Municipales dicen que el acuerdo se puede mejorar en los próximos meses

“Los aumentos no alcanzan, puede gustar o no, pero siempre se trata de arreglar la mejor pauta salarial posible. Esta no es mala, desde el punto de vista que se trata de una paritaria abierta como para volver a sentarse –de ser necesario- en el segundo trimestre, para ver en que se puede mejorar”, indicó el secretario General de la ASOEM, Gustavo Morales, refiriéndose al acuerdo salarial logrado en la Municipalidad de Río Grande.

En declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, el representante de los municipales riograndenses mencionó que, en el momento de definir el acuerdo, al llevar la propuesta a los sectores “el día que firmamos fuimos a una asamblea que se había realizado en el Galpón, donde habían solicitado nuestra presencia y así lo hicimos, explicamos la pauta salarial y no estuvieron de acuerdo”.

Después dijo que se dirigieron “a la Municipalidad, donde también teníamos una reunión, y recogimos las inquietudes de algunos compañeros. Se pudo modificar en algún punto la propuesta y llevar la cuota de 1500 pesos a febrero, mejorando los plazos. Algunos trabajadores plantearon su desacuerdo, pero nosotros entendemos que al tener una paritaria abierta que se puede mejorar era preferible firmar, porque no está mal este aumento y se puede seguir avanzando”, indicó.

Morales remarcó que “en porcentaje estamos hablando de alrededor del 30%”, reiterando que “la idea es ver en el segundo semestre si se puede mejorar”. Además señaló que hay “un montón de temas para seguir charlando con el Ejecutivo, como el convenio colectivo de trabajo, los lugares y las condiciones de trabajo, lo bueno es que seguimos charlando y tratando de lograr mejoras para los compañeros del Municipio”, insistió finalmente el secretario General de la ASOEM.