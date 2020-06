Nación impulsa el cruce por aguas argentinas con participación público-privada

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos anunció la decisión del gobierno nacional de avanzar con el proyecto del cruce por aguas argentinas y ya se trabaja en el anteproyecto desde la Administración General de Puertos. El área a su cargo está haciendo el relevamiento en la costa norte para definir la localización en Tierra del Fuego, que en Santa Cruz será Punta Loyola. Además el gobernador pidió al Ministro de Transporte la posibilidad de emplazar en la terminal fueguina un puerto multimodal para recibir un portacontenedor o un pesquero. La inversión se haría mediante la modalidad de participación público-privada y el cruce estaría a cargo de dos buques de gran porte que ya operan en el Mar del Norte.

Río Grande.- El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, dio a conocer la decisión del gobierno nacional de avanzar con el cruce por aguas argentinas, y dijo que fue la respuesta del Ministro de Transporte ante el planteo del gobernador Melella de buscar una solución al puerto de Río Grande.

Murcia visitó ayer los estudios de Radio Universidad y relató que “cuando el Gobernador estaba anunciando en la videoconferencia la ampliación del puerto de Ushuaia, el ministro Meoni dijo que tenía una propuesta de un privado en el sistema de participación público-privada, para avanzar con el cruce por aguas argentinas. Tanto al gobernador como a mí nos agarró de sorpresa porque, si bien es un tema del que hace mucho se viene hablando, nunca se contaba con la participación tan activa de la Nación argentina. El ministro anunció que estaban trabajando fuertemente en esto y que estaban localizando las dos construcciones puntuales, una en Santa Cruz y una en Tierra del Fuego, para lo cual iban a convocar a la provincia a unirse a ese trabajo”.

“Al otro día recibí una comunicación de José Beni, el interventor de la AGP, que es una sociedad del Estado y maneja el puerto de Buenos Aires. Me comentó que había recibido una comunicación oficial del Ministro de Transporte de Nación, encomendándole la tarea de desarrollar los anteproyectos de las localizaciones de las construcciones. En el caso de Santa Cruz ya está definida en Punta Loyola, muy cerca de Río Gallegos; y en Tierra del Fuego la amplitud es mayor porque no hay estudios realizados de parte del ente nacional, y va desde el Hito 1 hasta Caleta La Misión”, dijo.

Respecto de las embarcaciones que harán el cruce, indicó que se trata de “dos barcos de gran envergadura que ya están haciendo el cruce en el Mar del Norte entre Holanda y los Países Bajos. Se está planteando que el mismo tiempo que se tarda en ir por Tierra desde San Sebastián a Río Gallegos se haga por vía marítima”.

“Es un anuncio de hace una semana y lo único que tenemos es una comunicación oficial donde nos han pedido colaboración. Estamos haciendo relevamientos de la costa, pero todavía no hemos tenido acceso al proyecto. La AGP tiene convenios desde hace muchos años con la Dirección de Puertos y de hecho elaboraron el proyecto de ampliación del puerto de Ushuaia. Lo que nos pidió la AGP es que colaboremos con ellos, porque no pueden viajar por la pandemia. Nosotros vamos a hacer el relevamiento, para que ellos luego definan el lugar. Vamos a mandar todas las características de la costa y luego la AGP y el Ministerio de Transporte de Nación definirán el lugar”, informó.

El cruce por aguas argentinas abre además la posibilidad de instalar un pequeño puerto: “En la charla surgió un pedido concreto del gobernador de asistencia económica para infraestructura portuaria y el ministro manifestó que la Nación argentina iba a colaborar, por la posición estratégica que tiene Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida y por su posición en el Atlántico Sur. Hay un pedido expreso del gobernador y de la dirección de hacer un pequeño puerto multimodal donde se haga el cruce para recibir un portacontenedor o un pesquero en la zona norte. Hasta ahora esto es un pedido y no hay nada en concreto”, aclaró.

“Nos parece oportuno que, si se va a hacer una obra de envergadura portuaria para hacer el cruce por aguas argentinas, bien podríamos invertir un dinero más para poder recibir un portacontenedores y un buque de pesca, dentro de un diseño de 150 metros. En cada una de las reuniones con la gente de la industria de Tierra del Fuego siempre planteamos la necesidad de generar mejores condiciones portuarias en la zona norte, como también en Ushuaia, donde hay que separar la carga y la pesca, que están en el centro de la ciudad, y hoy el 60% de la carga que lleva a Ushuaia es para Río Grande”, expresó.

Consultado sobre la obra del puerto Caleta La Misión, recordó que “está en juicio y la idea es hablar con la Fiscalía de Estado y la Justicia, para ver si podemos hacer un área operativa logística en ese sector. El gobernador me autorizó a hacer todas las gestiones y es lo que voy a encarar la semana que viene. La intención de esta área logística es bajar los contenedores desde la borda del buque y llevarlos a Río Grande, desde un área aduanera en el puerto a un área aduanera en Río Grande, y que se haga todo el consolidado en ese lugar. Esto es un pedido de los despachantes de Aduana, que tienen un problema terrible para traer los contenedores de Ushuaia. Es un trabajo en conjunto y también estamos desarrollando con Diego Navarro de CAME la forma de generar mayor cantidad de movimiento de contenedores, que incluso pueden traer mercadería para los supermercados. La idea no es que se anule el camión, sino que también haya una alternativa marítima”, agregó.

Ampliación del muelle de Ushuaia

Respecto de la ampliación del puerto de Ushuaia, aseguró que ya están casi terminados los pliegos de licitación y podrán participar subcontratistas locales: “Esta obra es un viejo anhelo de la dirección provincial, porque la gestión anterior del gobierno nacional la había licitado, la empresa abandonó la obra y dejó un tendal de deudas no sólo en la provincia sino en otros puntos del país, y quedó totalmente trunca. Nosotros nos sentimos defraudados, porque en el mismo período se hizo una obra de ampliación en Puerto Madryn, que se terminó correctamente, y Ushuaia quedó peor, con parte de los elementos secuestrados y un montón de problemas”, lamentó.

“Es una obra necesaria, porque el puerto de Ushuaia es multipropósito, y en época estival, con la llegada de los grandes cruceros y sobre todo de los antárticos, que hacen toda la logística en Ushuaia, hay un serio problema con los buques de carga y pesca. A partir del COVID se ha multiplicado la cantidad de buques de contenedores, y hoy están 72 horas, pero en verano han llegado a estar 21 días, con el costo que significa. La carga produce mucho movimiento de contenedores y cuanto más se demora en bajar la carga, el propietario pierde tiempo para hacerse de la mercadería. Esto es una pérdida para el que espera la carga y para el barco también. Esta ampliación nos permite incorporar 160 metros, es decir 80 metros de cada lado, y aporta una superficie logística de aproximadamente de 2.400 metros cuadrados para poder hacer trabajos operativos arriba del muelle. Esto nos va a permitir trabajar con la carga y la pesca conjuntamente con los buques de turismo”, afirmó.

“Estamos finalizando todos los pliegos para la licitación, tuvimos que levantar el asueto administrativo para esta obra y hay presentaciones que son online. No cualquier empresa se puede presentar a licitar, tiene que haber una visita de obra y es probable que lo haga personal contratado de esa empresa en Ushuaia. Hay muchas cosas que tendrían que hacer personalmente que no las van a poder hacer. Ya tenemos el pliego técnico y el pliego general y el particular, estamos finalizando la revisión, pero lo que más tiempo nos está llevando es esta nueva modalidad de contratar, sin la presencia de los oferentes”, dijo.

“Estimamos que en la primera quincena de julio va a estar el pliego a la venta y tenemos entre 90 y 120 días para el proceso. Va a ser una licitación nacional, con invitación a las empresas que pueden llegar a constituirse en una UTE, y puede haber oferentes de otros países, asociados con empresas nacionales. Por supuesto está abierta toda la gama de subcontratistas para las empresas locales; es más, hay una preferencia para lo local porque quisiéramos que se subcontrate mucha parte de la obra localmente”, subrayó.

Monoboya en un mes

Finalmente se lo consultó sobre la monoboya de YPF y estimó que en un mes estará reparada. “Esta semana estuvo el Yagán II en Ushuaia cargando todo para volver a trabajar. Estimo que en 30 días va a estar solucionado. La provincia saca sus recursos de las regalías y todos estamos interesados en que esto se resuelva. Por lo que conversé con la gente de Hidrocarburos, tengo entendido que en un mes o un mes y medio ya estaría en condiciones de operar nuevamente”, concluyó Murcia.