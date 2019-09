Myriam Martínez pidió “transparencia” y una convocatoria a todos los sectores

La legisladora del FPV planteó que, si es necesaria una auditoría, debe realizarse, y consideró necesario llevar “transparencia” a la cuestionada obra del corredor costero. Propició la convocatoria al gobierno, la empresa, las organizaciones ambientalistas y los legisladores que intervinieron en la aprobación. También se refirió al futuro del bloque en el próximo gobierno y estimó “muy difícil” la unidad con el sector de legisladores de Walter Vuoto. “Nosotros no podríamos acompañar las propuestas del Partido Verde”, sostuvo, y cargó contra la división provocada por la decisión de ir con colectoras propias. Además, tildó de “mentiroso” al jefe de gabinete Oscar Souto, que objetó la movilidad automática cuando el Municipio de Ushuaia tuvo en mano el proyecto de reforma previsional “antes de presentarlo” y no planteó objeciones. “Hay que dejar de ser hipócritas, dejar de mentir y hacerse cargo, como nosotros nos hacemos cargo”, disparó.

Río Grande.- La legisladora del FPV Myriam Martínez sentó su postura por Radio Provincia ante la polémica generada por la obra del corredor costero Canal Beagle y, si bien señaló que “la obra es necesaria”, reclamó transparencia y la convocatoria a todos los actores.

“Desde la Legislatura acompañamos para que se pudiera contar con los recursos y hay mucho debate sobre este tema. Me parece muy importante que se pueda clarificar y que se lleve transparencia”, dijo.

“Veremos cuáles son las decisiones que toma el gobierno de la provincia. Ya hubo declaraciones de ambas partes y entiendo que es un tema que se tiene que aclarar con todos los actores, donde esté el gobierno de la provincia, los sectores ambientalistas, la empresa, y también la Legislatura, que ha tomado intervención para darles el recurso. Esta obra es importante y creo que nos va a traer muchos beneficios para el futuro”, afirmó.

Dado que la vicegobernadora electa Mónica Urquiza planteó la necesidad de parar, para barajar y dar de vuelta, concedió que “se puede llegar a evaluar nuevamente todo lo que sea necesario. Sé que hay un compromiso con la empresa y uno no puede dejar de tenerlo, porque si no, va a tener que hacer frente la provincia. Pero tienen toda la potestad de poder hacer toda la evaluación correspondiente y la intervención que sea necesaria. Si tienen que hacer una auditoría, que hagan la auditoría. Que hagan todo lo que tengan que hacer para generar transparencia en esta obra que se está llevando adelante, y que lo que se está haciendo mal que lo corrijan”, reclamó.

“La intención no es perjudicar absolutamente a nadie. Todos queremos beneficiarnos de esta obra que se está llevando adelante y que va a traer muchos recursos en el futuro, porque el turismo realmente va a tener otras alternativas para ofrecer a quienes nos vengan a visitar. Así como queremos llevar adelante lo de Península Mitre, también entendemos que lo del corredor es sumamente necesario, porque es un paso directo al tema de Península Mitre. Directamente van a pasar por el medio del corredor”, indicó.

Movilidad jubilatoria

Respecto de la movilidad automática aprobada ayer, dijo que “es una restitución de derechos” y señaló que “la decisión del gobierno en su momento no fue caprichosa. Hubo un consenso fiscal y el gobierno nacional había evaluado el sistema previsional y las cuentas públicas. Una de las medidas del consenso fiscal planteaba cómo otorgar los aumentos a los jubilados, y ese consenso fue firmado por la gobernadora, ratificado por la Legislatura, y firmado por los tres intendentes. Nadie desconocía la realidad, pero después todos hicieron campaña con la restitución de la movilidad automática”, criticó.

“Este proyecto lo presentó oportunamente el MPF y había otro proyecto del bloque UCR-Cambiemos. Lo veníamos conversando desde el año pasado, cuando se discutió el presupuesto, y la intención era restituir la movilidad automática, pero los recursos no alcanzaban. No queríamos generar una expectativa que después no íbamos a poder cumplir”, explicó de la demora en tratarlo.

“Después de las elecciones entendimos que podíamos arribar a un consenso y hablar desde otro lugar, despojados de cualquier situación oportunista. En ese marco trabajamos y desde el bloque oficialista decidimos acompañar, porque entendemos que es un derecho que tienen los jubilados. Luego hay situaciones que se van a tener que evaluar, porque la ley de emergencia finaliza este año y con ella los recursos que de alguna manera generaban una previsibilidad del sistema. Hay que ver cómo se va a seguir financiando el sistema, si vamos a seguir utilizando las utilidades del banco, si vamos a seguir con los fondos del 15% de la detracción del ANSES, y con el descuento del 5% de los funcionarios”, dijo.

“Nosotros tenemos un informe del presidente de la caja y el presupuesto plurianual firmado por los directores de la caja donde esta detallado el déficit del sistema previsional, con el déficit que tiene cada organismo de acuerdo al artículo 23 de la ley 1070. Son 700 millones de déficit con la movilidad semestral y vamos a tener otro gasto con la movilidad automática. Todavía no sabemos de dónde vamos a obtener esos recursos”, alertó.

“Ahora tenemos que tratar el presupuesto y vamos a debatir estos temas. Tenemos que ver cómo vamos a hacer frente a estos gastos y a la finalización de la ley de emergencia. Ahí quiero ver qué posicionamiento van a tomar los bloques políticos que nos trataron de legisladores del ajuste, porque son ellos los que van a tener que tomar la decisión”, envió como mensaje.

“Nosotros acompañamos el dictamen y confiamos en el gobierno electo, para que pueda llevar adelante nuevas políticas para el sistema previsional. La situación del sistema ha variado pero no hemos solucionado totalmente el déficit, porque había que tomar decisiones mucho más profundas. De acuerdo al consenso que pudimos lograr, se llevó adelante la reforma pero los números están claros, con el informe actuarial. No nos negamos a acompañar porque no vamos a permitir que nos sigan tildando de legisladores del ajuste, cuando todo el mundo se hizo el distraído y firmó el consenso fiscal. La clase política de Tierra del Fuego miró para el costado y nos culparon solamente a los legisladores”, señaló.

“Yo no voy a soportar que aquellos que tienen la responsabilidad de administrar un determinado distrito nos quieran cargar a nosotros la responsabilidad como legisladores. Hoy la verdad no sé cuál va a ser la postura del gobierno electo para seguir sosteniendo el sistema y de dónde van a salir los recursos para este nuevo gasto. Ellos dicen que tienen una propuesta superadora y la vamos a acompañar. Veremos cuando empecemos a tratar el presupuesto”, apuntó.

Municipalidad de Ushuaia en contra

También se le consultó sobre las objeciones a la movilidad automática que planteó el jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia Oscar Souto, que incluso ayer demoró el inicio de la sesión porque reclamaba una modificación al artículo 23 de la ley 1070.

“De acuerdo al informe que elevó el presidente de la caja, el déficit que genera la Municipalidad de Ushuaia lo tiene con la movilidad semestral, no con la automática, así que no sé cuál es el planteo ni el fundamento. El artículo 23 de la ley 1070 dice que cada organismo se tiene que hacer cargo del déficit que genera, y ese artículo lo incorporé yo cuando presentamos la reforma previsional. Es un artículo para garantizar la sustentabilidad del sistema que no tiene nada que ver con la movilidad automática”, aseveró.

“La verdad lo que diga Souto a esta altura me tiene sin cuidado. Cuando Bertone asumió, tuvo reuniones con todos los sectores políticos para ponerlos en conocimiento de cómo se encontraba el sistema previsional. No es verdad lo que está diciendo Souto, porque la gobernadora se reunió con el intendente, con parte de su gabinete, y nosotros estuvimos reunidos con el intendente Walter Vuoto, a quien se le dio el proyecto que se iba a presentar oportunamente con la modificación del régimen. No tuvimos ningún pedido de modificación de ese articulado”, reveló Martínez.

“Acá se cargó toda la culpa en el gobierno de Bertone y en los legisladores oficialistas, que tomaron una decisión en base a la documentación que se aportó. No nos sentamos y al otro día apareció la reforma previsional, que yo ya había presentado en el gobierno de Fabiana Ríos. No se pueden hacer los desentendidos. Me gustaría que Souto hable con la verdad, o que no nos involucre. Hay que dejar de ser hipócritas, dejar de mentir y hacerse cargo, como nosotros nos hacemos cargo”, disparó.

Futuro dividido

Respecto del futuro del bloque oficialista y la posibilidad de unificación con el sector de Vuoto, representado por el Partido Verde, lo descartó de plano.

“El futuro de nuestro bloque es un futuro unido, porque hemos logrado un acompañamiento más que importante, teniendo en cuenta un marco electoral donde teníamos muchísimas colectoras, y donde los propios se presentaron en otras colectoras y acompañaron otros espacios políticos”, dijo con críticas al vuotismo.

“La lista de legisladores logró un muy buen número, así que estamos muy conformes con ese resultado, que fue fruto de mucho trabajo. Nuestra lista de legisladores tenía enfrente un aparato municipal que llevaba al intendente como candidato a gobernador, y teníamos en Ushuaia la intendencia de Vuoto acompañando otra lista, con un gran aparato también, con sindicatos y todo lo demás en la lista de legisladores. Nosotros en el gobierno de la provincia teníamos fragmentado en muchísimas colectoras a funcionarios, y ahí estaba la lista de legisladores”, repasó.

“Lo que nos fortaleció fue el trabajo que llevamos adelante durante todo este tiempo, nos pusimos la campaña encima y tenemos el compromiso de continuar juntos, trabajando con una oposición constructiva, tal cual lo hice en el gobierno de la ex gobernadora Ríos. Estamos muy contentos con la elección porque teníamos aparatos muy grandes enfrente. De la elección anterior a esta fueron 1.800 votos menos”, indicó.

Consultada puntualmente sobre la posibilidad de unificar el bloque justicialista con los legisladores del sector de Vuoto, dijo que “desde mi objetividad me parece bastante difícil, porque las propuestas del Partido Verde nada tienen que ver con las propuestas que llevó adelante nuestro bloque y nuestro gobierno. Nosotros no podríamos acompañar las propuestas que presentó ese partido. Es más, me parece un poco contradictoria la postura de Souto, que está preocupado por la restitución de la movilidad automática, cuando lo propusieron desde el Partido Verde”, expresó.

Se le recordó que Laura Colazo fue candidata a diputada por Bertone en 2017, y replicó que “esa fue una decisión que no compartí, pero acepté la decisión de la mayoría, porque estoy dentro del partido justicialista y acato la decisión. Cuando llegó el momento de las colectoras se armó un revuelo por mis declaraciones y salieron los propios a contestarme, pero el resultado es la conclusión de todo lo que dije. Hoy puedo llegar a decir que todo lo que dije oportunamente se dio, y por eso tenía mis reparos. Los resultados están a la vista y no me equivoqué”, sentenció.

Diferenció la relación con Vuoto del trabajo conjunto con Martín Pérez. “En Río Grande trabajamos con el intendente electo Martín Pérez y tenemos un compromiso de trabajo territorial para el futuro. Él nos acompañó a nosotros en Río Grande con la lista de legisladores”, dijo, circunscribiendo el problema al municipio de Ushuaia. “No tenemos ningún inconveniente con el intendente Vuoto, pero son cuestiones que se presentaron y decisiones que se tomaron y nosotros no compartimos. Así lo expresamos pero la decisión siguió firme y este es el resultado que tenemos. Hubiera sido muy diferente si hubiéramos tenido una lista única”, manifestó.

“Estas cuestiones se van a tener que debatir en el futuro y la reforma política va a ser fundamental, porque es necesaria, y espero que esta vez nos acompañen para debatirla en el transcurso del año, para no hacer el papelón de tener 800 mil partidos y colectoras. En vez de presentar una propuesta clara a los vecinos, se trata de hacer un negocio con la política y yo estoy totalmente en contra”, concluyó la legisladora.