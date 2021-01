Ramón ‘Moncho’ Calderón, representante de UTHGRA en Ushuaia comentó al respecto “muchos propietarios prefieren estar cerrados para seguir pagando con ATP y de esta manera no abrir sus puertas, es parte de la estrategia que tienen hoy”. “Algunos tienen vendido el hotel completo en enero”. Indicó «los que no abrieron son una minoría, un 20% y notamos que son los hoteles más grandes los que prefieren no recibir público”.

Ushuaia.- Ramón ‘Moncho’ Calderón, representante de UTHGRA en Ushuaia habló de la situación de los hoteles en la provincia donde algunos prefieren mantenerse cerrados y otros apuestan al turismo interno para poder funcionar pensando en de a poco normalizar su situación tras un año donde casi no estuvieron abiertos.

Al respecto, expresó “muchos propietarios prefieren estar cerrados para seguir pagando con ATP y de esta manera no abrir sus puertas, es parte de la estrategia que tienen hoy».

“Algunos de los que abrieron tienen vendido el hotel completo en enero, de a poco se puede trabajar con normalidad teniendo en cuenta que no es como el verano del año pasado”, afirmó Calderón.

En tal sentido, indicó “los que no abrieron son una minoría, aproximadamente un 20% y notamos que son los hoteles más grandes los que prefieren no recibir público”.

Por otra parte, remarcó “en el caso de Río Grande algunos están funcionando con personal de las empresas petroleras y con eso de a poco se va moviendo”.

Fuente: 19640Noticias.