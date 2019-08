Nadia Cutro abrirá el Gran Premio de la Hermandad con el Auto 0

El Automóvil Club Río Grande presentó a la Campeona Nacional de Rally Nadia Cutro, quien comandará el Auto 0 de Nerio Sartini en la apertura de la 46° Edición del Gran Premio de la Hermandad, Su navegante será la piloto local Lorena Novillo. El ‘Auto 00’ será guiado por Lucas Yerobi y Jorge Zarazaga. El vicegobernador Juan Carlos Arcando -a cargo del Ejecutivo provincial- acompañó la conferencia de prensa.

Río Grande (Ramón Taborda Strusiat).- En las instalaciones de Concesionaria Jiantou S.A. de Chacra II, el Automóvil Club Río Grande, encabezado por su presidente y el vicepresidente, Mónica Cobián Bares y Martín Ibarra, presentó en conferencia de prensa a Nadia Cutro, quien comandará el Auto 0 en la apertura de la 46° Edición del Gran Premio de la Hermandad, quien llevará como navegante a la piloto local Lorena Novillo.

De dicha presentación participó el vicegobernador Juan Carlos Arcando -a cargo del Ejecutivo provincial-, Jorge Zarazaga –quien acompañará a Lucas Yerobi en el Auto 00, además de integrantes del ACRG como Eduardo Mac Kenna, quien fue el promotor de la visita de la Nadia Cutro a Tierra del Fuego; además el evento contó con la presencia de Juan Rivadeo, Gerente Comercial y Director de Ventas de Jiantou S.A. –JAC-.

Mónica Cobián agradeció el apoyo del Vicegobernador en esta instancia del Gran Premio y destacó la presencia de la corredora entrerriana en esta gran prueba.

“Por primera vez dos mujeres abren el Gran Premio de la Hermandad”

Arcando destacó que “para mí es un gusto recibirla acá; hemos acompañado al Automóvil Club Río Grande para la llegada de esta piloto, Campeona Nacional, y hoy es Nadia Cutro con su navegante fueguina Lorena Novillo, quienes van a abrir este Gran Premio de la Hermandad marcando el camino, por primera vez serán dos mujeres las que lo realicen y esto es un orgullo para nosotros”.

En ese sentido añadió que “como todos los años me siento gratificado de ser parte de este lanzamiento y como dijo que “no se si me tocará estar acá o en Porvenir; al estar a cargo del Ejecutivo provincial es probable que esté recibiendo la llegada en Río Grande; pero vamos a ver si nos hacemos una escapada a Porvenir, porque es bueno estar en ambos lugares ya que es una carrera que une a ambos países a través de más 45 años, con mucha historia que ni siquiera cuando tuvimos ese conflicto con el país hermano de Chile (año 1978) se dejó de correr y eso tiene que ver con el espíritu de los pioneros que propiciaron esta carrera de hermanos, de hermandad propiamente dicha en Tierra del Fuego, en el extremo sur del continente americano”.

Finalmente fue consultado sobre el acompañamiento al deporte motor en general y manifestó que “colaboramos con todas las instituciones, especialmente con auspicios cuando nos lo solicitan; y en esta carrera tan tradicional para mí es un gusto estar presente porque hay mucho esfuerzo puesto por cada uno de los pilotos, navegantes, mecánicos y además está detrás el acompañamiento de toda la familia; muchas horas dedicadas al armado del vehículo y tanto esta carrera de la Hermandad y la Vuelta a la Tierra del Fuego, son dos pruebas muy tradicionales y que tienen detrás mucho esfuerzo, tanto de los pilotos como sus familias”.

“Realmente me asombra todo”

Nadia Cutro, quien es la primera mujer en ser campeona nacional de Rally, compartió que “es un gusto estar acá, estoy muy feliz de venir por primera vez a Tierra del Fuego, más que nada de disfrutar de los paisajes, de conocer los caminos, de ser parte de esta gran carrera, de esta gran fecha de la Hermandad que tantos años tiene y que para nivel país y sudamericano es tan importante y estoy agradecida de la invitación del Automóvil Club Río Grande y poder ser parte para ayudar y contribuir a la seguridad y demás”.

Observó que “es una carrera sin tramos, de más de 420 kilómetros; una carrera que presenta un piso que no se sabe hasta último momento, en donde largan gran cantidad de vehículos, me dijeron que hay mucho público en muchos sectores. Las referencias que me dieron son muchas en general y cuando llegué acá, fueron más particulares y realmente me asombra todo; desde que llegué me están tirando información y voy buscando información y voy procesando y estoy con muchas ganas de recorrer el camino y ver con lo que me encuentro”.

Nadia Cutro reparó que “es totalmente diferente a lo que corro a nivel nacional; lo que más me preocupaba era el tema de la caja, porque cuando uno va corriendo no pensás en lo que estás haciendo, caja en ‘hache’ para mí es un cambio y después también quería ver el andar del auto, tratar de estar cómoda con la butaca, después ver los frenos y en estos días, después de hacer la hoja, voy a tener la posibilidad de probarlo y tener mayor contacto para saber, más que nada, cómo reacciona el auto y contra qué me estoy enfrentando para ir a los caminos”.

Asimismo, fue consultada sobre el hecho de que por primera vez dos mujeres abran el Gran Premio. “Cuando me enteré, me puse muy nerviosa porque también conlleva una responsabilidad por estar representando al género, pero se también que no venía a correr, sino a abrir la ruta; que Lore (Lorena Novillo) me acompañe es para mí me da tranquilidad el hecho de compartir con otra mujer y se lo dije; tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible pero por sobre todo a disfrutar, que a eso es lo que vine, para pasarla bien con la gente”.

Finalmente confió que “ojalá que tenga la posibilidad de volver y participar como piloto; realmente me sorprendí más de todo lo que vi, entiendo que corren muchos autos de distinta potencia, y me gustaría correrla, me gustaría volver y sería un orgullo poder participar de este Gran Premio”.

“Nadia me dio confianza”

Por su parte Lorena Novillo confió que “para mí es una emoción tremenda poder acompañar a Nadia; de tener esta oportunidad de tener a mi lado a una piloto de esta envergadura y poder navegarla”.

Agregó que “me sentí presionada al principio, pero la verdad es que Nadia me dio confianza y voy a acompañarla como navegante disfrutando como ella”.

Lorena Novillo ha participado como corredora en varias oportunidades en este Gran Premio de la Hermandad y ha ganado en una de las ediciones y asimismo ha integrado la Comisión Directiva del ACRG, “pero nunca en el Auto 0, así que para mí también es una emoción muy grande abrir el camino junto también a otra mujer”.

Ambas mujeres realizaron una hoja de ruta este martes, “con la idea de que Nadia conozca un poco el camino, especialmente en la parte argentina que es un poco distinto a lo que ella viene haciendo, si bien ella tiene muchos rallys encima. Vamos a marcar la hoja y que ella conozca un poco también Porvenir”.

Eduardo Mac Kenna, el artífice de la llegada de Nadia

Eduardo Mac Kenna, quien integra la Comisión Directiva del Automóvil Club Río Grande, fue el artífice de la llegada de Nadia Cutro a Tierra del Fuego a participar del Gran Premio de la Hermandad.

Justamente Mac Kenna contó que “ella estaba por entrar el día domingo al Parque Temático en Córdoba para la fecha del Mundial de Rally con su auto, me pongo a charlar con ella, le comento que soy de Tierra del Fuego, y me dice: ‘ahh, donde se corre la Hermandad’, y rápidamente se me escapó y le dije: ‘¿no te gustaría ir a hacer de Cero? Y me dice: ‘Huy, qué lindo’. Ahí le pedí el número de teléfono y me comprometí que apenas llegara yo a Río Grande, la llamaría y así fue una semana después”.

Relató que le contó este suceso a Mónica Cobián y decidieron llamar a Nadia Cutro a su casa en Concordia, Entre Ríos “y ahí empezó a darse todo; Nadia con muchísimas ganas de venir, se enganchó enseguida en este proyecto, puso todo, no pidió nada a cambio y realmente es un placer tenerla; ella no solo es una piloto de primer nivel, sino que es una gran persona y recordemos que es la primera Campeona Argentina de Rally, así que creo que es un galardón para nuestro Gran Premio de la Hermandad”.

Finalmente Mac Kenna resaltó que “el Gran Premio de la Hermandad tiene mucha repercusión a nivel nacional, todo el mundo del automovilismo sabe que Nadia va a abrir la carrera y que le va a hacer muy bien al espectáculo y, todo el esfuerzo que hacen nuestros pilotos va a ser conocido a nivel nacional, teniendo la cobertura que se merece gracias también a que en el Doble Cero (‘Auto 00’) va a estar conducido por Lucas Yerobi. La repercusión será tan enorme como lo es el Rally Móvil en Chile”.

Lucas Yerobi y Jorge Zarazaga en el Auto 00

El reconocido productor periodístico Jorge Zarazaga, quien vivió muchos años en Río Grande pero ahora radicado en Córdoba, vino como lo hizo en los últimos años a participar de este Gran Premio de la Hermandad como navegante de Lucas Yerobi en el Doble Cero (‘Auto 00’).

Explicó que “los autos de seguridad son tres, un cero, un doble cero y un triple cero. Salen en orden invertido, primero el triple cero, después el doble y finalmente el cero (que conducirá Nadia Cutro y Lorena Novillo), que es el que indica que la carrera está a punto de comenzar. La función fundamental de los dos primeros autos, el triple cero y el doble cero, es reconocer el camino; ver en qué condiciones está la ruta; ver en qué condiciones está dispuesto el público; ver si hay algún auto que está mal ubicado, puede ser que también se encuentren con algún vehículo descompuesto, que esté lamentablemente fuera de servicio y que haya que moverlo”.

En este supuesto, lo que hacen los vehículos de seguridad, “es una comunicación radial con el autódromo donde informamos sobre la situación. Lo venimos haciendo desde hace muchos años con Lucas Yerobi, quien como sabemos es un piloto de Turismo Pista a nivel nacional lo mismo que del Top Race y que en Tierra del Fuego hace un poco otra cosa en este Gran Premio de la Hermandad, porque no corremos, sino que vamos a una velocidad que nos permite reconocer la ruta y llegar a una distancia más o menos prudente que los autos de competición que vienen detrás nuestro”.

El Auto 00 sale aproximadamente una hora y cuarenta minutos antes que los pilotos, “porque va realizando una tarea que por ahí amerita que tenga que detenerse, hablar con la gente, acomodar un poco las cosas y seguir lo más rápido que se pueda porque vienen los autos de competición atrás”, detalló Zarazaga.

El entrevistado contó que “debuté en la Hermandad en la década del 90 y luego, ya más grande, me invitaron a hacer este trabajo de ir en el doble cero y desde hace más de una década que lo hago año a año. Para mí es un placer, porque es disfrutar, pasar un buen momento con un gran amigo que me dio la vida y lo quiero mucho, que es Lucas Yerobi, con él la paso muy bien; él tiene la mitad de mi edad y pese a esta diferencia generacional tenemos mucha empatía, nos llevamos muy bien y lo disfrutamos bien siempre”.

Finalmente recomendó: “Cuiden el Gran Premio de la Hermandad, no dejen basura en el campo porque no pasa el basurero, todos los desperdicios tráiganlos nuevamente y por sobre todas las cosas, colóquense lejos de la ruta, no lleven mascotas; si tienen niños, cuídenlos, aparten los autos de la ruta y disfruten del espectáculo, que es lo fundamental tanto para pilotos como para espectadores de este Gran Premio de la Hermandad”.

“Es un orgullo ser parte de esta presentación”

Juan Rivadeo, Gerente Comercial y Director de Ventas de Jiantou S.A. –JAC-, compartió que “es un placer para nosotros, hace rato que venimos acompañando las actividades del deporte motor, JAC es una marca de origen chino, tiene 50 años de vida, hace 20 años que tiene presencia en Latinoamérica y nosotros, debido a la cercanía que tenemos con Chile, tenemos clientes que cada vez se acercan más a la marca”.

JAC se instaló en Río Grande en octubre de 2018 “y a casi nueve meses de instalados ya somos el número uno en ventas de marcas chinas”, destacó Rivadeo.

Observó que “JAC es una marca de muy alto nivel, viene muy bien equipada, con siete años de garantía; tenemos todos los repuestos que es lo más importante al momento de decidir una compra y asimismo el apoyo que brindamos en la post venta. También el costo de mantenimiento es algo que ayuda a la hora de decidir una compra”.

Rivadeo confió que “nosotros estamos muy contentos con todo lo que hemos logrado, la gente lo ha aceptado, los autos chinos son hoy una realidad: es una marca para la clase media, es accesible para todo público; tenemos desde autos, camionetas y camiones que llegarán pronto”, resaltó finalmente.