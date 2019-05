Moreira dejará la Jefatura de Policía

“Me voy con la alegría del deber cumplido”, confirmó el Jefe de la Policía, Comisario Nelson Moreira, tras nueve años de servicios. Entendió que que “es el momento oportuno” ya que la “institución está fuerte como para atravesar cualquier coyuntura de seguridad o inseguridad”. Asimismo, Moreira indicó que posee un compromiso político con la actual Gobernadora Rosana Bertone y será ella quien decida el momento en que, finalmente, deje el cargo.

Río Grande.- Tras el acto formal por el 134° Aniversario de la creación de la Policía de la Provincia, el actual Jefe de la Fuerza, el comisario Nelson Moreira hizo declaraciones en las cuales confirmó que este año, es su último año en el cargo.

“Creo que he cumplido a lo largo de estos 9 años, un trabajo que me ha demandado un esfuerzo y sacrificio a nivel familiar y en lo personal” y agregó, “he tratado por todos los medios de organizar y estructurar una Policía de manera tal, que la institución esté capacitada para responder ante las diferentes coyunturas de seguridad e inseguridad que nos toque transitar; creo que se han puesto las bases en lo que tiene que ver tanto en la capacitación, como la incorporación de personal, en equipamiento y en la provisión de elementos tecnológicos en la fuerza”, explicó la máxima autoridad de la Fuerza Policial. “Tenemos Oficiales Superiores que han crecido con esta idea de trabajo, una plana mayor que ha acompañado esta política institucional y por ello la han llevado adelante y creo que es el momento, no de dar un paso al costado, sino de dejar la conducción a alguien que viene con más energía, que viene con la misma visión de trabajo y en ese sentido, entiendo que es una responsabilidad de mi persona, tratar de ver lo que es mejor para la Institución y creo que en este momento oportuno, donde la institución está realmente fuerte , organizada y donde hay una estructura capaz de llevar adelante la seguridad de la provincia y yo alejarme de la misma” refirió Moreira.

Para concluir, el Jefe de Policía, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, indicó, “Lo digo con toda la emoción y la alegría que eso significa, me voy como un soldado, con la alegría del deber cumplido”.

Fuente: Diario Provincia 23.