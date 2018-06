Mora manifestó preocupación por la suba del gas

La concejal Miriam Mora se refirió a la situación del gas envasado, y al aumento que se va a dar a partir del próximo 1 de Julio, con un segundo aumento durante el mes de septiembre, considerando que el gas es “esencial e indispensable”. Además resaltó que debido a estos próximos aumentos “alrededor de 300 vecinos volvieron a utilizar la salamandra”.

Remarcó Mora en la sesión del Concejo que para “muchos vecinos se ha vuelto impagable porque no tienen trabajo”. También indicó que si bien “como Concejo Deliberante no tenemos injerencia en este tipo de decisiones, hemos sido votado por los vecinos, y es nuestra obligación hacernos eco de esta situación”.

Antes del tratamiento de los distintos asuntos que estaban establecidos en el orden del día de la V sesión ordinaria, la concejal Miriam Mora pidió la palabra para referirse a la crítica situación socioeconómica por la que está atravesando la ciudad de Río Grande, donde enumeró la cantidad de despidos que hubieron en los últimos meses, la retracción de la economía local, como así también se refirió al aumento del gas envasado que se viene en los próximos días.

Al respecto la edil consideró “negativo el aumento de gas que se va a dar la próxima semana, sabiendo que en la actualidad el 30% de la desocupación hoy se registra en la Margen Sur”, remarcó. Al tiempo que sostuvo que “no hay una aprensión por parte del gobierno provincial para poder asistir a los vecinos porque es algo que se ve cotidianamente en las redes, donde los vecinos del barrio ‘Los Cisnes’ manifestaron que estuvieron entre tres y cuatro días sin que los camiones se acerquen a recargar los zepelín”.

Además la edil resaltó que antes de estos “próximos aumentos que se vienen en el servicio de gas envasado, alrededor de 300 vecinos han vuelto a la salamandra porque el mismo se ha vuelto impagable ante la falta de trabajo”.

Recordó que en la provincia “tenemos 7430 familias que usan el gas envasado, teniendo en cuenta que la provincia invertía en el año 2014 unos 44 millones en subsidiar a los vecinos, mientras que hoy invierte 714 millones de pesos, donde durante este año la provincia aporta el 77% de ese presupuesto, mientras que el gobierno nacional aporta solamente el 17%, y continua bajando porque va haciendo quita de subsidios, entonces la provincia cada vez aporta más por la quita del subsidio del gobierno nacional, y esto se traslada al bolsillo del vecino”, aseveró.

Razón por la cual Mora indicó que en la actualidad el gobierno de la provincia subsidia en “7.828 pesos por familia, más 1680 pesos que es lo que aporta Nación, más 112 pesos que aporta cada familia, además de los 15 millones de pesos que es lo que sale el traslado (de gas), siendo una provincia productora de gas, por lo cual nos encontramos con que ha habido un 278% de aumento en el servicio”.

Por último la concejal Mora especificó que por esta razón se han realizado “reuniones en los diferentes barrios, no solamente de la Margen Sur, sino del barrios ‘Los Cisnes’, y se han sumado barrios de las ciudades de Tolhuin, y de Ushuaia en este reclamo de rechazo a este aumento, y si bien nosotros como Concejo Deliberante no tenemos injerencia en este tipo de decisiones, pero si hemos sido votado por los vecinos, y es nuestra obligación hacernos eco de esta situación, y están manifestando que hoy sin estos dos aumentos no pueden pagar lo que deben pagar por el gas licuado, por lo cual debemos sumarnos, y ver de qué manera podemos encontrar una diagonal para poder dialogar con la provincia o la Legislatura para que no se lleve adelante este aumento”.