Myriam Martínez cuestionó el destino del empréstito de tres mil millones

La legisladora justicialista afirmó que no fue éste el destino que expusieron en comisión los funcionarios del Gobierno, particularmente el Ministro de Economía. La expectativa era que se pagaran deudas de proveedores, de coparticipación con los municipios y se atendieran los requerimientos sanitarios de la pandemia. También dijo que se están usando los 800 millones de descubierto del Banco Tierra del Fuego, que el Ejecutivo niega. Respecto del proyecto de ley de creación de la empresa provincial hidrocarburos, tomará posición luego de que se debata en comisión con todos los actores interesados, y en particular “con los profesionales de la Cooperativa Eléctrica”, dado que se superpondría con proyectos que tienen en marcha.

Río Grande.- La legisladora justicialista Myriam Martínez planteó varias objeciones por Radio Universidad 93.5 a la ley de creación de la empresa provincial de hidrocarburos, que estaba previsto comenzar a debatir ayer en la reunión de la comisión 1, de legislación general. “Yo compartí la reunión de forma virtual y se comenzó a tratar el proyecto del Ejecutivo, que prevé la declaración de interés público provincial de la actividad petrolera y la creación de la empresa Terra Ignis Petróleo y Gas SAU –Sociedad Anónima Unipersonal-. Es una sociedad anónima con acciones, pero con un solo socio según la ley, donde el Estado va a contar con el 51%. El proyecto no se trató, solamente trabajamos la agenda de la comisión 1 y para hoy está convocada la comisión 2 de presupuesto que preside Federico Sciurano y por la tarde la comisión 3 de recursos naturales. Ellos tienen toda la intención de trabajar en conjunto, porque el proyecto está en las comisiones 1, 2 y 3”, dijo.

“Desde el bloque entendemos que tiene que participar la Cooperativa Eléctrica, el sindicato, las municipalidades, los funcionarios del Ejecutivo obviamente para contarnos de qué manera quieren llevar adelante esta empresa. Seguramente se va a trabajar en plenario de comisiones para que todos podamos participar”, adelantó.

“El capital inicial es de 10 millones de pesos pero no tenemos conocimiento de quién va a poner el capital, y tampoco entendemos por qué no va a ser una sociedad anónima, porque si después va a haber más accionistas, van a tener que modificar el estatuto. Todavía no pudimos evaluar este proyecto. Ellos pretendían llamar a sesión para esta semana y aprobarlo, como pretendieron con la ley de emergencia”, criticó.

“Yo entiendo que es importante poder contar con una empresa provincial. En oportunidades anteriores hubo iniciativas que no tuvieron muy buen resultado”, dijo en referencia a HIFUSA y RENASA, sin contar el convenio chino. “Nosotros pedimos realizar un trabajo en comisión con la convocatoria que corresponde, veremos si van a acceder a las modificaciones y veremos si vamos a acompañar. En el caso anterior tuvieron que acceder a las modificaciones porque no contaban con los votos, y prácticamente lo hicimos de cero. Si no, se hubiera aprobado sobre tablas tal cual lo mandó el Ejecutivo, con el decreto 612 en el artículo uno. Si ellos tuvieran los votos, la Legislatura hoy sería una escribanía exprés”, aseguró.

Para el caso de la ley de emergencia que se sancionó el jueves, “la información que obtuvimos de los funcionarios fue muy poca y la voluntad fue muy grande para poder aprobar el proyecto, direccionándolo de acuerdo a lo que pretendíamos para que los recursos puedan llegar a la gente. La expectativa que se generó fue tan grande que nosotros necesitábamos sí o sí trabajar ese proyecto para que se pueda garantizar que el dinero fuera al banco de la provincia y al Ministerio de Producción. El tema de obra pública lo tuvimos que direccionar por medio de la ley 1.132, porque los fondos no les alcanzaban. La sumatoria de la cantidad de obras era superior a los tres mil millones de pesos y nos estaban pidiendo dos mil millones para la capitalización, para los créditos no bancarizados y para la obra pública”, cuestionó.

Aclaró que en este caso, para la empresa de hidrocarburos el oficialismo “necesita solamente ocho votos para la aprobación de este proyecto y vamos a ver cómo se manejan. Yo estoy trabajando con mi equipo, recabando toda la información y los antecedentes, y seguramente en el plenario de comisiones nos pondremos de acuerdo sobre los sectores que se van a convocar. Una vez que comience el trabajo iremos viendo la postura de cada sector. La voluntad política del bloque del PJ es contribuir al desarrollo de la provincia y todo lo que sea coherente y nos dé la oportunidad de un desarrollo en la actividad petrolera lo necesitamos, pero hay que lograr los consensos necesarios”, advirtió.

“Yo tengo mis reservas con respecto al Secretario de Hidrocarburos –Alejandro Aguirre-, que estuvo en la gestión Ríos y también tuvo un cargo en la gestión nuestra. Nunca me gustó cómo cumplió sus funciones. Creo que le falta mucho y es una apreciación mía”, observó sobre el responsable del área que deberá jugar un rol fundamental en esta empresa.

“Este proyecto tiene mucho de la ley de la provincia de Neuquén. No quiero adelantar las modificaciones que uno pretendería porque prefiero escuchar a quienes están trabajando hace muchos años en esta actividad y ya han elaborado diferentes miradas del proyecto. También me gustaría escuchar a los profesionales de la Cooperativa Eléctrica, porque ellos también tienen algunas cuestiones que no comparten del proyecto. Estaría afectando lo que ellos tienen proyectado, por eso me parece sumamente importante la participación de los profesionales que vienen trabajando hace mucho en la Cooperativa con la generación de energía eólica y demás”, insistió.

“Nosotros pretendemos que esto se debata en comisión, con mucha participación y que podamos escuchar a todos. Después se lograrán los consensos o no, porque tienen que ir a buscar los votos y cada espacio político va a fundamentar de acuerdo a lo que se trabajó en comisión”, manifestó la legisladora.

Reparación de la monoboya

Consultada sobre la demora en la reparación de la monoboya, que está pendiente de la gestión Bertone, la legisladora consideró que “hay que dejar al gobierno que gestione para tener esa reparación, que no sé por qué motivo se dejó de lado en la gestión anterior. Nosotros gobernábamos la provincia pero YPF no dependía de Rosana Bertone. Nosotros nos hacemos cargo de lo bueno y de lo malo, pero no nos podemos hacer cargo de lo que hacía YPF en un gobierno que llevaba adelante Macri, a quien no le importaban los fueguinos. Había un reclamo permanente para que generen la reparación pero no lo hacían. Muchas gestiones se llevaron adelante y no tuvimos respuesta, como la ampliación del hospital de Ushuaia que estaba dentro del Fideicomiso Austral y la plata desapareció. Todos los fondos del Fideicomiso Austral desaparecieron”, recordó.

Deuda con colegios privados

También se le preguntó sobre el reclamo de los colegios de gestión privada de una deuda que rondaría los 40 millones. “Estuvimos hablando con el Ministro de Economía y dijo que ya vienen teniendo conversaciones para ir solucionando esto y ponerse al día rápidamente. Hay que cumplir los acuerdos llevados adelante y hacerse cargo de la deuda con los colegios privados y también de la deuda con las municipalidades por la coparticipación”, reclamó.

“Hay una ley de colegios privados que no se cumple, pero ellos dicen que se está cumpliendo. Yo por supuesto le creo a las autoridades de los colegios privados. Este tema se planteó en la comisión porque preocupa a los legisladores, pero la respuesta del Ministro de Economía es que ellos vienen trabajando en diferentes acuerdos para llevar adelante la totalidad de los pagos. Si no se pueden poner de acuerdo, va a intervenir la Legislatura”, anticipó.

Parque energético

Por otra parte, se le preguntó sobre la situación que expuso en este medio el presidente de la Dirección Provincial de Energía, Alberto Mancini, sobre el abandono de todo el parque generador de energía en Ushuaia y el desconocimiento del destino que se le dio a los 93 millones que había enviado el gobierno para reparar la turbina Rolls Royce. “Leí la nota de Mancini pero no coincido con las declaraciones, por eso estamos preparando una solicitud de informes para que nos remita la documentación. Es grave lo que dijo y se tiene que hacer cargo, si no es hablar por hablar. Terminan declarando cualquier cosa en los medios, funcionarios y electos, y después nadie se hace cargo. Hay que terminar con esta actitud”, sentenció.

“Tanto criticaron el endeudamiento que tomamos y todo esto que están llevando adelante con este dinero es gracias al endeudamiento que tomó la gestión de Rosana Bertone acompañada en forma unánime por la Legislatura provincial. Hacía 30 años que la provincia no tenía ese menú de obras de gran envergadura. Nosotros nos endeudamos para obra pública, pero nos criticaron y nos difamaron, y ahora están usando ese endeudamiento para asistir al sector privado. Esperamos que el dinero llegue adonde tiene que llegar”, manifestó.

Empréstito para sueldos

Por último, advirtió que el gobernador Melella habría manifestado que el endeudamiento de tres mil millones será para el pago de salarios estatales. “Nosotros acompañamos el empréstito de tres mil millones de pesos y en principio la explicación fue que iba a ser para pagar proveedores, deudas de coparticipación, y para los recursos que demande la pandemia. Ahora nos enteramos de acuerdo a las declaraciones del propio gobernador que esto va a ser para pagar el aumento salarial que otorgaron sin contar con los recursos. Estábamos en emergencia administrativa en diciembre por el proyecto que presentaron, pero dos meses después le dieron aumento a los estatales, lamentablemente después se declaró la cuarentena por esta pandemia mundial y ahora quieren hacer ver que el recurso no lo tienen producto del golpe a la economía nacional y provincial”, dijo.

“Ahora el gobernador declaró en Radio Nacional que los tres mil millones van a ser para pagar el aumento salarial. Después leí declaraciones de dirigentes de ATE que tuvieron comunicación con el gobernador y les habría dicho que ese dinero iba ser para los aumentos salariales que no se pagaron, pero nunca estuvo la plata. Ellos negaron en comisión que este endeudamiento era para gastos corrientes, es más, está en el proyecto que es para otra cosa ese dinero. Por supuesto va a haber un control de la comisión de seguimiento”, aseveró.

“Anteriormente yo había dicho que ese dinero iba a ser para gastos corrientes, pero me podía equivocar. Después de escuchar al gobernador, veo que era cierto porque está esperando esos fondos y dicen que no tienen dinero para el aumento salarial y va a llegar un momento que no van a tener para pagar los salarios. De 1.100 millones de pesos en enero, nos fuimos a 1.500 millones mensuales en salarios, y esto lo dijo el Ministro de Economía. Tampoco dijeron que estaban ocupando el descubierto del banco, que es de 800 millones de pesos, y sabemos que es así porque en declaraciones anteriores dijeron que no podían cubrir el descubierto que tenían en el banco. Estas son las contradicciones que uno ve cuando conversa con ellos”, concluyó.