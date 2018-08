Municipio responsabilizó al Gobierno por Margen Sur inundada

La secretaria de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, sostuvo que por la veda invernal las empresas dejaron sin terminar los trabajos y se produjo “un gran piletón”, que derivó en el anegamiento de un importante sector de margen sur. Dio cuenta de “diez intimaciones” enviadas por el municipio al IPV para que cumpliera con el compromiso asumido, y aseguró que, cuando el municipio decidió intervenir, llegó el ministro de Obras Públicas con su equipo. “Celebramos que, a partir de que el municipio fue a trabajar, desde el gobierno se sumaron a este trabajo”, manifestó la funcionaria.

Río Grande.- La secretaria de Obras y Servicios Públicos del municipio local, Gabriela Castillo, visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 para referirse a la situación de emergencia en un sector de la margen sur, por la inundación de las calles que dejó aisladas a varias familias.

En ese contexto se dio un encuentro entre la funcionaria y el ministro Luis Vázquez, porque “yo estaba trabajando con las máquinas y los camiones atmosféricos puestos por el municipio para solucionar el problema en la calle Rafaela Ishton y apareció el Ministro de Obras Públicas con un señor Costa, que lo conocí el viernes, y es parte de su equipo”, contó.

“Habíamos tenido una reunión más temprano con gente de PROMEBA, por el planteo del municipio a la provincia de que se haga cargo de las obras que tiene en marcha en el barrio 10 de Noviembre y en El Milagro. Los barrios estaban casi en condición de aislamiento y era una preocupación que la gente no pudiera entrar y tampoco el vehículo de emergencia, como ya pasó cuando fue el incendio y los bomberos no pudieron llegar”, dijo.

Explicó que “en el barrio Mirador y Argentino hay obras de PROMEBA, que en este momento está haciendo cordón cuneta y pluviales. En esos barrios las empresas se acogieron a la veda invernal. La obra está a cargo la empresa Cóccaro y cuando llegó la instancia de la veda tenían levantadas gran cantidad de calles, porque habían pasado las redes, pero no alcanzaron a rellenar. Se acogieron a la veda y las calles quedaron como un gran piletón”, describió.

“Las calles hoy son bañaderas inmensas llenas de agua y están inundadas por esto. Por el mismo motivo, del otro lado de Rafaela Ishton, en el barrio El Milagro y 10 de Noviembre y parte de Provincias Unidas, hay obras del IPV. A fin de año nosotros firmamos un acta compromiso con el IPV y el personal técnico de Obras Sanitarias por el municipio, junto a Laura Montes por el IPV, que se comprometió a garantizar que, si rompían una conexión de la red clandestina que hicieron los vecinos, la arreglaban, y que garantizaban las condiciones de transitabilidad de las calles, el enripiado y abovedamiento, para que la gente pueda llegar a su casa. Esta no es cualquier obra, son obras con gente adentro, y el IPV incumplió lo que prometió. El municipio le hizo como diez intimaciones en lo que va del año”, aseguró Castillo.

“La semana pasada se llegó a un punto crítico porque el principal acceso a estos barrios es desde la calle Rafaela Ishton y había una laguna de tres cuadras. Solamente es posible el acceso a través del barrio Provincias Unidas y las Chacras, por unas calles que son angostas, y empezaba a dificultarse el ingreso a los barrios. Si hay un vehículo de mayor porte no podía pasar, y ahí es cuando el intendente planteó que tomemos intervención, aun cuando nos estamos metiendo en un espacio que es obra de la provincia. Por eso el jueves a la mañana notificamos a la provincia que nosotros íbamos a ingresar, en función de que no habían cumplido con lo acordado. Comenzamos con los atmosféricos el jueves, pero ya estaban cerradas las oficinas del IPV cuando nosotros empezamos a trabajar y por eso los notificamos a primera hora. Trabajamos miércoles, jueves y viernes. El viernes apareció el ministro (Vázquez), cuando estábamos trabajando. Yo lo invité a recorrer y que camináramos en el barro para que viera cuál es la realidad por la que atraviesan los vecinos, y se comprometió a dar respuesta. Había llamado a las empresas que intervienen en las obras de todos estos barrios, porque todas estaban sin trabajar, para ver si podían intervenir”, indicó.

Concedió que “en la veda invernal no se puede hormigonar ni se puede hacer recambio de suelo, pero nosotros les planteamos un paliativo, porque podrían haber puesto camiones atmosféricos para sacar agua, o máquinas para hacer un mini perfilado. El viernes aparecieron algunas máquinas y camiones puestos por la provincia y dicen que van a arreglar el interior de los barrios, algo que deberían haber hecho antes”, reprochó.

“Celebramos que, a partir de que el municipio fue a trabajar, se sumaron a este trabajo. El municipio estuvo siempre y no tenemos problema de dialogar con quien sea, pero también en esto de dialogar, es la primera vez que me encuentro con el ministro en una obra, en el año y medio que llevo en Obras Públicas”, planteó.

“El ministro no conoce mi oficina y yo no conozco la oficina de él. Hemos tenido diferencias institucionales, pero nunca estaba esa puerta abierta por parte de la provincia para dialogar. Pero la verdad, el municipio no quiere andar charlando tanto sino trabajar. A mí me invade la urgencia de la gente que viene y golpea la puerta del municipio, porque sabe que vamos a salir con el atmosférico, con las máquinas o con lo que sea”, manifestó.

“El vecino fundamentalmente viene y golpea la puerta, más allá de que en los barrios El Milagro y 10 de Noviembre todavía no hay número de puerta. Son barrios que construyó el IPV. En el 10 de Noviembre una parte la habían ocupado los vecinos pero después el proceso de regularización lo hizo al IPV y adjudicó terrenos en ese barrio. Cuando pusieron las viviendas sociales, que se construyeron en YPF y se trasladaron a la margen sur, es ese barrio, pero todavía no está solucionado y por eso estamos en esta situación”, dijo.

“Estos vecinos todavía no pagan impuestos municipales, pero igual son vecinos de la ciudad y tienen una necesidad. Ese barrio lo está armando el IPV, lo mismo que El Milagro, por eso el municipio hace el reclamo al IPV”, señaló Castillo.

Ratificó que “el IPV está incumpliendo, porque está en un proceso de regularización pero hay gente a la que le adjudicó el lugar sin tener servicios. Hoy se están haciendo las redes para garantizar los servicios, pero a los vecinos los ingresó primero. Si esto fuera una urbanización, primero tendría que garantizar los servicios y la transitabilidad de las calles. Lo que sucede es que, en todos los barrios en proceso de regularización, esto vino después y los vecinos están adentro”.

Respecto de la postura que le planteó Vázquez en el encuentro que mantuvieron, dijo que le propuso “dirigir lo que tienen que hacer los equipos”, y le informó que iban a “poner equipos para trabajar. Yo le dije que tengo una ciudad grande, que el municipio está trabajando acá por la respuesta que no dio”.

Insistió en la necesidad de que “solucionen el problema de la transitabilidad de las calles para que puedan entrar los servicios a cada uno de los barrios. Me dijo que van a poner equipos, han traído un camión desobstructor de la DPOSS de Ushuaia, y han ploteado los camiones que han traído para Río Grande”, observó.

Consultada sobre la cantidad de vecinos afectados, el número fue mucho mayor al que dio a conocer el ministro: “Son alrededor de 200 vecinos del barrio El Milagro y 10 de Noviembre, y después hay 700 vecinos del barrio Argentino y Mirador que también se ven perjudicados para cruzar de una zona a otra del barrio en las calles que están anegadas”, expresó.

Playa de faena de cerdos

Por otra parte, se la consultó sobre el estado de la obra del matadero municipal, donde se podrá comenzar con la faena de porcinos. “Es cierto que había un compromiso de hacer la playa de faena para que no se dependiera exclusivamente de La Misión Salesiana. La Secretaría de la Producción asumió este compromiso para faenar no solamente corderos y vacunos sino también porcinos. Se está construyendo una playa de faena maravillosa y calculo que en un mes más tardar esto va a estar terminado. Hay una cámara nueva y la construcción de una nave para el lugar de la faena, con las particularidades del cerdo en el tema de los corrales. Está próximo a terminarse y en un mes estará en funcionamiento”, afirmó.

“Están trabajando dos empresas, una que hace la obra civil y la otra que provee e instala el equipamiento. Todo el equipamiento está acá y se invirtieron unos cinco millones de pesos en total. En el diseño también se tuvo en cuenta el esfuerzo físico del empleado municipal que está en el proceso de faena, para disminuir riesgo de trabajo y esfuerzo. Es una obra que le va a dar la posibilidad a todos los productores actuales de poder tener un espacio municipal para faenar los animales y hacer crecer este rubro como área de desarrollo”, destacó.

Pavimento en marcha

También se refirió a la obra de pavimento proyectada para este año. Luego de las 150 cuadras del período anterior, se proyectan otras 100 para antes de fin de año: “El municipio pone un plazo de obras y la veda invernal no suma para esos plazos. Cuando declaramos la veda hace un mes y medio las empresas pararon el movimiento de suelo. Algunas calles ya estaban pavimentadas y otras se van empezar a pavimentar en septiembre. Antes de fin de año esas 100 cuadras van a estar terminadas y se trabaja en cinco zonas de la ciudad, con cinco empresas. Una empresa hace barrio Aeropuerto y barrio San Martín, para que el colectivo vaya por adentro del barrio. En el barrio Aeropuerto todas las calles van a quedar pavimentadas con hormigón. Hay 25 cuadras de asfalto dentro de Chacra XI y es una licitación que ganó Proyecto Fueguino, que hace asfalto. Otra zona es barrio Danés y ya se hicieron dos calles del pasaje Salvador del Carmen, falta Ortiz y una cuadra que llega hasta la fábrica; Patagonia va a hacer la parte de Mutual y costa norte, y termina el viaducto de Pacheco con la nueva rotonda, y la bajada hacia el AGP. Con personal municipal se va a hacer barrio Buena Vista. Respecto de la unión de Santa Fe y el cruce por el batallón ya se terminó el hormigón y el alambrado, están haciendo el tendido eléctrico porque es luminaria con cable soterrado. Terminada la veda se van a hormigonar las veredas y se va a habilitar. La empresa que trabajó en el ensanchamiento de Posadas tiene que colocar los dos semáforos, en Santa Fe y Posadas, y en Ameghino y Thorne. Eso es cruce a nivel con semáforo, y ese tramo es cruce de ruta provincial que todavía no ha sido cedida al municipio”, observó.

Planta potabilizadora

En cuanto a la situación con la planta potabilizadora y la deuda de nación, dijo que “la planta está terminada y nos deben 70 millones de pesos. Todos los papeles que se requieren los mandó el municipio y la plata no ha llegado, que es plata de los vecinos. El municipio sigue reclamando que la provincia le pague al municipio estos 70 millones, para poder hacer otras obras y proyectos del municipio. Fue una decisión del intendente terminarla, porque era una urgencia, y hoy vemos el cambio en la ciudad al tener la planta funcionando. Durante un año habrá personal de la empresa y personal municipal haciendo el control, y vamos haciendo modificaciones, porque hay gente trabajando en alguna modificación interna”, dijo.

“Hoy no hay problemas de producción de agua. El tema es que se larga una presión y el desafío es con qué presión llega a los distintos puntos de la ciudad. Este es el desafío que estamos ajustando ahora. Para eso hemos comprado equipamiento por ocho millones de pesos para hacer el control telemétrico en la distribución del agua. La licitación está en el período de análisis de oferta y ahora vamos a tener un control sistematizado, con tecnología, para la presión en toda la ciudad. En el casco viejo los ramales son de tecnología vieja, es de asbesto cemento hecho hace 70 años y va a haber que hacer reposición de cañerías. En Belgrano tenemos el ramal nuevo pero el vecino tiene una conexión vieja en su casa. Cuando el vecino tiene el problema de que no le sale agua, se lo tiene que plantear a Obras Sanitarias, que va a ir al domicilio y le va a hacer la medición de presión de ingreso. Si no tiene buen ingreso, el vecino tiene que hacer una solicitud de reconexión y pagar el costo, con posibilidad de un plan de pago. Son unos diez mil pesos, con medidor incluido, para agua y cloaca a nuevo”, informó.

Castillo aseguró que la ciudad cuenta al momento con “el 95% de servicios de agua y cloacas, solamente falta la zona de margen sur y una parte de la ribera. En el gas faltan un montón de barrios, particularmente en la margen sur. En la margen norte estamos terminando el Bicentenario y con eso se terminan las redes. Falta que se conecte, pero las redes están”, subrayó.

Teléfonos registrados

Tras el contacto con el ministro Vázquez, la secretaria Castillo destacó que logró incorporarlo dentro de sus contactos telefónicos. “El otro día me hizo una llamada y no lo atendí porque era un teléfono 011 (característica de Buenos Aires). El ministro de Obras Públicas tiene teléfono 011, el Subsecretario tiene 0883, el otro subsecretario 097; pero ahora lo tengo registrado. El subsecretario me mandó un mensaje y me dijo que me estaba llamando el ministro, pero no lo había atendido porque era 011, pero ahora lo tengo registrado”, confirmó.

Las listas del 2019

Por último se le preguntó sobre los rumores que surgen sobre la lista de candidatos del sector de Melella que se estarían midiendo, entre los que figura junto a Tita, Greve, Runín y Abregú. “Todos llevan adelante un gran trabajo y potencialmente todos podrían ser buenos candidatos, no sólo los que están en esta lista”, dijo la funcionaria.

“El intendente dijo que va a ser un candidato de FORJA. Nosotros somos un buen equipo de trabajo y no tenemos internas entre nosotros. Esto lo digo convencida y no tenemos problemas internos, porque somos un gran equipo. Al intendente de la ciudad los vecinos le confiaron una gestión y somos todos muy trabajadores. Podrá tener más simpatía por uno que por otro, pero todos somos un equipo, nos acompañamos y nos apoyamos un montón”, aseveró.

Más allá de haber acompañado a Martín Pérez y a Rosana Bertone en elecciones pasadas, remarcó que “siempre hemos estado en este mismo lugar, con proyectos que involucran a la gente. Claramente tenemos un espacio en FORJA, yo soy afiliada a FORJA, y el intendente ha sido quien ha creado FORJA en la provincia”, concluyó.