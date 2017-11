Multisectorial ratificó manifestación del lunes en Río Grande

Con motivo de conmemorarse el “Día de la Soberanía”, la Multisectorial de Río Grande ratificó la manifestación del próximo lunes en esa ciudad. La consigna es la defensa de los puestos de trabajo, los derechos y la soberanía. La convocatoria es a las 12:30 en la Plaza de las Américas.

La convocatoria la realizan las organizaciones gremiales, estudiantiles, sociales y barriales que conforman la Multisectorial, y ya expresaron que se sumarán sectores como ATE, la Unidad Solidaria de los Trabajadores, la CGT adhirió a las consignas y liberó a sus afiliados para ir si así lo desean y otros pronunciamientos en el mismo sentido.

El texto que confirma la manifestación señala que “Las organizaciones sociales, gremiales y políticas que integran la Multisectorial invitan a la concentración que se realizará el lunes 20 de noviembre “Día de la Soberanía Nacional”, a las 12.30, en la Plaza de las Américas”.

“Las reformas propuestas por el Gobierno Nacional de Mauricio Macri y avaladas por el Gobierno de Rosana Bertone sólo traen más ajuste, más despidos, y más quita de derechos sobre los trabajadores y sobre todos los vecinos de la provincia”, se advierte.

Expresando finalmente que “Hoy más que nunca debemos estar en la calle reclamando por nuestros derechos. En Tierra del Fuego decimos: NO a la Reforma Laboral. NO a la Reforma Tributaria. NO a la Reforma Previsional. Los fueguinos reclamamos por la Soberanía Nacional y nuestro derecho a vivir en Tierra del Fuego”.