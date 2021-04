Murió en un accidente de tránsito Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación

El funcionario de 56 años viajaba solo rumbo a Junín para visitar a su familia, cuando en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 112, perdió el control del vehículo. Horas antes había estado con Alberto Fernández y el Gabinete Federal en Rosario.

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, murió este viernes por la noche a los 56 años tras protagonizar un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 7 cuando estaba viajando al partido bonaerense de Junín, de donde era oriundo, para visitar a su familia.

El funcionario había estado junto al presidente Alberto Fernández y a otros miembros del Gobierno en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, como parte de la agenda del Gabinete Federal. El fallecimiento generó mucha tristeza en la Casa Rosada.

De acuerdo con el parte policial, al que pudo acceder Infobae, el funcionario viajaba solo en su vehículo oficial Ford Mondeo bajo la lluvia y en sentido a San Andrés de Giles-Carmen de Areco, cuando cerca de las 21:30, a la altura del kilómetro 112 perdió el control por razones que todavía se estaban investigando, despistó, impactó de lleno contra el guardarraíl y terminó volcado.

Como consecuencia del hecho, el dirigente del Frente Renovador y ex intendente de Junín, falleció en el acto. Efectivos de seguridad estaban trabajando en la zona y el tránsito permanecía interrumpido.

El tramo donde ocurrió el accidente cuenta con dos carriles asfaltados, aunque solo uno de ellos estaría habilitado actualmente, debido a que todavía estaban las obras llevándose adelante en el lugar.

“Con mucha tristeza recibí la ingrata noticia del fallecimiento de Mario Meoni, ministro de Transporte de nuestro Gobierno. Con él perdemos a un político cabal, incansable y honesto. Un funcionario ejemplar. Con sincero pesar acompaño a quienes, como yo, lo han querido y respetado”, manifestó el presidente Alberto Fernández en Twitter.

Como él, varios dirigentes del oficialismo lamentaron la noticia a través de sus cuentas de redes sociales, entre ellos están el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, entre otros.

También hubo mensajes por parte de referentes de la oposición: “Gran dolor por la muerte de Mario Meoni. Se fue un gran hombre. Dedicado, apasionado, buena persona y mejor padre. Quiero recordarlo así, laburando juntos. Abrazo a su familia y amigos cercanos”, escribió el intendente de Vicente López, Jorge Macri, en Twitter.

Por su parte, en diálogo con TN el actual intendente del partido de Junín, Pablo Petrecca, precisó que Meoni “estaba esperando el fin de semana para poder venir a la ciudad y estar con su familia”.

“Yo estuve reunido hace muy poquitos días con él. Tenía una responsabilidad muy importante, como lo es una cartera nacional, pero sin embargo seguía pensando en la ciudad de Junín. Siempre tuvo la mirada puesta en la ciudad”, destacó el mandatario municipal.

En octubre del año pasado, el ministro había encabezado un acto junto a su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el secretario de Municipios, Avelino Zurro, y el gerente ejecutivo de Regiones de Vialidad Nacional, Patricio García, para inaugurar, justamente, las obras de la Ruta Nacional Nº 7, en el tramo Chacabuco – Junín.

Estos trabajos buscaban reducir significativamente la probabilidad de accidentes, además de agilizar el tiempo de recorrido beneficiando a la integración de las regiones productivas de la zona y optimizando la conexión con los puertos, de acuerdo con lo que se informó en su momento.

Mario Meoni nació en Ascención, un pueblo muy cercano a Junín, el 22 de enero de 1965. Hijo de una madre ama de casa y de un padre que fue empleado de Vialidad, el funcionario comenzó a militar en la Unión Cívica Radical (UCR) y comenzó su tarea pública como concejal de Junín y luego, como diputado provincial.

En 2003 fue electo intendente del partido donde creció, cargo en el que se mantuvo hasta el 2015. En el 2019 fue elegido por el Presidente para hacerse cargo del Ministerio de Transporte por recomendación de Sergio Massa, líder del Frente Renovador, espacio al cual pertenecía desde hacía algunos años.

El titular de la Cámara de Diputados incluso se dirigió personalmente hasta el lugar del accidente para acompañar a la familia del fallecido funcionario en este duro momento. Junto a él estaban también su pareja y presidenta de Aysa, Malena Galmarini, el intendente de San Andrés de Giles, Carlos Puglielli, y el diputado Carlos Selva.

Hace poco más de un mes, Meoni debió ser atendido en el Sanatorio Güemes tras sufrir un malestar en la zona del corazón. Allí le realizaron estudios y, según confirmó el parte médico, una intervención quirúrgica. El procedimiento fue satisfactorio.

"Inmensa conmoción y tristeza por el fallecimiento de Mario Meoni, una gran persona, un compañero ejemplar, un militante, un dirigente comprometido con el proyecto de una Argentina más justa, más equitativa, unida y federal. Mis condolencias a su familia y sus seres queridos", expresó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

A su vez, el ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio, recordó que lo conoció "hace muchos años en su primera gestión como intendente de Junín". "Una gran persona por sobre todas las cosas. Se lo va a extrañar. Mis condolencias a su familia", agregó.

"Gran tipo, laburante, eficaz, gestor. Con mucho dolor despido a un amigo, que tenía un enorme compromiso con la política. Un fuerte abrazo a su familia y afectos", destacó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

"Una tristeza muy grande por la muerte de Mario, un amigo de muchos años, gran persona, afable, honesta y muy trabajadora. Lo lamento mucho, una tragedia en una ruta en la que él siempre reclamó y trabajó para mejorar la seguridad vial. Acompaño a su familia. Lo vamos a extrañar", sostuvo el ex vicepresidente Julio Cobos, quien años atrás recibió el apoyo del fallecido funcionario para formar el espacio de radicales que terminaron aliándose con el kirchnerismo.

En la misma línea, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, destacó que Meoni era un "gran profesional y una excelente persona" que "siempre estuvo a disposición para trabajar en conjunto en la construcción del país que nos merecemos".

De 56 años, casado y padre de dos hijos, el ministro Mario Meoni fue intendente del partido bonaerense de Junín, entre 2003 y 2015 y desde el mismo 10 de diciembre de 2019 estaba a cargo de la cartera de Transporte.

"Hoy acompañamos al presidente Alberto Fernandez en en la tercera reunión del Gabinete Federal en Rosario, Santa Fe". Ese es el último tuit publicado en la cuenta de Mario Meoni, el ministro de Transporte de la Nación que falleció ayer por la noche un accidente tránsito en San Andrés de Giles, en la Ruta Nacional 7.

Meses atrás había supervisado en persona los avances de la ruta en la que encontró la muerte, un trazado que impulsó para que se convierta en autovía desde su gestión municipal en Junín. "Esta es una obra histórica y muy deseada por los vecinos y vecinas de Junín desde hace muchos años. Lo importante es que sea una obra hecha como corresponde y no como maquillaje para venderle a los medios de comunicación", aseguró el 26 de octubre de 2020 en un recorrido junto a su colega de la cartera de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Esa vez recorrió el tramo entre Chacabuco y Junín. Anoche y sobre esa misma ruta, algunos kilómetros antes, perdió trágicamente la vida.

De buenos modales y buen humor, Meoni no dudaba a la hora de mostrar fortaleza. Casi sin levantar la voz y hasta a veces casi sin hacer ningún gesto, negoció en los últimos meses con referentes de algunos de los gremios más importantes del país, como Camioneros, UTA y Dragado y Balizamiento. En estos últimos días Meoni estaba abocado al transporte en el AMBA, era quien le llevaba los datos al presidente Alberto Fernández respecto del crecimiento de la movilidad y quien mandaba a hacer los informes diarios respecto a la cantidad de personas que utilizaba el transporte en medio de la restricción.

El otro tema al que estaba particularmente abocado era al final de la concesión de la Hidrovía. Meoni había logrado que la OCDE participara del proceso licitatorio con el fin de dotar de transparencia a la operación entre medio de las pujas de los chinos, los norteamericanos y los europeos.

Con un tono bajo y buenos modales, era un funcionario "accesible", siempre dispuesto a hablar con la prensa. Lo mismo señalaron los empresarios del transporte, con los que muchas veces estuvo en veredas opuestas, pero que lo describieron como una persona "racional y con capacidad de construcción". "Nunca nos habló de la grieta y si alguno de nosotros había estado con el macrismo, todo lo contrario, siempre fue amable y no lo trató de manera diferente. Esto no significa debilidad. Era duro, muy duro", dijo anoche un referente empresarial del transporte de carga por carretera.

Papá de los mellizos Felipe y Robertino

Meoni, de 56 años, era padre de los mellizos Felipe y Robertino y estaba casado con Laura Oliva. Había nacido el pueblo de Ascensión, partido de General Arenales, y sus padres fueron Andrés Meoni y Esmeralda Traverso.

"Fuimos un hogar humilde, nunca faltó nada, pero tampoco sobraba. Mi primer trabajo fue de lavacopas, a los 15 años en la reconocida esquina-café Yellow, donde además de conocer amigos y personajes de Junín, conocí a mi amor y compañera Laura, madre de mis hijos Felipe y Robertino. Desde esos tiempos, nunca más nos separamos!", continúa la biografía online.

“Fuimos un hogar humilde, nunca faltó nada, pero tampoco sobraba. Mi primer trabajo fue de lavacopas, a los 15 años en la reconocida esquina-café Yellow, donde además de conocer amigos y personajes de Junín, conocí a mi amor y compañera Laura, madre de mis hijos Felipe y Robertino. Desde esos tiempos, nunca más nos separamos!”, continúa la biografía online.

Era un referente del Frente Renovador, el partido que fundó Sergio Massa, y un hombre de estrecha confianza del presidente de la Cámara de Diputados. Comenzó en el radicalismo y en 1987 fue nombrado empleado del Plan Alimentario Nacional (PAN) del Ministerio de Acción Social de la Nación, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Luego, entre 1991 a 1995, fue concejal por la UCR en Junín, y también prosecretario del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR.

Fue diputado provincial por la UCR en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, entre 1999 a 2003. Durante este período fue vicepresidente segundo de su bloque.

En 2003 fue electo intendente de Junín, la ciudad de sus padres. Cuatro años después fue reelecto con el 42 por ciento de los votos, como parte de la Concertación Plural que impulsó Néstor Kirchner. Tuvo un tercer mandato en 2012 y según su perfil, “durante la gestión el municipio de Junín fue premiado por colocarse a la vanguardia de la innovación tecnológica y la innovación para la gestión pública. Ha recibido importantes premios como el de la OEA a la innovación para la gestión pública en 2013,11 primer puesto del Índice Nacional de Páginas Web Municipales del CIPPEC en 2012 y una mención de IARAF por la transparencia fiscal de la web oficial en 2011″.

Después, desde 2016, fue designado director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta diciembre de 2019. Ese año asumió como ministro de Transporte de Alberto Fernández.

A comienzos de marzo se le había practicado una angioplastía en el Sanatorio Güemes por una complicación cardíaca. Estuvo internado un día.

"Este mediodía recibí el alta médica por parte de los profesionales del Sanatorio Güemes. Me encuentro muy bien, en mi domicilio, cumpliendo con los cuidados que me indicaron. Agradezco la calidez del personal de la clínica y todas las muestras de afecto que me hicieron llegar", publicó Meoni en su cuenta de Twitter tras recibir el alta.

El parte médico de había señalado que el integrante del Gabinete es un paciente con "antecedentes e hipertensión arterial, enfermedad coronaria con colocación de tres stents en 2014" y precisó que el ingreso al Güemes se produjo por "síndrome coronario agudo". El día anterior, el ministro había referido a su malestar físico y en su cuenta de Twiter publicó: "Esta tarde me realicé controles médicos en el Sanatorio Güemes. Debido a mis antecedentes clínicos, ante determinados síntomas siempre recurro a la atención médica. Me encuentro muy bien. Muchas gracias a todos por la preocupación y al personal del Sanatorio por la atención".

