Mucamas del hospital realizaron sentada

Las mucamas del Hospital Regional Ushuaia realizaron una “sentada” con la finalidad de “visibilizar la problemática que tienen las compañeras del sector”, dijo Pamela Atayra de la Asociación de Trabajadores del Estado. Además sostuvo que “la medida se concretó luego de no recibir respuestas por parte del Ministerio de Salud ante los reclamos que venimos realizando desde hace un tiempo en torno a la falta de personal e indumentaria laboral”.

Por Radio Nacional Ushuaia, Pamela Atayra de la Asociación de Trabajadores del Estado señaló que “el objetivo fue hacer visible la problemática que están llevando a cabo las mucamas del Hospital Regional Ushuaia, aproximadamente hace diez días que empezaron con medidas de fuerza por falta de personal y de indumentaria de trabajo”.

En cuanto a la falta de personal aseveró que hay “mucho faltante, hay muchas áreas a cubrir y no dan abasto, si bien en listado y vacantes hay personal, hay muchos compañeros que están con licencia con enfermedad laboral, con lo cual no se llegan a cubrir los puestos, además hay cuatro personas contratadas y no se están dando las condiciones de trabajo para ellos”.

Remarcó que hace “diez días presentamos la asamblea informativa esperando respuestas, la semana pasada tuvimos una reunión con el Ministro de Salud para ver de qué forma podíamos darle solución a esta problemática porque los compañeros están pidiendo más apoyo y compañeros para cubrir todas las áreas, teniendo en cuenta que es un servicio esencial y es necesario que el Hospital Regional esté en condiciones por todo lo que ello conlleva”.

Puntualizó que no se “trata de que nosotros no tenemos voluntad de trabajar, sino porque no damos abasto, y es responsabilidad pura y exclusivamente del Ministerio de Salud”.

Asimismo recordó que la “empresa privada que trabaja en el Hospital está encargada de la limpieza de los pasillos, el personal de mucamas se encarga de todas las áreas críticas, y de consultorios dentro del Hospital, por lo cual lo de la empresa es periférico, no accediendo a consultorios, hemodiálisis, internación, quirófano, maternidad, áreas que son complejas, y riesgosas”.

La dirigente gremial también detalló que la necesidad de personal que “necesitaríamos sería una por cada servicio, con lo cual estimamos ocho personas por turno”, dijo, al tiempo que sostuvo que “hasta el momento no tenemos comunicación con el Ministerio de Salud, ni de Gobierno, con lo cual vamos a seguir manifestándonos, la medida continuara, y a través de asambleas definiremos los pasos futuros”.