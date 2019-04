Navarro afirmó que “son medidas paliativas, pero no son de fondo”

“Son medidas paliativas, pero no son de fondo” manifestó el Presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad, y Vicepresidente de CAME Diego Navarro ante los anuncios realizados días pasados por Nación. Sostuvo que “no son medidas de crecimiento y desarrollo, sino medidas coyunturales”. Además alegó que “hay muchísimos comerciantes endeudados con compromisos fiscales y con temas pendientes con sus trabajadores, tanto en nuestra provincia como en todo el país”. Por otro lado indicó que “los precios esenciales son por seis meses, por lo cual no se como van a poder sostener un precio con tres mil kilómetros de distancia entre el centro de mayor consumo del país, y Tierra del Fuego”. También puso en duda su instrumentación “porque no sabemos como se puede llegar a implementar”.

Río Grande.- El Presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad, y Vicepresidente de CAME Diego Navarro se refirió respecto de cómo será la implementación en todo el país del anuncio de ‘Precios Esenciales’ realizados por el Gobierno, como así también novedades dadas a conocer por la AFIP.

Por FM Aire Libre manifestó que “en el día de hoy (por ayer) hemos tenido reuniones en CAME analizando los anuncios de Nación, las diferentes problemáticas existentes en el sector, pero sobre todo la mayor preocupación es la implementación, de que se logre llegar a implementarse debidamente, y lo más rápido posible, siendo que hasta este lunes teníamos algunos bancos que no tenía clara la situación de no cobro en lo que respecta a depósitos en efectivo, algo que también fue parte de los anuncios, siendo que también es algo de los reclamos que viene haciendo la institución desde hace muchísimo tiempo, dado que uno estaba pagando los gastos bancarios, entonces porque nos estaban cobrando comisión por los depósitos en efectivos, por lo cual agradecemos que esta medida se tome, queremos que se implemente rápidamente”.

También dio cuenta del achicamiento del sector de los comercios señalando que “pasamos de 19 a 10 días para hacerse con el dinero de la venta a través de las tarjetas es importante, y si bien son importantes muchos de los anuncios que se han dado en la medida que se implemente, pero también sabemos que estos anuncios no resuelven la problemática de fondo, son todas cuestiones coyunturales, sobre todo los anuncios en que va a haber una mejora en los planes de AFIP para cumplir con las obligaciones con baja de tasas, evidentemente estamos hablando de la gente que tiene problemática real y que no está pudiendo cumplir con las obligaciones con la AFIP”

Asimismo entendió que “son paliativos, son necesarios, lo agradecemos, esta fantástico, pero también queremos decir que hay un montón de cosas más como para seguir empujando el carro, y que tenemos que resolver para ver una reactivación, esto simplemente hace que ante la situación delicada que se está viviendo nos vamos a poder acomodar, o generar un paraguas para sobrellevar estos meses”.

Navarro afirmó que “hay muchísimos comerciantes endeudados con compromisos fiscales, y con temas pendientes con sus trabajadores, tanto en nuestra provincia, como en todo el país, embargos por cuestiones de no poder cumplir con el pago del 931 hay varios, pero todos sabemos que estos es una cadena, cuando no podes cumplir con una cantidad de cosas, evidentemente eso es lo que te lleva después a que estes viviendo momentos delicados”.

En este sentido indicó que “nuestros comercios, y nuestra actividad dentro de nuestra ciudad está muy difícil, no es que ese dinero de los comerciantes fue a parar a leliq, sino todo lo contrario, es que no se vende, no se puede cumplir con todas las obligaciones, y esto se hace cuesta arriba en muchos de los casos, pero entendemos que esta situación de estos anuncios que ha realizado AFIP, anuncios que tienen que ver con que el dinero rápidamente vaya a los comerciantes, que se achique el tiempo una vez pasada la tarjeta, y por otro lado vemos este tema de que nos van a aplicar una comisión con los depósitos en efectivo, son medidas que pueden ayudar un poco, pero no son medidas de fondos, y mucho menos medidas de crecimiento y desarrollo, no estamos hablando de un plan económico, sino de medidas coyunturales”.

Por otro lado indicó que “los anuncios realizados por el gobierno no son un congelamiento de precios, sino que los precios esenciales son precios de acuerdo para sostenerlo por seis meses, evidentemente no se como van a poder sostener un precio con 3 mil kilómetros de distancia entre el centro de mayor consumo del país, y Tierra del Fuego, queremos ver como se implementa, al igual que el anuncio del precio de tres cortes de la carne a 149 pesos, por eso la preocupación que tenemos, dado que no sabemos como se puede llegar a implementar”.

Finalmente manifestó que “estos anuncios han sido muy estudiados, se ve que hubo un estudio pormenorizado del anuncio, creo que se ha pensado para todo el país, y esperemos que los puntos más lejanos del país también tengan la posibilidad de que la gente pueda llegar a poder tener acceso a estos beneficios”.