Multitudinario acto por el primer año del bachillerato popular

Con un acto y una fiesta se festejó el viernes pasado el primer año del bachillerato popular en Río Grande. La creciente demanda y el testimonio de docentes y estudiantes, sirvieron para confirmar el balance positivo de la experiencia educativa. Se multiplicaron los cursos y las sedes para cubrir las expectativas.

El viernes pasado, en el Gimnasio de la Margen Sur, se realizó un acto y festejo para conmemorar el primer aniversario del Bachillerato Popular que funciona mediante un convenio entre la RIOSAL (Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de Latinoamérica), la Municipalidad de Río Grande, el SUTEF y la CTA Autónoma.

Deolinda, una de las estudiantes del bachillerato, fue consultada sobre su balance y señaló que “La experiencia mía fue muy buena, esto es algo para el futuro. Nunca me había animado, pero de un día para el otro me animé gracias a mi hijo. A pesar de la edad que tengo, de mi trabajo y de todo, fue una buena experiencia. En todos lados te piden el secundario, y no lo tengo porque en esos momentos no podía. Porque en el medio en el cual yo crecí mis padres me criaron con lo poco que tuvieron, no fue porque no haya querido.”

“Yo tuve que salir a laburar a los 16 años y no pude, después a los 18 años me vine acá para trabajar. Todo lo que tengo fue a fuerza de lucha, aquí construí mi familia, con los hijos no pude estudiar antes y hoy mi hijo tiene 18, mi nena 13 y me dijeron: mamá nosotros te vamos a ayudar”, relató la mujer.

Después indicó que “Pensaba que no iba a poder, pero gracias a ellos que me impulsaron estoy estudiando”. Consultada sobre el personal docente del bachillerato popular manifestó que, según su opinión, “todos los profesores son buenos, tienen paciencia y amor para explicarnos todo. No les entendemos a veces y ellos se hacen entender, hay que tener voluntad porque en la vida todo se puede mientras se tenga ganas de salir adelante”.

Luego Pablo López Silva, Director de Educación de la Municipalidad de Río Grande, manifestó estar “muy contento y muy satisfecho por el trabajo que se viene desarrollando desde el año pasado, con la creación de este espacio formativo que llamamos bachillerato popular”. “El balance es muy satisfactorio y muy importante, no solo para quienes venimos trabajando desde el inicio, sino para el conjunto de la comunidad que puede tener este espacio como para que nuestros vecinos y vecinas que no pudieron culminar sus estudios secundarios, lo puedan hacer”.

Explicó que la propuesta pasa por “tratar de pensar en esa persona que está cursando sus estudios secundarios de manera integral, de hecho este año hemos tenido la posibilidad –ante una realidad que se presentaba con mujeres y hombres que tenían a sus hijos chicos y se veían imposibilitados de concurrir a un establecimiento convencional- de que concurran a este espacio. Entonces, mientras sus papás y sus mamás estudian, sus hijos son atendidos. Entonces esa situación deja de ser un impedimento para que ellos puedan hacer su secundario”.

Sobre la creciente demanda, señaló que además de reflejar la buena recepción entre la comunidad a la propuesta “nos debe llevar a la reflexión sobre la gran cantidad de vecinos que no han tenido acceso, por la situación que fuese, al sistema educativo. Entonces si bien a nosotros nos llena de alegría la respuesta que tuvimos, también es una situación que nos preocupa y tenemos que seguir trabajando fuertemente, para que todos tengan esa posibilidad”.

En el mismo sentido indicó que “así como lo tenemos en el nivel secundario, también tenemos vecinos que no han podido culminar sus estudios de nivel primario y de hecho hay una situación que nos preocupa que es la de los vecinos que no han tenido la posibilidad de aprender a leer y escribir. Me parece que como estado municipal tenemos que ocuparnos de esto y en eso venimos trabajando todos estos años”, aseguró.

Finalmente Juan González, Coordinador del Bachillerato Popular en la ciudad, expresó que “fue acertado traer esta propuesta a la provincia, porque si bien es una corriente pedagógica que tiene historia y tradición, en la provincia es novedosa y no tenía desarrollo”. Refiriéndose a los resultados señaló que “están a la vista y se pueden acercar todos los que quieran, a cualquiera de las sedes, para verlos”.

“En principio teníamos pensados dos grupos de estudiantes, pero el número de inscriptos nos superó y terminamos abriendo cinco primeros años que se transformaron en cinco segundos porque no hubo grandes niveles de deserción. Este año contamos con tres primeros más, así que contamos con ocho grupos distribuidos en distintas sedes y diferentes turnos”, destacó.

Vale mencionar que el primer aniversario del bachillerato popular de cumplió el pasado martes 14 y se festejó con un acto, que se realizó el sábado último en el Gimnasio de la Margen Sur, del cual participaron autoridades municipales; entre ellas la secretaria de Promoción Social Analía Cubino, integrantes del SUTEF, familiares de los estudiantes, estudiantes, docentes y representantes de organizaciones sociales.