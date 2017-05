Muchos postulan al escalafón de empleados judiciales y pocos aspiran a jueces

En la última sesión del Consejo de la Magistratura, en la cual se dio a conocer que está vigente el llamado para cubrir diez cargos de juez en la provincia, el Presidente del órgano de Selección y Remoción de Jueces e integrante del Superior Tribunal de Justicia, el Dr. Javier Muchnik, explicó que efectivamente este es un proceso que comenzó hace tiempo atrás y agrego un dato que no es menor, porque “la cantidad de personas que se presentan a este tipo de concursos ha disminuido notablemente” y detalló “hace 15 años se presentaban entre 50 o 60 postulantes” por cada concurso, mientras que actualmente “no llegan a seis siete con suerte”. Como contrapartida, Muchnick confirmó que la cantidad de personas que intentan ingresar al escalafón de empleados del Poder Judicial se incrementó exponencialmente.

El Presidente del Consejo de la Magistratura e integrante del Superior Tribunal de Justicia el Dr. Javier Muchnik, en declaraciones brindadas al programa Tarde pero Seguro, se refirió al proceso de selección de nuevos jueces para cubrir diez cargos, tanto para la ciudad de Ushuaia como de Río Grande.

En principio, el magistrado explicó cómo se desarrolló la última sesión del Órgano de Selección y Remoción de Jueces, mientras que consultado sobre el posible interés que despierta ser juez en Tierra del Fuego, el funcionario explicó: “estamos advirtiendo hace unos 10 o 12 años a esta parte que la cantidad de personas que se presentan a este tipo de concursos ha disminuido notablemente”.

Como contrapartida, no sucede lo mismo, respecto de las personas que se presentan para ingresar al escalafón de empleados judiciales, ya que “El año pasado tuvimos 2500 inscriptos y todavía de esa nómina de personas que se sometieron al concurso genérico, hay un listado de personas que están en aptitud e idoneidad para ingresar y están a la espera de que se genere la vacante por ascenso, jubilación o demás”, indicó Muchnick.

También destacó que “es muy importante el número de personas que aspiran a ser secretarios o prosecretarios, pero cuando se trata de cubrir cargos en ministerios públicos o en la magistratura, el número se reduce notablemente”.

Dentro de los que se presentan, la gran mayoría son incluso integrantes actuales del poder judicial fueguino “Hay muchas personas que constituyendo esto una posibilidad de ascenso en su carrera judicial, no pierden la oportunidad y aspiran a conseguir el lugar y se presentan”, indicó.

“Sin embargo –añadió- uno advierte que son pocos no solo las personas de otras jurisdicciones que se presentan y aun de los matriculados que ejercen su actividad en la provincia, tampoco es mayoritario el número”.

En este sentido, Muchnick dijo: “hace 15 años atrás el listado de aspirantes a cubrir los cargos de jueces no bajaba de 50 o 60 personas, hoy si llega a seis o siete personas es demasiado, es un número que ha bajado”.

Nuevos concursos

El titular del Consejo de la Magistratura explicó que los concursos de este año son “la finalización de un trabajo que se hizo con anterioridad que principia con el dictado de dos Leyes, que fueron sancionadas el año pasado y por las cuales se crean los cargos para los juzgados laborales, un juzgado laboral para Ushuaia y otro para Río Grande, y la Cámara de Apelaciones con asiento en Ushuaia”.

De hecho, en la última reunión del Consejo de la Magistratura se tomó la decisión de dar el primer paso que es analizar la viabilidad del llamado a concurso. “Ahora estamos en el armado del edicto y publicaciones con fechas y demás para seguir con los pasos siguientes”, detalló.

Asimismo recordó que “el año pasado en total entre todos los concursos fueron seis o siete cargos, pero no eran cargos nuevos y en este caso sí, son seis cargos de camarista, más dos cargos de jueces laborales, más dos cargos de jueces de instrucción”.

Respecto a los juzgados de Instrucción 3, de Rio Grande y Ushuaia, precisó que “habían sido creados con anterioridad a estos últimos casos de laborales y cámara. Ahora decidimos avanzar con todos los concursos porque la verdad que los jueces de instrucción nos piden hace mucho la posibilidad de colaborar descomprimiendo la enorme demanda de conflictos esa naturaleza que ingresan en los turnos”.

Muchnik aclaró que “decidimos avanzar, pero no significa que finalmente se terminen cubriendo la totalidad de esos diez cargos, las vicisitudes de un concurso hacen que a veces no terminen de la manera programada, o no se inscribe mucha gente o se inscribe mucha y eso demora la concreción de las decisiones”.

Audiencias en Río Grande

Tal como sucedió el año pasado, el próximo 22 de mayo se realizarán las audiencias en Río Grande, las cuales son abiertas al público, e inclusive el letrado hizo extensiva la invitación a la comunidad en general, ya que “Es importante porque posibilita conocer de primera mano quiénes son las personas que aspiran a ocupar cargos de jueces”, dijo el magistrado.

Se debe aclarar que el 22 de mayo la sesión del Consejo de la Magistratura será a partir de las 10 de la mañana. En la misma, se podrá escuchar las entrevistas que serán en una audiencia oral y pública a los candidatos que aspiren a ser jueces de instrucción en Río Grande. Lo mismo sucederá en Ushuaia, el 29 de mayo.

Luego de la entrevista los postulantes se someten a un examen técnico exclusivamente en el que durante cuatro horas tienen que resolver un expediente de la manera que lo harían si ya estuvieran ocupando el cargo, o bien desarrollar alguna temática jurídica sobre algún tema concreto que se les pueda plantear y que es sorteado en el momento previo a generar la entrevista.

