Músicos se organizan y defienden ley en vigencia

Desde el Sindicato de Músicos se refirieron a la importancia de conocer y exigir el cumplimiento de la ley que existe en la provincia para regir la actividad del sector. Aseguran que es una normativa de avanzada y ejemplo para los músicos de otros puntos del país. Programan una asamblea general para los próximos meses y plantean “la necesidad de hacer propia esta herramienta para poder transformar nuestra realidad”.

“Hace tres meses los compañeros de la mesa nacional del SADEM nos vinieron a poner en funciones, esto ya lo veníamos charlando desde el año pasado. Es una propuesta que nos habían hecho y la estábamos posponiendo, pero hoy es de vital importancia que los trabajadores músicos de Tierra del Fuego –más conociendo la situación que estamos atravesando los trabajadores de toda la Argentina- nos demos una organización y que empecemos a utilizar esta herramienta sindical que tenemos en nuestra provincia desde hace nueve años”, dijo el secretario General del SADEM local, Marcelo Mancilla.

Lo manifestó refiriéndose a l existencia en la provincia de “una Ley Provincial 800, que es la que contiene a todos los músicos y que nos da ciertas ventajas en relación a los músicos del resto del país. Entonces es una picardía que nosotros perdamos esta oportunidad, esta herramienta, y asumimos con el compañero (secretario de Prensa) Sebastián Villafuerte el compromiso de reorganizar y darle otra impronta al sindicato con más militancia, concientización de que somos trabajadores y estar presentes en cada movida donde sea necesario para fortalecer al movimiento obrero”, remarcó el titular del SADEM fueguino.

Sobre la ley que está en vigencia en la provincia contó que “se sancionó en el año 2009, es una ley que está espectacular. El problema que tenemos con esa ley es que los músicos de Tierra del Fuego no la conocemos. Y al no conocer las herramientas que tenés a disposición quedan en la nada y es una ley muerta, que los Ejecutivos no cumplen”, señaló Mancilla.

Indicando luego que “si los trabajadores nos organizamos y hacemos propia esta herramienta, podemos dar vuelta un montón de situaciones y garantizar las fuentes laborales con todo lo que significa tener una ley a disposición”, señaló el secretario General.

En el mismo sentido indicó que se trata de lo que están “hablando con todos los músicos, la necesidad de hacer propia esta herramienta para poder transformar nuestra realidad. Estamos haciendo reuniones con muchos músicos de todos los sectores, otras individuales con músicos solistas, con grupos, y estimamos que a fines de septiembre u octubre vamos a estar en condiciones de hacer una gran asamblea general para ver como seguimos caminando”.

Finalmente, respecto del intento de sancionar a los músicos callejeros en otras partes del país, Marcelo Macilla mencionó que siguen con preocupación esta situación manifestando que “una de las cosas positivas que ven los compañeros de otras provincias es ese aspecto de nuestra ley, que contiene ese aspecto de nuestro oficio. Vemos con suma preocupación como este gobierno insensible de (Mauricio) Macri todo lo que es una expresión cultural lo ve como una amenaza. Entonces estamos trabajando articuladamente con compañeros de otras provincias, para ponernos a disposición, trabajar juntos y que esto sea imitado en otras partes. Pero para eso necesitamos la participación plena de los músicos de acá, dado que en provincias como Tucumán ya están tomando como referencia la ley que nosotros tenemos acá”, concluyó el dirigente del SADEM fueguino.