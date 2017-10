Nahuel Carrizo es el delegado del Parlamento juvenil MERCOSUR

El Parlamento Juvenil MERCOSUR sesionó el sábado en Ushuaia. Profundizaron en temas como la educación sexual, el aborto y la integración de las personas. Resultó electo para la instancia nacional el riograndense Nahuel Carrizo, quien también es Bombero Voluntario de Río Grande. Como delegada suplente, salió elegida la ushuaiense Keila Jurnet.

El Parlamento Juvenil MERCOSUR sesionó recientemente en Ushuaia. Previamente, se reunieron en el colegio Polivalente de Arte, donde elaboraron documentos desde las comisiones legislativas de Integración Regional; Inclusión Educativa; Género; Jóvenes y Trabajo; Participación ciudadana y Derechos Humanos. Presidió el encuentro, el joven Ramón Sánchez junto al titular del Parlamento, vicegobernador Juan Carlos Arcando. Resultó electo delegado a la instancia nacional, el alumno riograndense Nahuel Carrizo y delegada suplente, la ushuaiense Keila Jurnet.

Participaron alumnos de los colegios CIEU; Los Andes; EMEI; Nacional; Sábato; Colegio Técnico Olga Bronzovich de Arko; Kloketen de Ushuaia y el CENS 18 y el colegio Soberanía Nacional de Río Grande. También, asistieron docentes y personal académico como así también el licenciado Juan José Mateo, secretario de Fortalecimiento Institucional del Gobierno fueguino.

Arcando resaltó el “presente que tenemos con los jóvenes y obviamente con ellos vamos a tener un excelente futuro también”. El Vicegobernador afirmó que “el debate que se dio en las distintas temáticas que se abordaron, fue muy enriquecedor para todos quienes tuvimos la posibilidad de presenciar”.

Se manifestó “realmente sorprendido”, por el nivel que abordaron cada una de las seis temáticas que desarrollaron en esta instancia del Parlamento Juvenil, y los fundamentos de cada joven expositor.

El Presidente del Parlamento fueguino adelantó que, luego de este encuentro, “sigue una instancia nacional. Los que resulten electos, serán los que nos representen en esa instancia”. También explicó que, por el nivel demostrado por los estudiantes, seguramente “tendremos representantes fueguinos” en la siguiente etapa, que es el Parlamento del MERCOSUR.

Respecto de los temas abordados, el vicegobernador Juan Carlos Arcando destacó que “el debate sobre educación sexual fue muy interesante”. Otro de los temas abordados fue el de las pasantías, asunto muy debatido durante este año en la Legislatura. “La postura que tienen estos jóvenes y la forma en que se expresan en el documento que emitieron y en la defensa de sus proyectos, indica que tenemos un excelente futuro por delante, no me cabe duda que ellos serán personas que van a estar a la altura para cubrir cualquier puesto legislativo o ejecutivo en nuestra Provincia o donde cada uno de ellos se radique en un futuro”.

Al finalizar, el Presidente de la Cámara dijo que, respecto de la futura instancia nacional, “tengo muy buenas expectativas. Vi jóvenes muy comprometidos y consustanciados con el trabajo y con mucha responsabilidad. Creo que eso es lo que hoy debemos destacar, que hoy están presentes en el Parlamento fueguino”, concluyó Juan Carlos Arcando.

Durante la sesión, los jóvenes se postularon como Parlamentarios para representar a la Provincia en la instancia nacional y también dieron lectura a documentos que elaboraron en cada comisión de trabajo.

Luego de la elección de cada delegado como Parlamentario, el titular de la Legislatura habilitó un espacio de debate libre donde la educación sexual, el aborto y la integración de las personas, fueron ejes de profundo intercambio.

“No me lo esperaba”, dijo Nahuel Carrizo de Río Grande, tras el voto de sus compañeros. “Significa mucho para mí que mis pares me hayan votado. Este es mi último año del secundario y no pensé que podía llegar a este lugar y espero poder representarlos lo mejor posible”, expresó luego de la sesión del sábado.

Sobre los motivos que llevaron al resto de los parlamentarios juveniles a acompañarlo, Carrizo dijo que “cuando expuse, creo que mis compañeros entendieron que yo comprendía lo que estábamos diciendo y compartía sus ideales. Que los iba a representar justamente y que no pasaría por alto sus opiniones”.

Nahuel Carrizo contó que, en un futuro, le gustaría dedicarse a la vida política, tanto provincial como con vistas a la Nación. “Desde que empecé a trabajar en el centro de estudiantes del CPET de Río Grande, mi sueño era poder trabajar en esto”, culminó.