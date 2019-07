Mora advirtió a Camuzzi que va a tener que “demostrar todas sus acusaciones”

La empresa distribuidora de gas acusó públicamente a la concejal del FPV de dar información infundada y tener una deuda de enero, en un extenso comunicado en el que detalla supuestos avisos previos recibidos antes del intento de corte. La edil hará las presentaciones pertinentes, pero advirtió que se está intentando “distraer la atención”, porque el problema no es el intento de corte en su caso, sino todos los que vienen haciendo en la madrugada a muchas familias, incumpliendo la normativa vigente. La semana próxima ingresará el amparo judicial.

Río Grande.- La concejal Miriam “Laly” Mora advirtió ayer a la empresa Camuzzi que va a tener que “demostrar todas sus acusaciones”, tras la difusión de un extenso comunicado en el que aseguran que la información sobre el intento de corte en su vivienda es “infundada” y dan a conocer “una deuda de enero”.

“Camuzzi es una empresa a la que hay que quitarle la concesión y lo sigo sosteniendo. Camuzzi no cumple con las normativas vigentes y hay que trabajar muy seriamente en buscar otra empresa para que brinde el servicio de distribución de gas en nuestra ciudad”, dijo Mora por Radio Provincia.

“Lamento que hayan hecho un comunicado tratándonos de mentirosos, porque yo no mentí en lo absoluto. Dicen que dejaron varios avisos y yo no nunca recibí ninguno en mi casa, como tampoco recibí la boleta. Dicen que el 10 de julio no procedieron al corte porque ya habían terminado de trabajar, pero no hicieron el corte porque estaba mi papá en la casa. Todos los días hubo alguien en la casa, donde están haciendo refacciones. Ellos fueron con el aviso ese día y lo recibió mi papá. No cortaron porque les hizo una promesa de pago en una hora, y ahí nos encontramos con que teníamos una deuda de enero. Nunca me informaron de eso. Hablaban de 1.200 pesos pero terminé pagando 3.000 y no dieron explicaciones, quizás es por la reconexión de un servicio que nunca me cortaron. Hace un mes pagué 800 pesos y esto era del verano, pero lo que ocurre es que estamos pagando en el verano el aumento que se da en invierno”, indicó sobre el problema con las tarifas.

“Ahora seguramente algunos vecinos van a pagar menos, pero en diciembre, enero y febrero, vamos a pagar mucho más de gas, porque los aumentos han sido trasladados al verano”, alertó.

La concejal va a hacer una presentación ante ENARGAS, “porque la empresa dice que envió avisos y yo no los recibí, así que hay que ver si hay una firma. Además me están cobrando más del doble de lo que tengo que abonar y veremos la respuesta que da ENARGAS. Nada de lo que dijeron en este comunicado es cierto y van a tener que demostrar de todo lo que me acusan. Están tratando de desviar la discusión, hablando de la deuda de la concejal Mora, o de si no quiere pagar. He escuchado comentarios de que tengo un buen sueldo y no puedo salir a hacerme la víctima. No hay que desviar la atención, porque hablamos de que Camuzzi no cumple con su normativa y que no solamente salió a intentar cortar el gas a la concejal Mora, sino que sale a la madrugada a cortar el gas a los vecinos, sin importar quién está adentro, si hay una persona con discapacidad o están los chicos solos porque los padres salieron a trabajar. Además hay familias que no tienen trabajo y no pueden pagar el servicio. De eso tenemos que hablar, del accionar de Camuzzi”, subrayó.

Acciones judiciales

La concejal confirmó que están trabajando “en una cautelar que vamos a presentar la semana que viene desde la Multisectorial, similar a la que presentó Ramos Padilla. La nuestra va a ser un poco más amplia por las particularidades que tiene nuestra provincia. Nosotros no solamente usamos el gas para calefaccionarnos o para cocinar, sino también para generar energía eléctrica, y a través de esa energía eléctrica también tenemos agua. Por eso es mucho más amplia la cautelar que estamos presentando y se están sumando muchísimos vecinos”, destacó.

“Lo que se necesita es una boleta original del usuario, no importa si tiene deuda, la fotocopia de DNI del usuario y un número de contacto que puede ir anotado en cualquiera de los dos papeles. También pueden adherir desde Ushuaia”, invitó.

“La medida se va a presentar la semana que viene, la va a encabezar Moisés Solorza y tenemos el acompañamiento de muchos gremios, de partidos políticos y vecinos comunes, que es lo importante. Tenemos que hacer fuerte este reclamo, que vamos a presentar en Buenos Aires, acompañados de la Patagonia porque tenemos que ser todos uno en este reclamo. La empresa no cumple con su servicio, no tiene un poco de sensibilidad con nuestros vecinos, y no realiza las obras, porque las obras se las realiza el Estado. En su contrato de concesión tiene que llevar obras adelante. También tenemos que reclamar por el representante del ENARGAS, que dice que no recibe denuncias y no sé se vive en una burbuja, porque no ve lo que le pasa a los vecinos. Podría salir y caminar los cien metros que le quedan hasta la oficina de Camuzzi a preguntar qué está pasando con los cortes de gas cuando hemos tenido 14 grados bajo cero”, fustigó.

“Nadie sale a poner una palabra, ni los legisladores, ni el gobierno provincial. Parece que solamente es un problema de Río Grande, del municipio y el concejo de Río Grande”, cuestionó la edil.

Barrio Fuerza Unida

Por otra parte, se refirió a la situación de los vecinos que recibieron las notificaciones de desalojo de la empresa Activos Fueguinos, que compró las tierras del barrio Fuerza Unida en noviembre pasado. “Hasta ahora no tenemos ninguna novedad. Habían sido convocados a una reunión por el concejal Von der Thusen pero decidieron no asistir y dijeron que, cuando estén todos los concejales, pueden dirigirse al barrio. Me parece bien porque en campaña todos van a los barrios”, dijo, a la espera del regreso de sus pares para retomar la actividad legislativa.

Igualmente expuso su preocupación por el precio que pueda pretender cobrar la empresa. “Esta sociedad anónima que se conformó el año pasado y en el acta dice que ellos compraron las tierras por 732 mil pesos hace siete meses, porque esto lo hicieron en noviembre, así que no creo que sea demasiado lo que vayan a querer cobrar a los vecinos ahora. Esas tierras han sido puestas en valor por las obras que hizo el municipio y lo que hizo cada vecino en su lote”, dijo.

“Nosotros tenemos que intervenir como Concejo Deliberante porque por un lado tenemos el pedido de excepción que hace Activos Fueguinos, y por otro lado hay un pedido de expropiación del municipio. El intendente dialogó con los propietarios y le dijeron que no iban a hacer efectivos los pedidos de desalojo que estaban haciendo. Si el municipio de Río Grande debe hacerse cargo del pago de esos terrenos, ya tenemos un número, que son los 732 mil pesos que pagaron. Ahora, si piensan comprar en dos pesos todas esas tierras y venderlas a sumas millonarias al municipio, no va a ser muy fácil de resolver”, expresó.

La concejal mencionó antecedentes donde las sumas resultan arbitrarias. “En el barrio Esperanza, donde hay 526 familias, los dueños le vendieron los terrenos a los vecinos a 51.000 pesos y son terrenos de 10×20 e incluso más grandes. Esto lo arreglaron directamente los vecinos con los dueños. Pero al lado está el barrio Arraigo, que está dividido solamente por una calle, y el IPV le está cobrando el lote a cada vecino de 300 mil pesos para arriba. Son diferencias muy grandes y no sabemos por qué, porque debe haber una tasación. Ahora queremos ver lo que pretenden los dueños de estas tierras donde hoy está el barrio Fuerza Unida”, planteó.

“Desde el municipio y el concejo vamos a hacer todo lo necesario para que puedan ser dueños de estas tierras y que paguen lo que corresponde. El valor en que los dueños compraron las tierras es de 732 mil pesos y ya hay una tasación. El valor no puede subir mucho más que eso”, concluyó.