Multitudinario Cierre de Invasión del Amor de Dios en Río Grande

Se realizó este sábado en instalaciones del Club San Martín el gran cierre de 'Invasión del Amor de Dios' con las instalaciones totalmente colmadas.

Río Grande.- La noche se inició con los músicos interpretando canciones de adoración a Dios, y continúo con una performance de jóvenes que representaron mediante freestyle el mensaje que lleva la cadena más grande de oración de todo el mundo: el llegar a todos con el amor de Dios.

‘Invasión del Amor de Dios’ se inició en el año 2009 en Resistencia, Chaco y fue contagiando con este movimiento basado en interceder unos por otros ante Dios por las distintas necesidades que hoy tiene la gente en todo el mundo.

Actualmente se realiza en más de 50 países en los 5 continentes en 3450 iglesias.

Reconocimiento por el 10° Aniversario

Este año se cumplen 10 años consecutivos de ‘Invasión del Amor de Dios’ y por este motivo las máximas Autoridades Provinciales, la Gobernadora Rosana Bertone y el Vicegobernador Juan Carlos Arcando, junto a la Secretaría de Culto, Verónica Peralta, hicieron entrega de un presente protocolar consistente en una placa recordatoria para reconocer el trabajo Pastoral del Apóstol Héctor Pauli y de la Profeta Andrea de Pauli.

Petitorio a las Autoridades Provinciales.

Por su parte los Pastores Pauli, les leyeron un Petitorio a las Autoridades Provinciales donde les solicitaron que nuestra Provincia No adhiera a ninguna Ley que habilite el Aborto Libre, la derogación del Protocolo ILE, y la no adhesión a la Ley Micaela (que adoctrina a los empleados públicos en género) y que no permitan que sean adoctrinados nuestros hijos en ideología de género.

La noche continúo con la predicación del Pastor Matías Larroza y la oración por milagros de sanidad, que entre otros, un niño fue sanado de sordera en uno de sus oídos, otro de tartamudez, un hombre no podía caminar sin muletas y logró caminar sin ellas, otra mujer dejó su silla de ruedas y logró caminar luego de mucho tiempo sin poder hacerlo, son solo algunos ejemplos de los milagros que se vivieron en esta noche tan especial.

Con un Club San Martín colmado de una verdadera multitud de personas con la fé activada en Dios, para ver cambios en sus vidas, se realizó el cierre de la cadena de oración más grande del mundo, que solo en Río Grande recolectó más de 10 mil pedidos de oración por distintos motivos, que desde la Iglesia ‘Hay Vida en Jesús’ se comprometieron a continuar orando hasta que reciban respuesta.