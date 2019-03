Municipales analizan en asamblea la propuesta del Ejecutivo

Los municipales de Río Grande fueron convocados por ATE para analizar la propuesta salarial formulada por el Ejecutivo. Desde la conducción del gremio opinan que la misma es “insuficiente” y esperan que haya una mejora.

“Este miércoles (por hoy) tenemos una reunión a las 10:00 de la mañana con los afiliados municipales, para informarles sobre la oferta del Ejecutivo. A partir de esa hora vamos a estar en el gremio con todos los afiliados, y nosotros como organización sindical vamos a dar nuestro punto por punto de vista sobre lo que se puede hacer más adelante en esta negociación”, adelantó Felipe Concha, prosecretario Gremial de ATE Seccional Río Grande.

Después expresó que “personalmente, tengo que decir que no nos no conforma la oferta porque creo que es muy baja, me parece que se puede mejorar más. Sabemos que esto lleva tiempo, por eso la convocatoria es para explicarle a los compañeros hasta donde avanzamos y qué es lo que se puede seguir haciendo”.

Dijo el dirigente gremial que “hay que evaluar que las consecuencias de la inflación quedan. El sueldo de los trabajadores va bajando y entonces, si tomáramos la cláusula gatillo, ya la inflación es de un 4% este año, más el 47% acumulado del año pasado. Entonces es como un monstruo que viene perjudicando a los trabajadores y, por ese motivo, no estamos cerrando el aumento en la municipalidad como así tampoco en gobierno”.

Luego indicó que “le pedimos un esfuerzo al intendente y también se lo pedimos al Gobierno provincial, que hagan un esfuerzo más como para poder transitar este primer semestre. Porque todo aumenta, no alcanza el dinero, los alquileres suben, sube la carne, sube todo y el sueldo de los empleados públicos está quedando muy atrasado”, repasó.

Concha mencionó que “es muy difícil la situación que estamos pasando, los compañeros deben saber entonces cómo se está llevando adelante la negociación, tanto en el municipio como en el gobierno. Pero en principio, desde la conducción del gremio no estamos conformes con la propuesta que nos están dando”, insistió.

Después aclaró que “esta asamblea va a ser informativa para los afiliados, para comentarles qué es lo que nos ofrecieron”. Pero reitero que “a la conducción no conforma la propuesta y esperamos que haya una mejora”.

Finalmente dijo que “con el gobierno sabemos que hay dos sindicatos que aceptaron la oferta, pero ATE no la acepto. Así que también vamos a reunirnos ahora por el escalafón seco y el jueves por el sector salud, después de esas reuniones vamos a estar informando a los compañeros sobre lo que pase en estas paritarias”, concluyó el dirigente estatal.