Myriam Martínez reclamó alternativas ante las objeciones a la reforma política

La presidente de la comisión 1, que lleva adelante las reuniones de debate de los proyectos de reforma política, reclamó alternativas ante las objeciones que se han planteado a las iniciativas de Ejecutivo. No ve garantías de respaldo al voto electrónico, y también se dificulta la implementación de las PASO. “Estamos trabajando para ver en qué nos ponemos de acuerdo”, dijo del paquete en análisis, y hasta ahora tendría perspectivas de prosperar la ley de reforma de los partidos políticos. También analizó la intervención del PJ y la vinculó con la presión del gobierno nacional sobre la justicia para que avance en las causas judiciales contra ex funcionarios y sindicalistas. “Estamos complicadísimos”, admitió, acusando al gobierno de Macri de “quitarnos la libertad y los derechos”. Se mostró convencida de que “en todas las cosas que nos están pasando detrás hay una decisión política”, que apunta a eliminar a la oposición.

Río Grande.- La legisladora del FPV Myriam Martínez efectuó su análisis por FM Del Pueblo de la primera semana de debate de la reforma política, con el paso de funcionarios del Ejecutivo, intendentes y juez electoral, con poco o nulo respaldo a los proyectos del Ejecutivo, que tampoco tienen el apoyo de la totalidad del bloque oficialista.

“Buscamos los consensos necesarios para llevar una reforma política de los partidos y también incorporar nuevas tecnologías con la boleta electrónica, que no es lo mismo que el voto electrónico. Tenemos dos proyectos del Ejecutivo provincial, que incorpora las PASO al sistema electoral provincial y la boleta electrónica. También tenemos proyectos de otros espacios políticos que se están debatiendo con los proyectos del Ejecutivo. Está el proyecto de la UCR-Cambiemos y hay propuestas de no hacer una reforma parcial a la ley sino generar una convocatoria a constituyentes”, resumió.

En esta primera semana “pasó el ministro de Gobierno José Luis Álvarez, que vino a contarnos de los proyectos, también estuvo el juez electoral Isidoro Aramburu, recibimos al intendente Gustavo Melella y al intendente Walter Vuoto. El intendente Queno se excusó por razones laborales y compromisos asumidos con anterioridad”, dijo, y aseguró que “no tratamos de imponer algo sino dialogar. Nosotros le preguntamos al juez electoral si tenían algún tipo de planificación para cambiar el sistema, porque si no logramos los consensos, queremos saber cuáles son las otras propuestas para mejorar el sistema”, reclamó.

“Lo importante es trabajarlo y debatirlo, porque pueden salir buenas propuestas. El juez electoral nos dijo que no se va a aplicar el mismo sistema de la famosa cajita, pero no pudo decir cuál va a ser el sistema. Ese proceso era muy engorroso y lo queremos evitar”, expresó.

Advirtió que “las tachas y preferencias van a seguir existiendo, porque cada municipio tiene su autonomía y su carta orgánica. Lo que se habló con los intendentes fue si había voluntad política para unificar un criterio en el sistema electoral. Ellos nos dicen que tienen muchas dudas e hicieron muchas consultas. La duda esencial con el voto electrónico es si el voto es secreto o no, si se puede hackear la máquina y cuáles son las garantías reales. Fueron con ejemplos de otros países donde no ha dado resultado este sistema de elección. También ven innecesarias las PASO porque sus partidos políticos tienen vida interna y no comparten la idea de tener una encuesta, dado que entienden las PASO como una elección cara, que es una gran encuesta”, reflejó de la postura de los intendentes.

“Todos estos temas se conversaron en la reunión y luego le preguntamos al juez electoral si tenía personal capacitado, como ingenieros en sistemas, técnicos en informática, pero el juzgado no tiene personal y además consideró impensable implementar las PASO para esta elección”, apuntó de la posición del Dr. Aramburu.

“Nos pidió que, si resolvemos incorporar nuevas tecnologías, que sea antes del mes de junio, porque el juzgado necesita de un tiempo prudencial para planificar las elecciones. Van a tener que incorporar personal idóneo, capacitarlo y difundir a la comunidad que por veinte o treinta años estuvo votando de una manera. Por el tiempo que queda para las PASO, que se tendrían que convocar para febrero o marzo del año que viene, lo vio impensable”, reiteró, reproduciendo la opinión del magistrado.

“Esto también lo dijo el intendente Melella, y dijo que la mayoría de los vecinos se van de vacaciones entre enero y febrero y algunos en parte de marzo, o sea que está todo el mundo de vacaciones”, apuntó.

Frente a este panorama donde hay más objeciones que avales, la legisladora manifestó que se sigue trabajando “para ver en qué nos ponemos de acuerdo, y también planteamos cuánto vamos a hablar sobre este tema”, entendiendo que no puede prorrogarse en el tiempo.

“Nunca este tema es prioridad para la gente, pero en algún momento nos tenemos que sentar a ver si vamos a reformar la ley de partidos políticos, cuáles son los puntos en que nos ponemos de acuerdo. En algún momento hay que tomar la decisión”, dijo.

Negó que los proyectos se hayan presentado tardíamente, porque “cuando nosotros asumimos el gobierno Rosana Bertone presentó estos dos proyectos que yo estoy trabajando en la comisión. El primer año fue imposible pensar en una reforma de los partidos políticos porque teníamos incendiada la provincia. El segundo fue un año electoral y tampoco se podía tratar el tema. Los proyectos perdieron estado parlamentario y la gobernadora los volvió a presentar”, señaló.

“Es una necesidad que tenemos trabajar estos proyectos y, si hay otra propuesta, trabajaremos sobre ella. La semana próxima vamos a estar con los concejales de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Después empezaremos con los partidos políticos, que son 46. El juzgado electoral nos mandó el listado”, confirmó, aunque hay 10 partidos en situación irregular y “se les ha hecho un llamado de atención, así que seguramente van a ser 36 partidos los citados. Quedamos que nos va a informar si deciden darlos de baja por incumplimiento de sus obligaciones”, dijo la legisladora.

La agenda con los partidos prevé “juntar tres o cuatro partidos por día, representados por tres o cuatro personas, para ir agilizando este tema”, adelantó.

Se le preguntó si en esta semana alguien acercó algún proyecto y respondió que “no. Los proyectos presentados son del Ejecutivo y la UCR-Cambiemos. Si hay voluntad política para avanzar con la boleta electrónica, traeremos expertos que nos puedan contar sus experiencias y evacuar todas las consultas con una simulación en una urna electrónica, pero tiene que haber voluntad política, porque esto genera un costo importante para la provincia. Si no hay voluntad política, no lo vamos a hacer”, se resignó.

“Esperaremos la respuesta del juzgado y lo que van a proponer para las próximas elecciones, dado que el juez electoral defendió muchísimo el sistema actual como seguro y garante del voto secreto. El juez no rechaza la reforma, pero nos pone sobre aviso de que no tiene personal ni profesionales idóneos para llevar adelante un proceso electoral de estas características”, subrayó.

Ni las PASO

La legisladora reconoció que, al igual que con el voto electrónico, hasta ahora “con las PASO no hay avances porque están muy resistidas por todos los espacios políticos”, por lo que espera que prospere “la modificación de la ley 470 -de partidos políticos-, que la estamos trabajando”.

Intervención “vergonzosa”

Por otra parte, la legisladora Martínez se mostró muy molesta por la intervención del PJ, pero fue más allá, apuntando contra la gestión Macri también por el encarcelamiento de ex funcionarios y las maniobras “extorsivas” con los sindicalistas.

“Es un atropello total a la independencia de los partidos políticos -dijo del fallo de la juez Servini de Cubría-. Ahora nos tocó a nosotros y para mí es un escándalo. Yo estuve leyendo la resolución judicial y no encuentro motivo alguno para la intervención de partido. Tampoco encuentro el motivo para que hayan designado a Barrionuevo, un sindicalista tan cuestionado por el peronismo. No puedo entender qué fue lo que pasó. Lamentablemente han judicializado la política y tal vez quieren evitar que nos reorganicemos para competir en las próximas elecciones, pero esta decisión contraria al deseo de muchos nos va a unir más”, advirtió.

“Esto es motivo de unión, pero es terrible lo que nos está pasando y lo que nos puede pasar en la provincia, porque hoy con total impunidad un partido que tiene sus cuestiones en regla en la justicia, puede ser intervenido”, dijo, en función de las amplias facultades con las que cuenta Luis Barrionuevo.

“Es una vergüenza lo que nos están haciendo. La denuncia se realizó en nombre de las 62 organizaciones, por acefalía, pero si leen el fallo judicial no se encuentra el motivo”, reiteró y, respecto de los procesamientos a ex funcionarios, manifestó que “hoy sin una condena previa te meten preso y sin nada te intervienen un partido. Es tremendo lo que nos han hecho, es un escándalo que repudio como peronista y la total impunidad con que han intervenido el partido”.

Se mostró “convencida” de que detrás hay una mano del gobierno central “y hay una decisión política que está acompañando todo esto. En todas las cosas que nos están pasando detrás hay una decisión política. Sin una decisión política, estas cosas no se podrían hacer ni mantener”, manifestó.

“Si un funcionario electo de cualquier partido comete un delito, tiene que ser juzgado. Si se comprueba ese delito, tiene que ir preso. Lo que no comparto para ninguna persona es que, porque se supone o se cree, te metan preso, porque estamos retrocediendo. Nos están quitando nuestros derechos. Hoy no sos dueño de tu persona, de tu libertad, porque te quitan la libertad, el derecho a expresarte. Sabemos lo vapuleado que está hoy el sindicalismo argentino, y es porque muchos de los sindicalistas no pueden demostrar su patrimonio y se genera todo este ida y vuelta. Hay muchos políticos que también se callan la boca porque no pueden hablar ni demostrar lo que tienen. Hay una cuestión extorsiva”, acusó.

“Meten presos a los funcionarios kirchneristas cuando los propios delincuentes los denuncian, después los dejan libres pero ya mancharon su vida, detrás hay una familia, una vida y no repuntan nunca más. Es una cuestión maliciosa y dañina a la política entera, y si creen que esto va a dejar exento al gobierno de turno, están equivocados. Cuando ellos se vayan, les va a pasar lo mismo. Hoy no están dando cuenta de las cuestiones irregulares que tienen y desvían totalmente la mirada de la comunidad saliendo con algún tema, a través de la corporación mediática”, fustigó.

“En el caso nuestro, nosotros tenemos que respetar la institucionalidad, Rosana tiene que tener una relación seria con el gobierno nacional, y nosotros necesitamos todo el tiempo una asistencia financiera de nación para pagar los salarios, porque tenemos un déficit más que importante, estamos con mucha dificultad para ofrecer un aumento a los trabajadores y, si les podemos dar un aumento, va a ser con una solicitud al gobierno nacional para poder cumplir, porque en este momento no tenemos la plata. Así como estamos nosotros, que dentro de la media nacional no estamos mal, hay muchas provincias que no la están pasando bien. Tenemos un problema gravísimo y tenemos que seguir transitando el diálogo, pero eso no puede impedir decir lo que uno piensa, y no te pueden ir a buscar a tu casa para meterte preso”, sentenció.

“Es terrible lo que pasa, porque desde los más altos niveles están buscando absolutamente todo para meterlos presos, o les meten una denuncia. Estamos complicadísimos, por eso yo siempre le pido a la sociedad que mire y evalúe todo, que trate de generar un análisis personal de lo que nos está pasando, porque necesitamos de la sociedad, que es quien elige sus representantes. No hay otra manera de cambiar las cosas, y yo estoy convencida de que, si el peronismo se une, vamos a tener excelentes oportunidades”, concluyó.