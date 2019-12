Mujeres empresarias cerraron el año en Río Grande

Representantes de mujeres empresarias de CAME a nivel nacional, regional, provincial y local realizaron un ágape para despedir el año en Río Grande. La invitación partió de la Cámara de Comercio de esta ciudad por parte de sus autoridades encabezadas por José Luís ‘Gigi’ Iglesias y Marilina Henninger y que contó con la presencia de Beatriz Tourn, Presidente de Mujeres de CAME, Claudia Fernández, Presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia (a la sazón Vicepresidente Regional de CAME) y Nélida Antúnez, titular de la Cámara de Comercio de Tolhuin, además de las funcionarias Alejandra Montelongo (Municipio) y Stella Maris Alazard (Provincia). Acordaron seguir avanzando en la participación de la mujer en los ámbitos de decisión y participar en marzo de la premiación de la Mujer Empresaria a nivel nacional, por lo cual Ushuaia, Tolhuin y Río Grande seleccionarán representantes.

Río Grande (Ramón Taborda Strusiat).- Con la presencia del Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, José Luís ‘Gigi’ Iglesias, las mujeres de la Cámara de Comercio encabezadas por la Vicepresidente de la entidad, Marilina Henninger, impulsaron un almuerzo de fin de fin de año en el Hotel Atlántida de esta ciudad.

Al importante evento asistieron como invitadas especiales, como Beatriz Tourn, Presidente de Mujeres de CAME (Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa) y proveniente de la Federación Económica del Chaco (FECHACO); Claudia Fernández, Presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia (a la sazón Vicepresidente Regional de CAME) y Nélida Antúnez, titular de la Cámara de Comercio de Tolhuin, además de Alejandra Montelongo, responsable de la Dirección de Turismo del Municipio de Río Grande y Stella Maris Alazard, su contraparte a nivel provincial.

Henninger destacó la presencia de estas dirigentes del mundo empresarial y recordó que Mujeres CAME, de la cual es también Vicepresidente 2°, “nuclea a 1.594 cámaras en todo el país”.

“Estamos con todas las mujeres empresarias que han colaborado durante todo el año; estamos haciendo un cierre de año muy lindo, teniendo la posibilidad de juntar a todas las mujeres de la Provincia, contando las actividades que hemos hecho en este último tiempo, tanto en la cámara como en la provincia, en la Patagonia y ‘Bety’ Tourn que nos cuenta lo que ha ocurrido a nivel nacional”.

Al finalizar el evento, Marilina Henninger destacó que una de las iniciativas que surgió del encuentro, “fue la idea de instaurar un premio a la Mujer Empresaria; este es nuestro anhelo y lo hemos conversado con Claudia y con Nélida, para poner en valor a la mujer empresaria en cuanto a trayectoria, a innovación a sustentabilidad de sus trabajos, poniendo diferentes criterios de selección y llevando a nuestras representantes a nivel nacional, porque se va a hacer en el mes de marzo la elección de la Mujer Empresaria a nivel nacional a cargo de la CAME y en su oportunidad vamos a anunciar quienes serán las representantes por las tres localidades (Río Grande, Tolhuin y Ushuaia) para que nos represente a nivel nacional”.

“El crecimiento de la participación de mujeres fue de un 44 por ciento”

Beatriz Tourn contó que “esta es la segunda vez que vengo convocada por la Cámara de Comercio de Río Grande; para mi es un placer venir a compartir. Me toca presidir el sector de Mujeres de la CAME donde estamos trabajando con un propósito común y que es sumar mujeres a la dirigencia en puestos de decisión”.

La titular de Mujeres de CAME entendió que “no es casualidad que esté de visita acá porque la Patagonia, y en especial Tierra del Fuego que es la provincia que más sumó mujeres a la dirigencia. Acabamos de hacer un relevamiento -antes de fin de año- y en toda CAME hubo un crecimiento de la participación de mujeres, de un 44 por ciento”, resaltó.

En ese sentido completó que “si bien tenemos una brecha importante todavía en la participación de mujeres en los altos cargos directivos en todos los órdenes, para nosotras es una satisfacción haber crecido en un año difícil para todas las PYMEs y eso se transmite en todos los sectores; nuestra entidad nos apoya en esta función de que podamos seguir sumando mujeres a la dirigencia”.

Elogios a las empresarias fueguinas

Tourn recordó que “nosotras tenemos la representación del sector del Comercio, la Industria y el Turismo en donde cada día seguimos sumando mujeres” y resaltó que “Claudia (Fernández) es una referente dentro de la CAME porque es una de las primeras consejeras que forma parte del Consejo de Dirección de la CAME y para nosotras es un hecho de que va a sumar a más mujeres a la dirigencia. Y Marilina (Henninger) quien me acompaña como Vicepresidente 2° del sector de Mujeres, también replicando y generando acciones y propuestas que se van reflejando en otras provincias”, elogió.

Sobre este punto reveló que “nosotros estamos replicando lo que acá se generó como el ‘Río Grande se Prende’, que es una herramienta que incentiva las ventas y se está replicando en otras provincias del país. Es un ejemplo e incluso se ha hecho un manual de procedimientos que sale de la Cámara de Comercio de Río Grande y que es lo que estamos aplicando en otras ciudades y que está dando resultados, como así también, en otras vamos reflejando otras acciones como por ejemplo, premiar a la Mujer Empresaria que es otro hecho que pone en valor el trabajo de la mujer que muchas veces pasa inadvertido y entre todas las mujeres siempre aconsejamos que tenemos que apoyarnos entre nosotras y seguir sumándonos a las comisiones porque formamos equipos disidentes, diferentes y diversos y eso hace que se enriquezcan las comisiones y que se reflejen después, en resultados mejores”.

Finalmente, la referente agradeció en primer término “a ‘Gigi’ Iglesias, presidente de la Cámara, y a Marilina de que nos hayan dado esta oportunidad de compartir este almuerzo donde están presentes más de veinte mujeres empresarias, donde también hay funcionarias, socias de la cámara e invitar a las mujeres fueguinas a que se sumen a las cámaras empresariales, a que sumen a las asociaciones de mujeres que tanto trabajan porque realmente debemos nosotras las mujeres tomar la iniciativa de participar, de crear y crecer por un futuro mejor”.

Cuando la ciudad es la familia

Por su parte, la titular de la Cámara de Ushuaia, Claudia Fernández, señaló con respecto a esta gran representación de mujeres que “no es casualidad que se note esta gran participación porque pasa como en la familia donde, frente a situaciones de crisis o dificultades, la mujer es más creativa, la mujer siempre apuesta un poco más y eso es lo que tenemos de natural, de llevar adelante una familia en situaciones difíciles”.

En ese sentido destacó que no es casualidad que las mujeres estén al frente en muchas instituciones empresariales del país y la provincia. “Creo que las mujeres tenemos una mirada sumadora, no nos restringimos y le ponemos el pecho a las balas y vamos para adelante. Siempre decimos para allá vamos y nos ponemos todas juntas a trabajar por el bien común público. La ciudad es como la familia, así lo vemos las mujeres, no desde un círculo pequeño, sino de un gran círculo donde debemos velar por todos, con ese cariño maternal que nos caracteriza, con ese amor que tenemos por cada una de nuestras ciudades y no nos avergüenza decir que sí amamos a nuestra ciudad y que ponemos todo para que salga adelante”.

Finalmente dijo que “por eso justamente nos encuentra hoy en esta situación y por eso en Tierra del Fuego las mujeres han crecido más en la dirigencia que en otros lugares del país. Acá en Tierra del Fuego, en Ushuaia especialmente, decimos que tenemos familias prestadas, abuelos prestados, tíos prestados, primos prestados porque somos muy poquitas las familias, la mayoría deja todos sus afectos en el norte y viene a construir una provincia, si bien es cierto que Marilina es fueguina, que yo soy fueguina y que esta necesidad de albergar a los que vienen, hacerlos querer esta tierra como propia, es parte del desafío y lo mismo pasa en Tolhuin”.

Tolhuin late muy fuerte

A su turno, Nélida Antúnez, titular de la cámara empresaria de Tolhuin indicó que “para mí es un placer y un aprendizaje estar con estas mujeres, sobre todo en estos momentos críticos que vivimos en Tolhuin”, y que “durante años vimos pasar el crecimiento por la Ruta 3 sin que eso llegara a nuestra pequeña ciudad así que queremos aprender de estas mujeres para revertir eso”.

Agregó que “Tolhuin, si bien es una localidad pequeña en tamaño, late muy fuerte y quiere seguir creciendo. Las mujeres necesitan apoyarse en las cámaras y así ser beneficiarias las comunidades a las que pertenecemos”.

Finalmente destacaron que “las mujeres somos más unidas, no tenemos divisiones porque comprendemos que unidas somos invencibles”.

Al final del evento, se entregaron como presentes a las referentes de las mujeres obras pictóricas de la joven Mariana Torales, quien es cuadripléjica y ha pintado con la boca bellísimas obras de arte que engalanarán las sedes de las entidades mercantiles. Claudia Fernández, quien también es pintora, dijo emocionada que el hecho que de que en el cuadro que le tocó en suerte estén los pinceles de Mariana, “es una emoción muy grande e indescriptible”.