Multitudinaria concurrencia a la feria ‘El Desafío de Producir’

Durante el sábado y el domingo se desarrolló en el Polideportivo Municipal ‘Carlos Margalot’ de Chacra II la 30° Edición de ‘El Desafío de Producir’, la feria de emprendedores más importante de la provincia que impulsa el Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Desarrollo Local de la Secretaría de la Producción.

Los diversos stands ofrecieron durante todo el fin de semana una amplia variedad de servicios y productos a la familia que visitó el complejo deportivo en Chacra II, junto a espectáculos musicales y baile sobre el escenario.

“La exposición es una fiel muestra del impulso al autoempleo a través de la promoción y respaldo a los emprendedores locales, que en la mayoría de los casos son iniciativas familiares en pos de hacer crecer la economía del hogar, en tiempos de crisis”, destacó la Secretaria de la Producción y Ambiente, Sonia Castiglione.

En ese sentido destacó que “han sido dos días a pleno de ‘El Desafío de Producir’ ofreciendo a la familia la oportunidad de disfrutar de un paseo y conocer más sobre lo que se produce con mucho esfuerzo en la ciudad”.

“La feria tiene una marcada calidad de productos ofrecidos en distintos rubros como gastronomía, botánica, talabartería, indumentaria, artesanías, entre otros. En ambas jornadas los espectáculos artísticos se sumaron al evento que cierra esta noche de domingo. Miles de vecinos la han estado recorriendo en el Polideportivo municipal”, completó la integrante del Gabinete municipal.

La ciudad de Río Grande ha sido incluida en el programa “Ciudades para Emprender”

En la inauguración de la 30ª edición de El Desafío de Producir, la secretaria de Producción y Ambiente, Tec. Sonia Castiglione, anunció que la ciudad de Río Grande ha sido incluida en el programa federal Ciudades para Emprender.

El programa Ciudades para Emprender busca fortalecer y desarrollar las capacidades emprendedoras en distintas ciudades de la Argentina, a través de un plan de trabajo articulado con actores locales de los sectores público y privado.

La iniciativa procura facilitar la integración de los distintos agentes que promueven el emprendedorismo. El objetivo es promover la cultura emprendedora, para desarrollar un ecosistema emprendedor sustentable y sostenible.

En la ceremonia realizada en el Polideportivo “Carlos Margalot” donde más de 150 emprendedores están mostrando sus servicios y productos a la comunidad, Castiglione agradeció “a toda la gente del Municipio que se pone la feria al hombre, en el convencimiento que realmente sirve y mucho, al emprendedor y a los vecinos que encuentran en este lugar el espacio de encuentro social”.

“Llegando a esta edición, después de tanta agua que paso bajo el puente, con mucha satisfacción recorremos la feria y vemos la calidad el avance en los productos, en la presentación, el crecimiento enorme que han tenido los emprendedores, y la evolución es sorprendente”, consideró.

Vaya el reconocimiento a los productores que “toman en sus manos las herramientas que desde el Estado municipal podemos estar brindándoles para seguir creciendo”.

En este sentido, indicó que “en esto de buscar nuevas herramientas hemos presentado a la ciudad en el programa del Ministerio de Producción de la Nación “Ciudades para Emprender” y con mucha alegría podemos decir que hemos sido confirmados para ingresar en este programa, de entre más de 100 cien municipios postulados”.

Amplió que “esto es una herramienta más que, junto a la Cámara Metalmecánica y la UTN postulamos a esta instancia, que estará a disposición de todos los emprendedores”.

“Es un programa que brinda ayuda con determinada metodologías a generar una mesa de trabajo para sumarla ecosistema emprendedor y eso es ponerse a laburar, ni más ni menos, en forma coordinada. Así que hay mucho por hacer”, subrayó Castiglione.

“El espacio para promocionar y dar a conocer sus productos o servicios, es El Desafío de Producir”, señaló la Secretaria quien destacó la tarea que se desarrolla desde la Secretaría de la Producción y Ambiente en respaldo a quienes a además buscan desde su lugar de desempleados desarrollarse buscando el empleo genuino, no solo desde la relación de dependencia sino como emprendedor.

“Por eso convocamos a cualquier vecino que tiene la idea de un negocio y posibilidad de emprendimiento a que se acerque que las puertas de la Secretaría están abiertas”, garantizó Castiglione.

El intendente Gustavo Melella abrió en la mañana de este sábado una nueva edición de la feria El Desafío de Producir que se llevará a cabo durante todo el fin de semana en el Polideportivo “Carlos Margalot”, con más de 160 emprendedores de la ciudad, y exponentes de Ushuaia y Tolhuin.

En su discurso ante la concurrencia, el Intendente destacó la tarea de quienes son los verdaderos protagonistas de esta trigésima edición que ofrece a la familia de la ciudad un abanico de productos y servicios para apreciar y adquirir, con entrada libre y gratuita.

El Jefe comunal abrió su alocución haciendo referencia al video institucional con testimonio de productores locales. “Todos los que aparecieron tenían un hilo conductor, todos tenían una sonrisa, a todos se les trasmitía el amor, y esa es una cualidad para ser emprendedor. No se puede ser emprendedor si no se tiene alegría, si no se tiene amor”, dijo.

En este sentido, referenció que en estos días en se discute a través de las redes sociales, cómo se enfrentan vecinos por cualquier tema. “Duele y preocupa que haya tanto enfrentamiento, que haya tanta agresividad, entre vecinos que compartimos un mismo espacio. La intolerancia nos va ganando y eso es triste. En estos días con la desaparición de una persona, qué importancia si es judía, católica, si de izquierda o derecha. Es una persona y cuando la ideología está por encima de la vida humana, le estamos errando. Si hay algo que no debemos discutir, que debe primar por sobre todo es la vida humana”, entendió.

“Qué tiene que ver esto con los emprendedores? En estos tiempos necesitamos emprendedores sociales, emprendedores de la convivencia ciudadana, que nos ayuden a rescatar el valor de la vida. Un emprendedor es eso, por eso tienen una enorme sonrisa y transmiten amor”.

“Al emprendedor la lucha no le viene de arriba. Cuántas veces emprendieron algo y les ha salido mal. Sin embargo insiste y avanza. Eso tiene nuestra ciudad. Río Grande tiene un gran corazón de emprendedor”.

“Por eso cuando defendemos los recursos que son de la ciudad, cuando defendemos la autonomía municipal, se debe entender que estamos defendiendo acciones de este tipo, obras, apoyo a emprendedores”, insistió.

El Jefe Comunal estuvo acompañado por el diputado Nacional Martín Pérez y las concejales María Eugenia Duré, Verónica González y Miriam Mora, junto además a miembros del Gabinete y representantes de fuerzas Militares y de Seguridad y de sectores sindicales.

En la oportunidad el Intendente recordó al productor local Alberto Enchieme. “Era un gran tipo, tenía un gran corazón. Y en estos tiempos que tanto hablan y dicen que la municipalidad no les deja producir, Don Alberto nos demostró que el que quiere producir produce. Las puertas del Municipio están abiertas para los que tienen iniciativa de producir. Pero para el que quiere llevarse las cosas de arriba o ser parte de una campaña política, para los que quieren un subsidio de 70 mil pesos y nunca devolverlo, quizás la municipalidad no es el lugar indicado”.