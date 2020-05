Municipales reclamaran pago en tiempo y forma de sueldos y aguinaldo

El secretario General de la ASOEM expresó preocupación por la posibilidad de que no se pueda hacer frente al pago de salarios y aguinaldo, por los atrasos en la coparticipación. De todas formas advirtió que quieren “escuchar las dos versiones para saber cómo son las cosas realmente”. “Nosotros vamos a exigir el pago en tiempo y forma del sueldo y el aguinaldo. Si es real este atraso vamos a reclamar que se cumpla en tiempo y forma, porque la situación nos perjudica a los trabajadores y a toda la ciudad. Pero queremos saber cuál es la situación real”, advirtió. También volvió a reclamar participar en el debate por el proyecto de Ley PROG.R.E.SO.

“Hay que tener en cuenta que nos queda el aumento salarial todavía pendiente de cobrar, justamente por esta situación ayer tuvimos una reunión. Nos dicen desde el municipio que hay 45 días de retraso en el cobro de la coparticipación, pero siempre queremos escuchar las dos versiones para saber cómo son las cosas realmente”, señaló el secretario General de la ASOEM, Gustavo Morales, respecto de la posibilidad de que el atraso en la llegada de la coparticipación complique el pago de sueldo y aguinaldo de los empleados municipales.

En declaraciones al programa radial “La Mañana en La Tecno”, que se emite por Radio Universidad, Morales también indicó que “desde el gobierno dicen que están pagando al día, entonces tenemos que sentarnos también con el Ejecutivo provincial para ver qué es lo que está pasando. Siempre el perjudicado es el trabajador, ya tenemos bastante historia en este tipo de pujas los trabajadores”, advirtió.

El titular de la ASOEM mencionó que “siempre el hilo se corta por lo más fino, por eso creo que tenemos que sentarnos a charlar y ver qué decisión se puede tomar. Nosotros vamos a exigir el pago en tiempo y forma del sueldo y el aguinaldo. Si es real este atraso vamos a reclamar que se cumpla en tiempo y forma, porque la situación nos perjudica a los trabajadores y a toda la ciudad. Pero queremos saber cuál es la situación real”, insistió el secretario General.

Más adelante, respecto del proyecto de ley que se está tratando en la Legislatura, reiteró que “también queremos ser partícipes de esa discusión, hay algunos puntos en los que estamos en desacuerdo y lo estamos diciendo. Se lo venimos planteando a los legisladores, nosotros estamos de acuerdo que se ayude a los comerciantes, porque llevan dos meses con los locales cerrados y siguen pagando sueldos, cargas sociales, impuestos. Como también que se ayude a otros sectores que lo necesitan, pero también nos preocupa el hecho de que el Estado provincial quiere eximir de pagar el impuesto a los sellos que es comparar coparticipable a los municipios”, alertó el dirigente municipal.

En ese mismo sentido expresó que “entonces por un lado está el reclamo por el atraso en el pago de la coparticipación, por otro quieren eximir del pago de un impuesto que es coparticipado con los municipios, entonces nos preguntamos cómo se va a sostener el municipio y cómo se van a compensar las finanzas”, señaló Gustavo Morales.

Lo dijo adelantando su preocupación por la posibilidad de “que dentro de poco tiempo nos digan que no pueden cumplir con el pago de los salarios, por falta de ingresos al municipio. Entonces queremos pedirles a los legisladores que entre todos los sectores analicen bien este proyecto de ley, para que no perjudique a ningún sector. Hasta ahora los legisladores no nos convocaron, nosotros hicimos este planteo público porque queremos que el tema se debata y que nos haya, de un día para el otro, una ley que pueda afectar en este caso a los municipios”, reiteró.

El secretario General de la ASOEM se refirió también a las finanzas del Municipio mencionando que son conscientes “que los ingresos por Rentas bajaron mucho por esta situación, entonces hacemos un llamado de que se cumpla con la coparticipación en tiempo y forma, porque quienes hoy están gobernando en algún momento también estuvieron asfixiados cuando estaban en la municipalidad. Entonces les pedimos que no cometan los mismos errores que padecieron ellos, cuando estaban al frente de la Municipalidad”, remarcó.

Finalmente, respecto de la cuarentena y las condiciones en las que están volviendo al trabajo los empleados municipales, manifestó que “el protocolo se está cumpliendo, por ahí algunos no están conformes con los elementos de trabajo que les dan. Por ejemplo con los tapabocas, que son de determinado material y quisieran que fuera de otra cosa. Pero en general están dadas las condiciones sanitarias, para que el empleado municipal vuelva el trabajo”.

“Por eso, por ejemplo, abrió la oficina de Rentas con un protocolo, se está concretando el otorgamiento del carnet de conducir, hay distanciamiento en los lugares de trabajo y se han colocado mamparas. Seguimos nosotros planteando que es necesario que se mantenga un número reducido de trabajadores en los sectores, para que no colapsen en el caso de aparecer algún caso de COVID 19 entre el personal y que ese pueda reemplazar. Por eso creemos que los compañeros tienen que ir rotando en los puestos”, concluyó Morales.