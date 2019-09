Municipales de Ushuaia reclaman aumento

Desde el SOEM reclamaron que el Ejecutivo Municipal de Ushuaia presente “documentación avalando lo que dicen”, respecto de la falta de fondos para otorgar un incremento salarial. “Están hablando de una situación de crisis en el Municipio y nosotros diferimos de esa realidad”, dijeron al asegurar que “hay dinero” para otorgar un aumento.

“Lamentablemente estamos como al principio, ahora le vamos a ingresar una nota al Municipio solicitando la documentación avalando lo que dicen. Porque están hablando de una situación de crisis en el Municipio y nosotros diferimos de esa realidad”, señaló Horacio Gallego, dirigente del SOEM de Ushuaia, en declaraciones a FM “Aire Libre”.

Dijo que la intención es sentarse a discutir “pero con documentación, algo que desde hace tres años y medio venimos reclamando y no logramos que este Ejecutivo plasme eso en una discusión seria”, aseguró el representante de los trabajadores municipales.

Luego advirtió que los trabajadores del sector piden “que empecemos a intensificar las medidas, en virtud que hasta ahora no hemos tenido respuestas. Entonces la idea es sentarse a programar la semana con un plan de lucha, un plan de acción que nos dé la posibilidad de llegar a otros sectores y generar un ida y vuelta con los trabajadores, para informarles sobre la situación en la cual estamos con el Ejecutivo”, expresó.

Gallego dijo que pretenden generar la discusión con los datos concretos “porque nosotros consideramos que hay dinero”. En el mismo sentido dijo que se debe debatir “en qué se va a gastar, porque de acá a fin de año nos queda una cantidad de meses y consideramos que hasta ahora tuvimos paciencia. Dimos la posibilidad de no generar ningún tipo de escollo, flexibilizando incluso nuestro presupuesto salarial para que hagan obras o lo que definan; pero hoy creemos que la situación es diferente porque el trabajador no puede seguir sosteniendo la economía municipal a costa de tener salarios con los cuales no llegamos a fin de mes”, concluyó.