar si hay un caso sospechoso o confirmado. Esto tiene que estar definido para que todos puedan organizarse en función de esos planes”, sostuvo.

Aclaró que no han podido tener acceso todavía al protocolo que presentó el gobierno, “pero es importante tenerlo, ajustado a la realidad del puerto. Hay que reconocer que nadie tenía demasiada idea cuando surgió la pandemia y el puerto regulaba cuestiones que estaban fuera de la jurisdicción portuaria, como el ingreso al país, que está lejos del ámbito del puerto. Esos temas se charlaron en su momento y fue un protocolo que se hizo el año pasado. Este año no hubo ningún barco y no le podemos echar la culpa al protocolo, pero había que ajustarlo porque seguía en vigor”, señaló.

“El imprescindible tener el protocolo para el puerto porque eso da previsibilidad a las empresas, para que sepan si van a poder operar, porque tal vez el protocolo es extremadamente estricto y no permite la operación. En turismo no hay forma de trabajar sin previsión”, sentenció.

Dos realidades diferentes

Cabe señalar que en Estados Unidos estarían habilitando el ingreso de cruceros a partir de julio, y estarían exigiendo determinado porcentaje de tripulación vacunada. En Argentina “hay dos realidades diferentes entre los cruceros de gran porte y los antárticos –dijo Brisighelli-. Los antárticos tienen una gran ventaja porque se mueven dentro del país. Los pasajeros ingresan por Ushuaia, van a la Antártida, vuelven a Ushuaia y no van a otro sitio. Las posibilidades de un contagio interno son imposibles porque no hay interacción con nadie en el viaje. Si hay algún contagio es porque ya venía en el grupo, así que son más fáciles de manejar. Los cruceros de gran porte hacen viajes internacionales con varias escalas. Hoy es más fácil destrabar los cruceros antárticos, porque es la opción menos compleja”, opinó.

Además observó que en materia de cruceros “las compañías exigen que los viajes estén pagados entre 90 y 120 días antes. Cuando uno le pide a un pasajero que pague el viaje con cuatro meses de anticipación, hay que garantizarle que va a poder viajar. Los viajes que empiezan a fines de octubre son pasajes que se pagaron en julio, y no tenemos tanto tiempo. No es que el verano está tan lejos y tenemos mucho tiempo para solucionar esto. El 30 de junio es una fecha importante para tener esto solucionado, porque de lo contrario vamos a empezar a amontonar cancelaciones”, advirtió.

Temporada de invierno

Por otra parte se le preguntó sobre las perspectivas para la temporada de invierno: “Va a haber temporada de invierno y eso está fuera de discusión, porque nadie está planteando la interrupción de la actividad turística dentro de Argentina. La gran duda para el invierno es qué tipo de temporada vamos a tener, si va a ser normal o va a ser como fue este verano, muy limitada solamente al público nacional. A medida que la situación va evolucionando la posibilidad de tener una temporada con fronteras abiertas e ingreso de turismo internacional, cada vez se ve más lejos. Desgraciadamente está difícil y cada vez tenemos menos expectativas, pero sí tendremos una temporada de invierno de turismo nacional y eso no está en duda”, manifestó.

“La apertura total la vemos muy difícil, quizás haya alguna posibilidad con el ingreso en particular a Ushuaia de los equipos olímpicos que vienen a entrenar. Hay un DNU del año pasado que habla de los equipos de alta competencia y se ha utilizado para permitir los partidos de fútbol de la Copa Libertadores y cosas por el estilo. El Ministerio de Turismo y el de Deportes organizan esto y se está trabajando con Turismo para que autorice el ingreso de los equipos de alta competencia que vienen a entrenar, y viajan en burbuja. Por ese lado quizás haya una lucecita y ese movimiento es importante para el Cerro Castor, para el transporte que los recibe, para los restaurantes. Si bien no son literalmente turistas, no dejan de ser importantes”, destacó.

“El verano está un poco más lejos y hay un poco más de expectativa. Se viene hablando de la apertura de fronteras con la Cámara Argentina de Turismo, la Federación Hotelera y el estado nacional. Se ha planteado la necesidad de tener una hoja de ruta y también se va a hablar con el Ministerio de Salud. Este es el camino que se está transitando para tener una reactivación de la actividad turística internacional”, expresó.

Reunión con autoridades del puerto

Respecto de la reunión mantenida el jueves pasado con las autoridades del puerto y de Obras Públicas, con motivo de presentar ante el sector privado el proyecto de obras en el puerto de Ushuaia, Brisighelli hizo una evaluación positiva porque son reclamos que se venían haciendo hace tiempo. “Se presentó un borrador de dos proyectos que está llevando adelante el puerto, no respecto del espigón principal sino de los muelles donde amarran las embarcaciones menores, como los catamaranes y lanchas de excursiones, además de la terminal de pasajeros para las excursiones. Son dos obras que van en paralelo y tienen financiamiento de fuentes distintas. Por un lado está prevista la ampliación de los peines de amarre, porque no tenemos una situación ideal ahora y hay complicaciones importantes. Eso se solucionaría con la reparación del viejo muelle de catamaranes que se rompió en la tormenta del 2012, y hay una idea de construir un tercer peine a la altura del museo, y extender los actuales para permitir que los barcos tengan su sitio de amarre. A la altura del Museo del Fin del Mundo hay un banco de piedras importante así que hay que tener cuidado con el lugar donde se van a ubicar los muelles. Hace tiempo le venimos planteando al puerto que estas obras son necesarias”, aseguró.

“En segundo lugar está la terminal. Se demolería la casilla de acceso al puerto para construir un edificio importante, en parte piloteado sobre el agua, con un área de boleterías, un área de seguridad, una de espera y las oficinas administrativas que necesita esa zona. En realidad no vemos esa zona como un área de espera sino de tránsito, y esto se planteó el jueves, porque no es un aeropuerto donde se necesita un área de pre embarque y se junta toda la gente para embarcar todos juntos. El puerto no tiene esa dinámica, porque los barcos están disponibles y la gente puede embarcar con anticipación. Hay que pensarla como un área de flujo”, manifestó.

“La gran concentración se produce cuando la gente está comprando su ticket, pero una vez que lo tienen, embarcan directamente en el catamarán. Lo importante es que sea lo más fluido posible el ingreso hacia los barcos. Hemos visto que se forman colas larguísimas para ingresar a la boletería al momento de salida de los catamaranes, entre las dos y media y las tres y media de la tarde. Esas colas se producen porque el puerto no permitía el ingreso de los pasajeros hasta media hora antes de la salida de los barcos y esa cola podía llegar a tener hasta 200 metros de largo. Esto se habló y desde el puerto dicen que no va a ocurrir más, que se va a permitir el ingreso con más fluidez y el ingreso a los catamaranes sería casi inmediato luego de la compra del ticket. Los barcos tienen servicios para comer algo, tomar algo, y el que llega primero elige la mejor ubicación”, observó.

“Queda por ver cómo se va a manejar el flujo de gente cuando se sumen los pasajeros de un barco que recién llegó con el pasajero que ingresa al catamarán. Queremos hacer más eficiente la operatoria porque el proyecto está hecho desde el punto de vista de la obra del puerto, y le falta una visión de las empresas que operan y los problemas que vemos. No es algo contradictorio y para eso son estas reuniones, para poder acordar una mejor operación”, valoró.

Situación del turismo

Finalmente dio un panorama de la realidad del sector en este momento: “No es una sorpresa para nadie que la situación no es buena, porque el movimiento de la temporada representó el 15% de una temporada normal. Estamos muy contentos con ese volumen que tuvimos porque veníamos de nueve meses de estar parados. Hay muchas empresas que no abrieron en verano, pero las que abrieron pudieron cubrir los costos operativos del verano y de un par de meses más. Ya estamos llegando al agotamiento de esos fondos que se generaron en el verano y queda el resto del invierno, que en condiciones normales es deficitario para la mayor parte de las empresas”, dijo.

“En los meses que vienen ahora hasta el inicio de la temporada alta en octubre y noviembre, las empresas van a tener que afrontar los costos con las ayudas que dé el Estado y con los fondos que les hayan quedado de la temporada del año pasado, si les quedaron. Esta semana salió la eximición de aportes patronales hasta el 31 de diciembre y ese es un punto importante. La ayuda del Estado, sumado el REPRO con el programa PROGRESO, está limitada a un monto de 30 mil pesos y el costo laboral de un empleado en Tierra del Fuego ronda los 150 ó 160 mil pesos. Es decir que la mayor parte del costo laboral la sigue afrontando la empresa. Las ayudas son bienvenidas pero son escasas”, concluyó.