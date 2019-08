Myriam Martínez desafió a Melella a presentar una reforma previsional

La legisladora del FPV Myriam Martínez adelantó el apoyo del bloque del FPV a la restitución del 82% móvil y expuso su malestar por ser tildados como “legisladores del ajuste”. Desafió al gobierno electo a presentar un proyecto de reforma previsional para devolver los derechos que la gestión Bertone le quitó a activos y pasivos, y remarcó que en su momento la prioridad fue preservar la caja para que no fuera entregada a ANSES.

Río Grande.- La legisladora del FPV Myriam Martínez dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la reunión de comisión de presupuesto realizada este martes, en la que se trató la restitución de la movilidad automática para el sector pasivo.

“Era un compromiso tratar este proyecto de ley del que ya veníamos hablando en la Cámara desde principios de año, porque el proyecto del MPF lo presentaron en el mes de marzo. Como estábamos en pleno proceso electoral nos pareció importante poder hacerlo después de las elecciones”, explicó, ante las declaraciones de algunos legisladores que plantean el “oportunismo” de tratar ahora este tema, por el proceso electoral en marcha.

“Se había citado al presidente de la caja, que no concurrió. Envió un informe que todavía estamos evaluando, porque son muchos números, y queremos ver si es acorde a la realidad y a lo que expresaron jubilados de Ushuaia y de Río Grande. El debate se manejó con mucho respeto y todos tuvimos tiempo para poder expresarnos y dar nuestra postura. De la caja de jubilaciones solamente estuvo la directora Elisa Dietrich”, indicó.

“En el caso del FPV dejamos nuestra postura y, cuando me tocó hacer uso de la palabra, le consulté a la legisladora Mónica Urquiza, que es la vicegobernadora electa, si este proyecto tenía el consentimiento del gobernador electo Gustavo Melella. Ella me respondió que sí, y en ese caso dijimos que íbamos a acompañar la restitución del 82% móvil”, dijo.

“En este momento los aumentos son semestrales y esta propuesta es restituir la forma anterior a las modificaciones del régimen previsional y la ley de emergencia. De acuerdo a lo que informó la directora Dietrich estamos hablando de 84 millones por mes. A ellos les tocaría cobrar ahora el aumento del 23% que se dio a principios de año a los activos”, señaló.

Respecto de la judicialización de muchos casos por liquidaciones erróneas, sostuvo que ese es “otro tema, vinculado con la aplicación de la ley de acuerdo al índice que se tiene que liquidar. Esas diferencias existen con la caja de jubilaciones por la manera de interpretar la aplicación de la ley y quedamos en que, cuando realicemos el dictamen, vamos a tratar de ser lo más claros posibles. Una ley después se reglamenta, se tienen que aplicar los procedimientos e internamente se realizan distinto tipo de resoluciones para poner en funcionamiento la legislación”.

Admitió que se percibió en esta reunión “mucho enojo con respecto a la ley de emergencia y los jubilados se siente muy perjudicados por estas medidas. Uno siente la angustia que ellos expresaron. Hay jubilados que cobran la mínima, porque tenemos jubilados que cobran 25 mil pesos y otros que cobran 300 mil. Uno no quiere perjudicar a ningún jubilado, porque si tuvieron el derecho oportunamente y se les liquidó ese haber, es porque trabajaron y les corresponde”.

“Hoy estamos hablando del 82% móvil y no estamos hablando de que tenemos que juntar la plata para pagar las jubilaciones. Cuando asumimos teníamos una caja totalmente quebrada y los recursos no estaban. Tuvimos que tomar las medidas necesarias para garantizar el pago de las jubilaciones. Pueden estar de acuerdo o no con las decisiones, pero no encontramos otras medidas. El objetivo principal era no transferir la caja a ANSES, porque ese era el paso siguiente, y nosotros trabajamos para que la caja sea de los trabajadores y de los jubilados”, argumentó la legisladora sobre el paquete de ajuste de enero de 2016.

“Hoy la caja de jubilaciones se encuentra equilibrada, es una caja sustentable de acuerdo a las medidas que se tomaron. La economía provincial está ordenada, los chicos tienen clases y podemos brindar un sistema de salud de acuerdo a las necesidades de los fueguinos. Todo el endeudamiento que se tomó fue para llevar adelante obras, y también tuvimos una realidad, porque no nos acompañó la gestión nacional, que cada día empobrece más al pueblo argentino y al fueguino. Esta fue una desventaja tremenda al no tener el acompañamiento nacional para que los fueguinos no pasen tantas dificultades económicas”, aseveró.

“Hay más de 400 obras para la provincia, muchas están ejecutadas, otras están en ejecución y otras comenzarán en el futuro. Se hizo muchísimo y eso va a quedar para las próximas generaciones”, destacó.

Desafío a Melella

La legisladora aludió a expresiones del gobernador electo, que habría llamado “legisladores del ajuste” a los oficialistas y dijo que “eso no es verdad. Yo me siento muy dolida, porque trabajamos muchísimo, no nos escondimos, se trabajaron los proyectos, tomamos propuestas de la oposición sabiendo que no nos iban a acompañar y el único objetivo era generar sustentabilidad al régimen previsional. En el consenso fiscal, que leyó el legislador Pablo Blanco, la clase política estaba enterada y acompañó este consenso”, remarcó, recordando que el consenso fue firmado por los tres intendentes y ratificado por los concejos deliberantes.

Reiteró que se prevé avanzar con la restitución de la movilidad automática “no porque estamos en campaña para las PASO o para octubre. Era un compromiso que se había tomado antes de las elecciones. No es una cuestión de campaña electoral”.

“Ahora espero que el gobierno electo presente la modificación al régimen previsional, porque estamos tratando solamente la restitución del 82% móvil. El gobierno electo, que dice que nosotros fuimos los legisladores del ajuste por la reforma previsional, espero que presente la modificación y van a contar con el voto de esta legisladora. Si ellos tienen una propuesta superadora y pueden restituir los derechos que nosotros les quitamos a los trabajadores, nosotros vamos a acompañar. No vamos a hacer una cuestión caprichosa si hay una propuesta superadora”, concluyó.