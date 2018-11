Navarro ponderó pago en cuotas de deudas tributarias y anuncio de bonos

El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, Diego Navarro, si bien tuvo objeciones respecto del reclamo de intereses y punitorios, planteó como una buena noticia la decisión de la AREF de lanzar un plan de pagos de deudas vencidas en 48 cuotas. También abrió expectativas frente al pago del bono de fin de año, que “cambia el humor de la gente” y es “bienvenido”, como toda política que apunte a mejorar el circulante. Cuestionó la falta de reacción del gobierno nacional, que “no resuelve los problemas de fondo” pese a que desde abril la CAME viene elevando propuestas. Por la política nacional, aseguró que el 2018 “es uno de los años más duros que hemos tenido”.

Río Grande.- El vicepresidente de CAME y presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad, fue consultado por FM La Isla sobre el plan de pago de deudas vencidas que anunció ayer la AREF.

La fecha de corte es el 31 de octubre y se podrán cancelar en 48 cuotas, tanto deudas de capital, como intereses, honorarios y exigibles, deudas en ejecución fiscal, y multas en discusión judicial, entre otras obligaciones.

“Es una buena noticia y me gustaría tener los pormenores, porque la situación general de todas las actividades económicas está muy difícil, con mucha gente que no puede cumplir con todas las obligaciones. Es un anuncio importante”, manifestó.

Planteó algunas objeciones porque el plan no implica reducción de intereses resarcitorios ni punitorios, ni tampoco liberación o condonación de las sanciones que correspondan.Podrán acogerse a partir del lunes 26 de octubre y antes del 26 de febrero de 2019, y fundamentalmente está destinado al sector comercial y productivo.

Para Navarro, “es mejor que nada, pero cuando hablan de resarcitorios y punitorios, a veces el sector lo toma mal porque no tenemos la culpa de la situación. El interés resarcitorio se puede llegar a entender, pero no el punitorio, porque no tenemos la culpa de esto, que se debe a la política económica nacional. Si aparte de que no alcanza para cubrir los gastos, van a cobrar resarcitorios y punitorios, es todo un tema. Más allá de eso, es un mensaje alentador porque por lo menos la provincia está escuchando las necesidades ante la situación existente”, reconoció.

Bono y aguinaldo con expectativas

Respecto del pago del bono de fin de año y del aguinaldo antes de las fiestas, dijo que “cualquier mejora en los ingresos que hagan al circulante, es positivo. Si todo eso va a rebotar en la localidad sería fantástico. Lo bueno que tiene es que por lo menos hay un cambio de ánimo para los trabajadores del sector. Todo lo que ayude al circulante en este momento es bienvenido y muy importante frente a todo lo que estamos viviendo, porque también tiene que ver con el humor de la gente.No es la solución definitiva, pero ayuda a mejorar un poquito y tener un peso más en el bolsillo siempre es importante”, expresó.

Se le preguntó sobre la posibilidad del sector privado de pagar el bono de cinco mil pesos dispuesto por decreto, y avizoró un cambio de escenario si este circulante del sector público “llega a las cajas, a los mostradores de las actividades, porque se va a poder trabajar un poco en ese sentido. A nivel nacional se está sentando el gremio y la parte empleadora, que incluye también a la CAME, para cerrar la paritaria de 2018. El bono está vinculado con esto, puede pasarse como incremento salarial o como bono, y hay que ver cómo termina la negociación”.

“La zona norte de la provincia tiene condimentos distintos de la zona sur, y en cada provincia del país hay situaciones distintas. El comercio tiene una gran cantidad de rubros y debe haber una negociación, así que espero en pocos días tener una novedad. Hasta que no termine la negociación nacional no nos vamos a sentar con el Centro de Empleados de Comercio”, aclaró Navarro.

Balance negativo

Aun con alguna señal positiva por estas medidas del gobierno provincial en los últimos días, manifestó como balance del año que “la actividad en Río Grande ha sido negativa y tuvimos caídas importantes en ventas en todo el 2018. No hubo un solo mes en el que se pudiera empatar con el año anterior, porque fue siempre para abajo, y en los últimos dos meses no hubo ningún aliciente”.

Cuestionó “la falta de respuesta ante la cantidad de propuestas que viene presentado CAME desde fines de abril” de parte del gobierno nacional. “Al ministro Sica se le han entregado dos paquetes con distintos temas referidos a necesidades coyunturales de la parte financiera e impositiva. He tenido charlas con la gente de AFIP, y como muestra de lo que pasa, el 1° de abril se puso en marcha tener obligatoriamente el sistema para el pago con tarjeta de débito desde diez pesos. Explicamos que era imposible, por lo que debita el sistema de posnet, el sistema bancario, y no había forma de manejarse con diez pesos, pero recién ampliaron el monto hace veinte días. Pasaron seis meses hasta que se tomó una medida, en algo que era simple y no afectaba al presupuesto”, remarcó.

“No vemos reacción, o a lo mejor no están en condiciones de reaccionar. Hay cosas que no afectan el presupuesto y no se entiende la demora en tomar decisiones, como este caso. Esto es preocupante, pero sabemos que el que se calienta, pierde, porque no podemos cortar el diálogo y uno pretende tener un canal de comunicación para plantear las distintas necesidades. Hasta ahora las cuestiones de fondo no se están resolviendo”, lamentó.

“Ojalá todos empiecen a bregar por los puestos de la parte privada y la economía empiece a moverse un poco, porque realmente estamos muy complicados. Es uno de los años más duros que hemos tenido”, concluyó.