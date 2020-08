Myriam Martínez aseguró que “no quedó claro” en qué trabaja el Gobierno

La legisladora justicialista planteó una “situación desesperante” de los trabajadores de Ambassador, que no tienen ninguna solución. Desde la empresa sólo atendió el teléfono del gobernador el apoderado, y habría negado un ofrecimiento de BGH para trabajar a fasón. También se refirió al paso del secretario de Industria Juan Ignacio García por la reunión de comisión de ayer, a quien consultaron sobre las conversaciones con autoridades nacionales para avanzar en la prórroga del subrégimen, y “no quedó claro” qué están haciendo, afirmó. Planteó que, de haber prórroga, deben incluirse condiciones para los empresarios respecto de la regularización del personal, y criticó “el nuevo contrato basura” al que llaman eventual, y se suma a las modalidades PPD y contratos a plazo fijo que ya vienen “desde hace diez años”.

Río Grande.- La legisladora justicialista Myriam Martínez dio detalles por FM La Isla del nuevo encuentro de la comisión de seguimiento de la industria realizado ayer, con la presencia del delegado de Ambassador y el secretario de Industria Juan Ignacio García.

“Los trabajadores de Ambassador hace mucho tiempo vienen tratando de solucionar el problema y no encuentran una salida. Hace dos años tienen inconvenientes con la empresa. Hoy –por ayer- recibimos al delegado Marcelo Castronuovo, que es trabajador en la empresa desde hace 22 años. El día anterior habíamos tenido a la ministra Castiglione, pero Ambassador está desaparecida. Castronuovo contó que a fin de año pudieron regularizar la deuda con los trabajadores, pero este año no están percibiendo los salarios, el apoderado de la empresa no contesta, que es Pablo Ages. El gobernador tuvo que tomar intervención y tomó contacto con el apoderado, que le dijo que para sentarse a dialogar los trabajadores tenían que dejar sin efecto la medida que llevaban adelante, que era la toma de la fábrica. El gobernador le pasó este mensaje a los trabajadores, ellos dejaron sin efecto la medida a pedido del gobernador, con el compromiso de que este señor se iba a sentar a dialogar para llegar a algún tipo de acuerdo, porque hay un ofrecimiento de BGH de trabajo a fasón. Aunque dejaron sin efecto la medida, el apoderado no apareció más”, criticó la legisladora.

“Los trabajadores estaban cuidando las instalaciones, entregaron la fábrica en perfectas condiciones y no hubo ningún tipo de respuesta. El Ministerio de Trabajo dice no puede hacer nada, la Ministra de Producción dice no puede hacer nada porque no atienden los teléfonos. Hoy el delegado Castronuovo dijo que con él sí hablaba y le dijo que no había ningún ofrecimiento de BGH. Este señor no le atiende el teléfono a la ministra Castiglione y los trabajadores están desesperados”, enfatizó.

“De acuerdo a la ministra no hay otras herramientas, porque preguntamos sobre la posición del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Producción, pero dijeron que el compromiso lo había tomado el apoderado con el gobernador. La empresa va a hablar solamente con el gobernador”, manifestó.

Respecto del rol de la Legislatura, indicó que “tomamos la decisión de atender a los trabajadores porque no tienen otra instancia. Ellos enviaron una nota al presidente de la comisión pidiendo que tomemos intervención al menos para escuchar la situación, porque no encuentran ningún tipo de solución. Desde la Legislatura estos temas no los podemos resolver, podemos escucharlos y tratamos de que se tome dimensión de la situación que están viviendo los trabajadores, porque no cobran sus salarios, no hay aportes, asignaciones familiares, nada”, planteó.

Asimismo, observó que “tampoco el fasón es una solución, porque es un trabajo temporal, y están encubriendo un trabajo golondrina cuando tendría que ser permanente”.

Subrégimen y prórroga

En cuanto a la exposición del Secretario de Industria, no resultó satisfactoria para la legisladora. “Todos coincidimos en que tenemos que tener nuestra mirada en la ampliación del subrégimen, que es fundamental para dar continuidad a los puestos de trabajo y al crecimiento productivo de la provincia. Estuvo el secretario de Industria Juan Ignacio García y se le pidió un diagnóstico de la situación industrial. Se le preguntó si llevaban adelante conversaciones respecto de la ampliación del subrégimen y dijo que están armando un borrador y viendo distinto tipo de alternativas. La verdad es que no quedó muy claro en qué están trabajando. La ministra Castiglione había dicho que estaban trabajando en un decreto que le habían elevado al Ministro Kulfas. No hay nada certero que podamos tomar como para ver cuáles son los puntos. Todo el mundo habla de la reconversión, de ampliar la matriz productiva, pero se nos viene el vencimiento del subrégimen y nos tenemos que ocupar de eso, y ocuparnos de las condiciones que de una vez por todas le vamos a poner a los empresarios”, sentenció.

Más “contratos basura”

La legisladora reiteró las críticas al acuerdo UOM-AFARTE que creó la modalidad PPD. “En la provincia tenemos alrededor de 700 trabajadores PPD, que es un tema que viene desde hace muchos años y necesitamos una previsibilidad para las empresas pero también para los trabajadores. Este tema siempre se deja para después. Aparentemente en diciembre estos trabajadores estarían efectivos pero hasta ahora este acuerdo va a continuar y es una modalidad que tenemos solamente en Tierra del Fuego. Era solamente por dos años y la tomaron como algo normal. Esta modalidad contractual está fuera de la ley de contrato de trabajo, pero también tenemos contratos temporarios previstos en la ley”, apuntó.

“Ahora apareció una nueva manera de contratación eventual según le llaman ellos, bajo la ley 24013, que es la ley de empleo del año ’91. Este es otro contrato basura y el secretario general de ASIMRA presentó una denuncia al Ministerio de Trabajo de la provincia. Tenemos constancia de que han hecho este tipo de contratos a más de 200 trabajadores de la UOM, que no hizo ninguna presentación. Uno ve cómo convalidan que sigan utilizando a los trabajadores ante la necesidad imperiosa de trabajar y pasan por encima de cualquiera”, disparó ante la inacción del sindicato metalúrgico.

“Tenemos los contratados de hace más de diez años, los PPD, y los eventuales de la ley 24013. Estoy indignada con esta situación, porque el tema de los PPD lo vengo hablando desde hace 7 u 8 años”, subrayó.

Finalmente se mostró “confiada en que el presidente va a cumplir con su compromiso con los fueguinos y es fundamental que el gobernador encabece este tipo de conversaciones sobre la prórroga, con la ministra Castiglione, porque la cuestión institucional es importante. La cuestión partidaria también suma y bienvenido todo lo que sea para apurar los tiempos”.